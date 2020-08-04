Аренда самоката будет стоить столько же, сколько и в приложении самого URent.

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«Ситимобил» договорился о сотрудничестве с сочинским сервисом аренды URent — такси-сервис добавил в приложение поиск и бронирование электросамокатов. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Аренда будет доступна в городах присутствия обоих сервисов: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Стоимость аренды самоката зависит от города и не отличается от цен в приложении URent, говорят партнёры. Например, в столице стоимость аренды — 5 рублей в минуту и 30 рублей за активацию самоката при каждой поездке.

В этом году мы взяли курс на создание мультимодальной платформы городской мобильности – потребности наших пользователей в передвижении по городу не ограничиваются такси. Они также пользуются доставкой, каршерингом, а из-за пандемии растет популярность сервисов микромобильности, которые позволяют минимально пересекаться с другими людьми в одном пространстве. Виталий Бедарев исполнительный директор «Ситимобила»

До конца сезона URent рассчитывает увеличить парк самокатов в российских городах до 17 тысяч, а вместе с «Ситимобилом» увеличить среднее количество поездок на самокатах до 100-200 тысяч в месяц.

URent запустился в конце 2018 года и работал в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор». В 2019 году выручка компании, по собставленным данным, составила 100 млн рублей.

Летом 2020 года URent привлёк 150 млн рублей на запуск в Москве и других городах. В конце июля источники РБК рассказали, что инвестициями в сервис в обмен на долю интересуется совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group. Тогда же они говорили, что аренду самокатов и велосипедов из URent добавят в приложение «Ситимобила». Один из собеседников издания оценил весь сервис в 700 млн рублей.