Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового самолёта и договорилась о сотрудничестве с Rolls-Royce Материал редакции
Он сможет развивать скорость до трёх чисел Маха, обещают в компании.
Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового коммерческого самолёта, который сможет развивать скорость до трёх чисел Маха (3672 километра в час) — это больше, чем средняя скорость Concorde (два числа Маха), одного из двух существующих типов пассажирских сверхзвуковых самолётов.
Компания подписала необязывающее соглашение с Rolls-Royce, создателем двигателя Concorde.
Самолёт Virgin Galactic будет летать на высоте более 18 километров и сможет перевозить от 9 до 19 человек, рассчитывают в компании. Салон будет оборудован на уровне бизнес-класса.
Кроме того, самолёт может работать на экологическом топливе нового поколения, говорят в Virgin Galactic.
А разве в эпоху интернета и короны есть спрос на скоростные бизнес полеты за дохулиард?
Даже в 70-80х, когда не было интернета и бизнесменам реально надо было летать постоянно, рентабельность Конкорда была почти на нуле.
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