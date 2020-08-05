Суд приговорил бывшего инженера Google Энтони Левандовски к 18 месяцам тюрьмы за кражу коммерческих секретов компании Материал редакции
Перед увольнением из Google Левандовски скопировал её разработки для беспилотника, из-за которых «дочка» компании подала иск к новому работодателю инженера Uber.
Окружной суд США в Сан-Франциско приговорил бывшего инженера Google Энтони Левандовски к 18 месяцам тюрьмы по делу о краже коммерческих секретов компании, пишет Bloomberg.
Левандовски просил суд о помиловании, прокуратура же заявляла, что если избрать другую меру наказания, это приведёт к аналогичным преступлениям в будущем, указывает издание.
Суд уменьшил срок, который запрашивало обвинение, на девять месяцев. Левандовски отбудет наказание после того как в тюрьме перестанут болеть Covid-19, отмечает агентство.
Судья Уильям Алсуп неоднократно восхищался Левандовски, называя его блестящим инженером, добавляет Bloomberg. Алсуп говорил, что ему тяжело выносить такой приговор, в особенности в отношении «белого воротничка», но предотвращение таких преступлений для него на первом месте.
Минюст США возбудил уголовное дело в отношении Левандовски в августе 2019 года. По версии обвинения, перед увольнением из Google он скопировал данные о беспилотнике, над которым работала компания.
После ухода из Google инженер основал стартап Otto, который затем купила Uber. В начале 2017 года Waymo обвинила Uber в краже технологий. Левандовски был приговорён к штрафу в размере $179 млн, из-за которого в марте 2020 года он подал иск о банкротстве.
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Нагуглил на 18 месяцев.
говорил, что ему тяжело выносить такой приговор, в особенности в отношении «белого воротничка»
белые воротнички еще не переименовали?
Левандовски отбудет наказание после того как в тюрьме перестанут болеть Covid-19, отмечает агентство.
У чувачка есть шанс
Интересно, а почему за всех отдувается он один? Топменеджеры Убера как будто не знали что код украден, когда им пользовались?
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