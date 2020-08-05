«Ситимобил» переименовал VK Taxi в «Такси "ВКонтакте"»: оклеил машины и запустил рекламу на ТВ Материал редакции
Сервис развивает заказ такси из соцсети больше года, но первый 1 млн поездок получил в апреле.
Агрегатор «Ситимобил» переименовал своё мини-приложение VK Taxi для заказа такси из «ВКонтакте» и представил новую айдентику, сообщили vc.ru в компании. Теперь приложение называется «Такси "ВКонтакте"».
Сервис запустил рекламную кампанию, в том числе впервые на ТВ. В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону, а позже и в других городах компания будет брендировать автомобили.
В мини-приложении «Такси "ВКонтакте"» можно вызвать и оплатить такси, разделить счёт с попутчиками, заказать доставку посылки с водителем. «Ситимобил» запустил его в июне 2019 года. В июле 2020 года пользователи впервые совершили 1,3 млн поездок за месяц — это треть от всего объёма с момента запуска сервиса.
За счёт обновления сервиса и рекламной кампании «Ситимобил» рассчитывает в третьем квартале 2020 года увеличить объём бизнеса «Такси "ВКонтакте"» как минимум вдвое, рассказал исполнительный директор агрегатора Виталий Бедарев.
Mail.ru Group владеет долей в «Ситимобил» (по данным «Контур.Фокус», 95,4% в компании принадлежат «О2о Холдинг», в нём по 45% контролируют ООО «Мейл.ру» и ООО «Цифровые активы» «Сбербанка») и полностью владеет «ВКонтакте». Группа создаёт собственное суперприложение на базе соцсети.
Часто вызываю Ситимобил через вконтакте, там на 30 рублей дешевле и на коротыши (г. Уфа) расстоянием 2-3км выходит 29 рублей.
Все москвичи с недоумением смотрят на такие цены. За 10 тыс. у вас там мэром города, наверное, можно стать.
Интересно, что тогда за пятнадцать
Мэр + зам. Добавите еще пятихатку и предыдущий мэр за Вами приедет и проведет экскурсию.
Нифига, я лет 5 назад за 50 рублей по Омску катался и думал вот же люди красиво живут. А тут в наше время, за такие деньги даже из подъезда мало кто спустится.
А мне нравится, здорово. Я вот удивлена, что не знала об этом, а сейчас они меня заинтересовали, воспользуюсь в ближайшее время.
Какой в этом смысл? Почему не сосредоточиться на развитии одного бренда? Или ВК встроит всем вкладку "такси" теперь?
Я думаю маркетинговое преимущество, развитие бренда, не надо тратиться на стадию awareness, всем понятно что за ВК такси
+юзер роад начинающийся с открытой вкладки вк, а не с того что человек достает телефон, разблокирует итд.
Соглы, но проблема в том, что сейчас все идёт к войне супераппов. Я не против уменьшить количество приложений в телефоне в пару раз, но с другой стороны, это увеличивает время просиживания в устройстве, что на мой взгляд пагубно влияет на юзера
меня одного мучает вопрос - "нафига?" ?
Не могут определиться с ментальностью. Азиаты мы или европейцы.
Сейчас DiDi придет на наш рынок и определит))
Также как нафига нужен ВК если был Фейсбук, нафига нужен Яндекс если был гугл, и Рамблер, нафига нужен lyft если есть Uber, просто что-то новое и свое создавать проще, чем модифицировать старое.
Вообще-то, когда появился Яндекс, Гугла ещё не было.
Вы хоть гуглите дату основания Гугла, прежде чем писать
С восприятием дат проблемы?
А если вы про написание алгоритма, то у Воложа он вообще появился в начале 90-х.
точно не знаю, конечно, но подозреваю, что у Воложа он появился из учебников совсем лохматых годов
Не хуйню а непонятные вам вещи, если в жизни ведёте себя как дядя с зоны в наши интернету это тащить не надо.
Если сложно погуглить перед тем как писать необоснованные ничем комментарии, то лучше их не писать, поисковый движок это обычный математический алгоритм учитывающий разные факторы и в разное время работающий немного иначе.
Если хотите доказать что волож придумал свой уникальный алгоритм, то расскажите какой?
Мне кажется вы не совсем понимание о чем спорите.
поисковый движок это обычный математический алгоритм
А, ну ладно тогда. Я просто всегда думал, что там пиздецовая схема БД, учитывающая ссылочную массу и более 100 критериев ранжирования, различные поисковые боты и прочее. А это оказывается просто "математический алгоритм", вопросов больше нет
Если хотите доказать что волож придумал свой уникальный алгоритм, то расскажите какой
Нет, мне лишь интересно получить пруф про "западную кальку", потому что я его не нашел
Ему на поисковые системы пришёл заказ от НИИ.
Волож улетал в штаты в 91 за своими друзьями где на хайпе были yahoo и Google. Потом прилетел и неожиданно придумал ни с того ни с сего Яндекс)) вы серьезно?
Про западную кальку надо смотреть видео про развитие интернета в Росси, там есть отрывок с воложем. Если интересно гляньте на досуге.
Комментарий удален
ну так же как сбер навязывает при перевыдаче зарплатных карт онлайн-кинотеатр окко, так и тут хотят продукт с меньшей аудиторией натянуть на аудиторию супермассового продукта
Да нафига, вообще, это надо??? По телефону позвонил и поехал.
«А почему тогда колбаска клинская и в Москве, и в Новгороде стоит почти одинаково? А? — Скорее всего мудаки они там все. Или считать не умеют, или тупые.»
Спасибо, но нет. Хочется иметь возможность связаться с поддержкой если вдруг ситуация выйдет из под контроля.
Сколько им придется отвалить, чтобы в мск разрешили красить такси в синий?
Зачем они поменяли лаконичное название ВК-Такси на это предложение? Еще бы ЗАО и ИНН добавили
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