Минтранс предложил ограничить скорость езды электросамокатов рядом с пешеходами

И не только их, а всех средств индивидуальной мобильности (СИМ).Проект постановления разместили в базе проектов нормативных правовых актов. В нём говорится, что велосипедисты и водители СИМ «не должны двигаться со скоростью более 10 км/ч при опережении пешехода, а также при встречном разъезде с ним». Дистанция до прохожего должна быть такой, чтобы можно было избежать столкновения.Помимо этого, министерство предложило закрепить определение «лица, использующие для передвижения СИМ» и распространить на них требования правил дорожного движения (ПДД) как для водителей.Так, водитель СИМ не сможет пересекать «организованные (в том числе пешие) колонны и занимать место в них»; пользоваться во время движения телефоном, держа его в руках; разворачиваться на пешеходных переходах, мостах и остановках, а также в местах с ограниченной видимостью; и покидать место происшествия.Пользователей СИМ обяжут следовать сигналам регулировщика; уступать пешеходам и велосипедистам при повороте налево или направо. А ещё им запретят резко тормозить без причин — и это помимо прочего.Среди других идей Минтранса — уточнить определение СИМ, правила его остановки и стоянки, ввести запрет на перевозку пассажиров, а также придумать дорожный знак, который будет показывать, где СИМ запрещено передвигаться.В пояснительной записке ведомство подчеркнуло, что с 2020 года общее количество СИМ выросло в пять раз, а количество поездок с СИМ, предоставляемыми в краткосрочную аренду, — в 12. К тому же только 2023 году в отношении водителей СИМ возбудили более 66 тысяч дел об административных нарушениях.Источник фото: «78.ru»В 2023 году вопрос о необходимости обеспечить «условия для безопасного использования СИМ» поднимал Минтранс. Позже решил обязать регионы проектировать дорожки и стоянки для самокатов на этапе ремонта дорог.В том же году правительство утвердило «дорожную карту» регулирования СИМ. В ней сказано, что регионы должны разработать план развития инфраструктуры для СИМ и учесть меры по разделению потоков пешеходов и водителей. (Позже создание выделенной инфраструктуры сочли «сложно реализуемой» идеей.)В апреле 2024 года депутаты, Минтранс, Минпромторг и бизнес предложили создать реестр учёта СИМ и обязать водителей крепить к транспорту наклейку с QR-кодом и радиочастотную метку, а перед началом поездки авторизовываться в специальной системе.В Госдуму тем временем внесли законопроект о штрафах за езду вдвоём на одном электросамокате и за поездки на самокате массой более 35 кг по пешеходным зонам. В июле его одобрили в первом чтении.Полина ЛааксоТранспорт2 авгКоличество ДТП с электросамокатами и другими СИМ в первой половине 2024 года выросло в России на 81% Год к году.#новости #сим #электросамокаты
Проблема не в самокатчиках, велосипедистах и роллерах на тротуаре, пешеходах на велодорожке, мотоциклистах и автомобилистах, собачниках с говном и невидимыми поводками и т.д. и т.п.
Главная проблема - МУДАКИ!
И неважно кто они, и на чем. Примите хоть тысячу законов, мудаки останутся мудакми.
Мудак, которого постоянно нагибают денежно за его мудачество, будет меньше мудачить. Он, скорей всего, останется и дальше мудаком, и вряд ли перевоспитается, но если будет понимать, что за каждую хуйню будут снимать деняк, то подуспокоится.
Совершенно верно. Есть много самокатчиков и велосипедистов, которые не динь-динькают пешеходам, мол, разойдись, чернь, сударь ехать изволит, а которые адекватно пользуются транспортным средством, уважая окружающих и понимая, у кого и где приоритет. Но есть порядочное количество селян, которое своим колхозным поведением просто очерняет всю тему с самокатами и велосипедами. Если бы я был менее воспитан, то порекомендовал бы гражданам, у которых возникает жгучее желание на пешеходной зоне посигналить пешеходам, чтобы те уступили дорогу, засунуть этот звонок тому, кто из воспитывал в жопу и тренькать там своим пальцем хоть до посинения. Жаль, воспитание не позволяет такое советовать вслух. И да, я часто пользуюсь кикшкрингом и прокатными великами, но не мешаю прохожим, т.к. в этом вообще нет необходимости, это чисто воспитание, ничего более.
Нет. Проблема в отсутствии отдельных дорожек. Для автомобилей полосы сделали, а для СИМ нет. А людям всё ещё надо передвигаться и часто там и в таких ситуациях, где автомобиль слишком громоздок. Представьте насколько меньше было бы пробок, если бы практически все, кому надо ехать до 10 км садились бы не в машину, а на велосипед или самокат? Немногим на самом деле нужна такая большая бандура как автомобиль. Многие тупо ездят на машинах на работу из-за недостатков общественного транспорта и других альтернатив. Именно неудовлетворённая потребность в перевозках и приводит к появлению конфликтов.
Просто у нас назначают мэров и губернаторов не по квалификации и не на честных выборах, а по принципу кто больше лижет жопу. В итоге даже Собянин тратит большой бюджет Москвы на строительство всевозможных хорд и эстакад для пробок, не решая проблему связности и практически не работая с общественным транспортом. На велодорожки так вообще забил, но хоть хватило ума сделать тротуары широкие. Что уж там говорить про другие города! В Питере уже полный пиздец с узкими тротуарами.
Поддержу. На днях ехала на велосипеде по главной, авто с второстепенной справа пропустило машину, ехавшую передо мной, а меня проигнорировало. Хорошо, я всегда помню о мудаках.
Кстати, текущим мудаком оказался отвергнутый поклонник. Совпадение?
Да да. Проблема не в оружии, а в агрессивных убийцах. Поэтому не нужно запрещать всем и каждому покупать оружие, а так же носить и перевозить его везде где хочется - агрессивные убийцы все равно останутся.
Проблема не в наркотиках, а в мудаках. Давайте разрешим продавать наркотики на каждом углу, потому что запрет их продажи не уберет мудаков.
Проблема не в дорожной разметке и скорости - проблема в мудаках, которые не знают, что ехать нужно по правой стороне, и быстро гнать нельзя. Скоростные запреты и разметка никак не уберут мудаков - поэтому убираем запреты и разметку. Зачем нам бесполезные вещи?!
Продолжение следует..
Дык и законы принимают мудаки -)