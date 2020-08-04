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Транспорт
Татьяна Боброва
684

«Ситимобил» первым из российских такси-сервисов добавил в приложение аренду электросамокатов — партнёром стал URent Материал редакции

Аренда самоката будет стоить столько же, сколько и в приложении самого URent.

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«Ситимобил» договорился о сотрудничестве с сочинским сервисом аренды URent — такси-сервис добавил в приложение поиск и бронирование электросамокатов. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Аренда будет доступна в городах присутствия обоих сервисов: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Стоимость аренды самоката зависит от города и не отличается от цен в приложении URent, говорят партнёры. Например, в столице стоимость аренды — 5 рублей в минуту и 30 рублей за активацию самоката при каждой поездке.

В этом году мы взяли курс на создание мультимодальной платформы городской мобильности – потребности наших пользователей в передвижении по городу не ограничиваются такси. Они также пользуются доставкой, каршерингом, а из-за пандемии растет популярность сервисов микромобильности, которые позволяют минимально пересекаться с другими людьми в одном пространстве.

Виталий Бедарев
исполнительный директор «Ситимобила»

До конца сезона URent рассчитывает увеличить парк самокатов в российских городах до 17 тысяч, а вместе с «Ситимобилом» увеличить среднее количество поездок на самокатах до 100-200 тысяч в месяц.

URent запустился в конце 2018 года и работал в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор». В 2019 году выручка компании, по собставленным данным, составила 100 млн рублей.

Летом 2020 года URent привлёк 150 млн рублей на запуск в Москве и других городах. В конце июля источники РБК рассказали, что инвестициями в сервис в обмен на долю интересуется совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group. Тогда же они говорили, что аренду самокатов и велосипедов из URent добавят в приложение «Ситимобила». Один из собеседников издания оценил весь сервис в 700 млн рублей.

В Mail.ru Group отказались от комментариев vc.ru на вопрос об инвестициях в URent.

#новость #ситимобил #urent #электросамокаты #такси

Татьяна Боброва
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Mike Mike

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Ситимобил помойка полная

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Артём Антонов

2

Urent сложно назвать сервисом. Я редко критикую проекты. Whoosh и Lime - очень крутые сервисы, часто ими пользуюсь и даже 9-10 рублей в Москве за минуту у вуша для меня приемлимо и соответствует качеству сервиса, но Urent...
Очень хочу описать свой опыт, потому что так ко мне никто и никогда не относился:)

Взял самокат с полной батареей, проехал 3.5км и он разрядился. Думаю ладно, главное до парковки доехать и проститься с этим "качественным" устройством, но не тут то было.. Колесо заблокировалось, он начал визжать, якобы его воруют, ближайшая парковка в 10 минутах ходьбы на карте, я не гордый, пришлось нести на руках. Прихожу, а парковки там нет, ну просто случайно указали)))))
Пишу в поддержку раз, не отвечают
Думаю ладно, понесу на следующую, ведь 800 метров уже протащил этот чудо самокат.
Написал второй раз, пошел..
Дотащил до следующей парковки, припарковал.. Был возмущён, но ответ с "извините" изменил бы всю ситуацию. В итоге:
В 00:00 часов я получаю примерно такой комментарий от поддержки(самокат брал в 15:30):
"Самокат никуда толкать и тащить не надо, могли просто нам написать и мы решили бы ситуацию. Ознакомьтесь с правилами сервиса прежде чем тащить наши самокаты. До свидания"

Тут я просто ухуел)))
У них наверное показатель LTV зашкаливает у тех клиентов, кто обратился в поддержку..
Я собственно за словом в карман не полезу, написал все что думаю о саппорте и меня ЗАБАНИЛИ😄
Никаких извините, никаких компенсаций (я даже про них речь не зводил, но справедливо бы было), 9 часов ожидания ответа и "чувак, иди на йух".

Это сторона поддержки и сервиса. Сервисом uRent назвать нельзя, лишь его эмитация. Как дешёвая проститутка, пытающиеся изобразить оргазм за 5 рублей в минуту :)..

О самих самокатов и приложении:
Хорошо:
•Время на проверку самоката (вроде 3 минуты, если не ошибаюсь)
•Ценообразование (фикс без импульсивного спроса)
•Зона охвата больше некоторых конкурентов
Плохо:
•Не автоматические замки на самокатах (велосипедный тросик за 100 рублей, смешно)
•Ушатанные самокаты
•Самая дешевая модель самоката (не едет практически)
•Поддержка
•Лагающее и не интуитивное приложение

Резюме:
Продукт очень сырой, сервисом назвать нельзя и особо не хочется. Искренне не рекомендую пользоваться, хотя кто я такой чтобы вам рекомендовать, попробуйте и сами всё поймёте:)

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Юрий Белоножкин

Артём
0

Поддержка Urent согласен полностью. В случае любых вопросов - считайте правила. Вроде они даже не круглосуточные были.

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Darya Svetikova

1

самокат по стоимости каршеринга? браво...

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Ruslan Fatikhov

Darya
0

Вы когда в последний раз брали машину за 5 рублей за минуту?

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Darya Svetikova

Ruslan
2

самокат стоит 30.000 (максимум, для таких огромных компаний), автомобиль минимум 500-600 тысяч))

Ответить

Юрий Белоножкин

Darya
2

Да аренда самокатов это вообще как доширак в мире еды: в пересчете на единицу продукта как золото.

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Ruslan Fatikhov

Darya
0

Причём тут самокат, ведь кроме самоката его нужно обслуживать, плати зарплату персоналу, платить налоги.

Ответить

Darya Svetikova

Ruslan
1

машину тоже 🤦🏽‍♀️
какого обслуживания требует самокат?)))

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Ruslan Fatikhov

Darya
0

Починка, зарядка, ежегодное техническое и по обслуживание.

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Darya Svetikova

Ruslan
1

у автомобиля ещё больше)))

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Darya Svetikova

Ruslan
0

у меня есть и машина, и самокат.
самокат в месяц энергии кушает на 100 рублей , а машина бензина на 20.000, + обслуживание около 50.000 каждые 1-2 месяца)))

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Ruslan Fatikhov

Darya
0

Поэтому такая разница в цене. 5₽ против 13₽. А Машина за 3₽ это демпинг цены, чтобы выйти среди конкурентов.

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Darya Svetikova

Ruslan
1

у Делимобиля, например, 3 рубля за минуту)

Сколько стоит каршеринг? Полный обзор цены всех…
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Ruslan Fatikhov

Darya
0

Серьезно? Это статья от 2019 года. И 3 рубля это была акция. Посмотрите цены на аренду после карантина. Сейчас вредная цена от 8 до 18 рублей.

Ответить

Darya Svetikova

Ruslan
0

так вы ещё дороже машины посмотрите 😂

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Ruslan Fatikhov

Darya
0

Посмотрел.

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Станислав Червонных

0

У нас в Екатеринбурге появился сервис по аренде самокатов Whoosh. И у них цены получаются выше, чем в Москве - 5 р. за минуту и 50 рублей за активацию.

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Юрий Белоножкин

Станислав
0

В Сочи Urent тоже дороже заряжает, чем в Москве

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Help lawyer

–1

URent

Уринт???

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