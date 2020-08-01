YouDrive предложил пользователям перегнать автомобили сервиса из Москвы или Петербурга в Сочи или Екатеринбург Материал редакции
Поездка будет бесплатной, а расходы на бензин сервис обещает компенсировать бонусными баллами.
Каршеринг YouDrive пообещал пользователям бесплатно предоставить свои автомобили для поездок из Москвы или Санкт-Петербурга в Сочи или Екатеринбург.
Поездка бесплатная и может быть совершена в период с 30 июля по 30 августа 2020 года, уточнили в сервисе. Водителям компенсируют расходы на бензин, начислив бонусные баллы. Обратную дорогу, проезд по платным трассам, аренду жилья и еду оплачивает пользователь, отмечают в YouDrive.
Для водителей есть ограничения: например, из Москвы в Сочи нужно доехать не более чем за 48 часов. Если автомобилем по очереди будут управлять два человека, оба должны быть пользователями YouDrive. Страховка каско во время перегона действовать не будет, отметили в сервисе.
Чтобы отправиться в поездку, пользователи должны оформить заявку. Чем позже дата планируемой поездки, тем ниже шанс получить автомобиль, говорят в сервисе.
Как много машин нужно будет перегнать и какие марки и модели предложат водителям, в компании на момент написания заметки не уточнили. В парке YouDrive автомобили разного класса, от двухместных smart fortwo до пятиместных BMW X2.
Молодцы. Бесплатный работник, который за возврат фантиками ещё и бензин оплатит. Гениально.
Генетально. Автовоз - дешевле и безопасней для всех, еще и без каско ехать.
ахаха на двухместном смарте из спб в екат ))) там больше трети трассы одноколейка, на которой дальнобои гоняют вусмерть. отличный квест! ))) за бонусные баллы, кто поедет, ребзя? крутой экстремальный тур! )))
И без каско при этом...
ну каско можно докупить у них за доплату. но каско не спасет от идиотов на фурах, которые не спят сутками и гоняются по встречке с многотонным грузом
Бензин за свой счёт, платная дорога за свои счет, жесткий цейтнот по времени, да ещё и страховка не действует во время поездки.
Надо быть больным на всю голову чтобы согласится на такие условия.
какие марки и модели предложат водителям, в компании на момент написания заметки не уточнили
Кто собирается на море в 3-5 человека,мне кажется, неплохой вариант. Экономней, чем на любом другом транспорте. Если компания компенсирует "фантики" сразу, то получается ещё и машина на отдыхе своя) Есть конечно и минусы. Но как приключение вполне.
Можно немного схитрить) машину ведь нужно привести в Сочи, до Сочи бронируешь номер, например в Лазаревском и отдыхаешь там, катаясь на авто. А когда отдохнёшь можно и в Сочи) или несколько небольших поселков, где можно отдохнуть, по маршруту)
48 часов.
А чего не в Махачкалу перегнать? Х2 может там кому надо - ребёнку в школу ездить например. Да и заплатят больше и кэшем.
Готов бесплатно перегнать в Чечню или Дагестан
Интересно, в какой ситуации можно согласиться на такое, чтобы ехать в такую даль по сути за свой счёт на этих ведрах
Блоги компаний
Показать еще