Поездка будет бесплатной, а расходы на бензин сервис обещает компенсировать бонусными баллами.

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Каршеринг YouDrive пообещал пользователям бесплатно предоставить свои автомобили для поездок из Москвы или Санкт-Петербурга в Сочи или Екатеринбург.

Поездка бесплатная и может быть совершена в период с 30 июля по 30 августа 2020 года, уточнили в сервисе. Водителям компенсируют расходы на бензин, начислив бонусные баллы. Обратную дорогу, проезд по платным трассам, аренду жилья и еду оплачивает пользователь, отмечают в YouDrive.

Для водителей есть ограничения: например, из Москвы в Сочи нужно доехать не более чем за 48 часов. Если автомобилем по очереди будут управлять два человека, оба должны быть пользователями YouDrive. Страховка каско во время перегона действовать не будет, отметили в сервисе.

Чтобы отправиться в поездку, пользователи должны оформить заявку. Чем позже дата планируемой поездки, тем ниже шанс получить автомобиль, говорят в сервисе.

Как много машин нужно будет перегнать и какие марки и модели предложат водителям, в компании на момент написания заметки не уточнили. В парке YouDrive автомобили разного класса, от двухместных smart fortwo до пятиместных BMW X2.