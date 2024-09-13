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Полина Лааксо
Транспорт

Минтранс предложил регистрировать все «средства микромобильности» и выдавать им учётные номера

О подготовке подобного проекта писало ТАСС в апреле 2024 года. Если примут этот, правила заработают с 1 сентября 2026 года.

  • Проект закона вводит определение, которое включает в себя мопеды, электровелосипеды и средства индивидуальной мобильности (в том числе электросамокаты), — это «средства микромобильности» (СМ). Последние не смогут участвовать в дорожном движении, если не состоят на учёте.
  • Регистрация СМ станет дистанционной госуслугой. В базу внесут сведения о средстве, включая марку, модель, дату выпуска, массу и мощность, а также о владельце — физлице, ИП или юрлице, в том числе место жительства или регистрации, если это фирма.
  • После этого СМ получит учётный номер — буквенно-цифровое обозначение — и учётный знак, который придётся разместить на СМ, чтобы номер можно было распознать «дистанционно».
  • Если пользователь купит СМ после вступления закона в силу, то зарегистрировать его придётся в течение десяти дней с момента покупки. Уже эксплуатируемые средства обяжут поставить на учёт до 1 марта 2027 года — порядок установит правительство.
  • В сообщении Минтранса говорится, что перед началом движения владелец зарегистрированного СМ должен будет авторизоваться в региональной информсистеме через аккаунт на Госуслугах. Так система сможет «идентифицировать его, увязать с конкретным СМ и не допустить движение по тротуарам тех средств, которым запрещено там находиться».
  • Однако «Ъ» уточняет, что в городах, где не будет региональной информсистемы, разрешат ездить без авторизации. Создать свою смогут Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, а также города с населением более 50 тысяч человек.
Источник фото: РБК
Источник фото: РБК

#новости #электросамокаты

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142 комментария
Maxim Sergeev

Самого главного нет: обязательство сдачи теории в ГАИ. Не сдал, на самокат не садишься. Ездишь без регистрации, без прав: штраф от 5к. Последующие штрафы х2-х10. Вдвоем ездите без регистрации и без сдачи экзамена: штраф 30-50к, последующие лишение права даже сдавать теорию в течение 1.5-3 лет, а при нарушении УК. Плюс распространение статей УК при нанесении тяжкого вреда здоровью.

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Алекс

Очередная порция экспертизы подъехала, спасибо. С финансами вы уже завязали, взялись за ПДД?

42
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Бот ЦИПсО #66213

Тем временем штрафы для автомобилистов: 99 км/ч в городе - 250₽.

3
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Mikhail Dragunov

Штрафы не пугают многих, ибо смехотворны, арест от 5 суток, исправительнве работы итд.

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Alexey Poimtsev

Бля, пытался вспомнить кого ты мне напоминаешь и наконец-то вкурил - это ж наверно про тебя Сапрыкин пел - https://youtu.be/3j35uIe0y-8?si=VkJ3b1IjkbBoc4xt

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