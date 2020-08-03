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Транспорт
Лиана Липанова
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Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового самолёта и договорилась о сотрудничестве с Rolls-Royce Материал редакции

Он сможет развивать скорость до трёх чисел Маха, обещают в компании.

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Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового коммерческого самолёта, который сможет развивать скорость до трёх чисел Маха (3672 километра в час) — это больше, чем средняя скорость Concorde (два числа Маха), одного из двух существующих типов пассажирских сверхзвуковых самолётов.

Компания подписала необязывающее соглашение с Rolls-Royce, создателем двигателя Concorde.

Virgin Galactic

Самолёт Virgin Galactic будет летать на высоте более 18 километров и сможет перевозить от 9 до 19 человек, рассчитывают в компании. Салон будет оборудован на уровне бизнес-класса.

Virgin Galactic

Кроме того, самолёт может работать на экологическом топливе нового поколения, говорят в Virgin Galactic.

Virgin Galactic

#virgingalactic #самолеты #авиаперелёты

Лиана Липанова
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Michael Smith

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А разве в эпоху интернета и короны есть спрос на скоростные бизнес полеты за дохулиард?

Даже в 70-80х, когда не было интернета и бизнесменам реально надо было летать постоянно, рентабельность Конкорда была почти на нуле.

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