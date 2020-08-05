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Транспорт
Галина Мубаракшина
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«Ситимобил» переименовал VK Taxi в «Такси "ВКонтакте"»: оклеил машины и запустил рекламу на ТВ Материал редакции

Сервис развивает заказ такси из соцсети больше года, но первый 1 млн поездок получил в апреле.

53 комментария
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Агрегатор «Ситимобил» переименовал своё мини-приложение VK Taxi для заказа такси из «ВКонтакте» и представил новую айдентику, сообщили vc.ru в компании. Теперь приложение называется «Такси "ВКонтакте"».

Сервис запустил рекламную кампанию, в том числе впервые на ТВ. В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону, а позже и в других городах компания будет брендировать автомобили.

«Такси "ВКонтакте"»

В мини-приложении «Такси "ВКонтакте"» можно вызвать и оплатить такси, разделить счёт с попутчиками, заказать доставку посылки с водителем. «Ситимобил» запустил его в июне 2019 года. В июле 2020 года пользователи впервые совершили 1,3 млн поездок за месяц — это треть от всего объёма с момента запуска сервиса.

За счёт обновления сервиса и рекламной кампании «Ситимобил» рассчитывает в третьем квартале 2020 года увеличить объём бизнеса «Такси "ВКонтакте"» как минимум вдвое, рассказал исполнительный директор агрегатора Виталий Бедарев.

Mail.ru Group владеет долей в «Ситимобил» (по данным «Контур.Фокус», 95,4% в компании принадлежат «О2о Холдинг», в нём по 45% контролируют ООО «Мейл.ру» и ООО «Цифровые активы» «Сбербанка») и полностью владеет «ВКонтакте». Группа создаёт собственное суперприложение на базе соцсети.

#новость #вконтакте #ситимобил

Галина Мубаракшина
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53 комментария
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Влад Борщ

4

Часто вызываю Ситимобил через вконтакте, там на 30 рублей дешевле и на коротыши (г. Уфа) расстоянием 2-3км выходит 29 рублей.

Ответить

Вася Пражкин

Влад
10

Все москвичи с недоумением смотрят на такие цены. За 10 тыс. у вас там мэром города, наверное, можно стать.

Ответить

Stanislav Milykh

Вася
1

как в кф Евротур )

Ответить

Алёна Погребняк

Вася
0

Интересно, что тогда за пятнадцать

Ответить

Вася Пражкин

Алёна
1

Мэр + зам. Добавите еще пятихатку и предыдущий мэр за Вами приедет и проведет экскурсию.

Ответить

Александр Кучеряев

Влад
0

Нифига, я лет 5 назад за 50 рублей по Омску катался и думал вот же люди красиво живут. А тут в наше время, за такие деньги даже из подъезда мало кто спустится.

Ответить

Daria Enina

1

А мне нравится, здорово. Я вот удивлена, что не знала об этом, а сейчас они меня заинтересовали, воспользуюсь в ближайшее время.

Ответить

Sasha Korablyov

Daria
8

Не знала, что VK это «ВКонтакте», а taxi это «такси»?

Ответить

lakoros

2

А эконом такси "Одноклассник" будет? 

Ответить

Dan Grigoryev

0

Какой в этом смысл? Почему не сосредоточиться на развитии одного бренда? Или ВК встроит всем вкладку "такси" теперь?

Ответить

Александр Кучеряев

Dan
4

Я думаю маркетинговое преимущество, развитие бренда, не надо тратиться на стадию awareness, всем понятно что за ВК такси

+юзер роад начинающийся с открытой вкладки вк, а не с того что человек достает телефон, разблокирует итд.

Ответить

Никита Алфимов

Александр
1

Соглы, но проблема в том, что сейчас все идёт к войне супераппов. Я не против уменьшить количество приложений в телефоне в пару раз, но с другой стороны, это увеличивает время просиживания в устройстве, что на мой взгляд пагубно влияет на юзера

Ответить

Пп Пп

Никита
0

Супераппов?

Ответить

Никита Алфимов

Пп
0

Супераппов

Ответить

Eugene Smirnov

Никита
0

Типо, как we chat

Ответить

Иван Касаткин

Dan
3

Она уже давно встроена

Ответить

Damir Kombikov

Dan
0

Просто VK пытается построить суперапп

Ответить

Artem Nedorezov

–2

меня одного мучает вопрос - "нафига?" ?

Ответить

Иван Иванов

Artem
2

Не могут определиться с ментальностью. Азиаты мы или европейцы.

Ответить

Alex Marvell

Иван
0

Сейчас DiDi придет на наш рынок и определит))

Ответить

Никита Алфимов

Alex
0

Ждём когда к нам придёт wechat, тогда весело будет

Ответить

Александр Кучеряев

Artem
0

Также как нафига нужен ВК если был Фейсбук, нафига нужен Яндекс если был гугл, и Рамблер, нафига нужен lyft если есть Uber, просто что-то новое и свое создавать проще, чем модифицировать старое.

Ответить

Nikolay Safronov

Александр
0

Вообще-то, когда появился Яндекс, Гугла ещё не было.

Ответить

Александр Кучеряев

Nikolay
0

Вы хоть гуглите дату основания Гугла, прежде чем писать

Ответить

Nikolay Safronov

Александр
–1

С восприятием дат проблемы?

Ответить

Александр

Nikolay
1

Ладно, вы хотябы читайте ссылки которые даёте.
Доменное имя google зарегистрировано в сентябре 97 а проект жил с 96 года.
Если быть точным оба проекта копипастили yahoo
Но в дальнейшем многие решения были переняты именно у Гугла.

Ответить

Александр

Nikolay
1

То что вы про Яндекс скинули 97год это дата анонса... До 2000го года они развивались в рамках comptek

Ответить

Nikolay Safronov

Александр
–1

А если вы про написание алгоритма, то у Воложа он вообще появился в начале 90-х.

Ответить

Миша Магадан

Nikolay
1

точно не знаю, конечно, но подозреваю, что у Воложа он появился из учебников совсем лохматых годов

Ответить

Александр

Nikolay
0

Волож сам признавал, что делал по западной кальке но на русском языке.

Ответить

Артур

Алексан…
0

Пруфы, что он так говорил. Ты какую то хуйню несешь, да и о какой "кальке" может идти речь, если мы говорим про поисковик, основной которого является поисковой движок

Ответить

Александр

Артур
1

Не хуйню а непонятные вам вещи, если в жизни ведёте себя как дядя с зоны в наши интернету это тащить не надо.
Если сложно погуглить перед тем как писать необоснованные ничем комментарии, то лучше их не писать, поисковый движок это обычный математический алгоритм учитывающий разные факторы и в разное время работающий немного иначе.
Если хотите доказать что волож придумал свой уникальный алгоритм, то расскажите какой?
Мне кажется вы не совсем понимание о чем спорите.

Ответить

Nikolay

Алексан…
0

Сегалович придумал морфологический поиск с учётом особенностей русского языка, который нормально мог искать по книгам. Из какого совкового учебника он по-вашему его спёр?)

Ответить

Александр

Nikolay
0

Ему на поисковые системы пришёл заказ от НИИ.
Волож улетал в штаты за своими друзьями где на хайпе были yahoo и Google. Потом прилетел и неожиданно придумал ни с того ни с сего Яндекс)) вы серьезно?

Ответить

Артур

Алексан…
0

поисковый движок это обычный математический алгоритм

А, ну ладно тогда. Я просто всегда думал, что там пиздецовая схема БД, учитывающая ссылочную массу и более 100 критериев ранжирования, различные поисковые боты и прочее. А это оказывается просто "математический алгоритм", вопросов больше нет

Если хотите доказать что волож придумал свой уникальный алгоритм, то расскажите какой

Нет, мне лишь интересно получить пруф про "западную кальку", потому что я его не нашел

Ответить

Александр

Артур
0

Ему на поисковые системы пришёл заказ от НИИ.
Волож улетал в штаты в 91 за своими друзьями где на хайпе были yahoo и Google. Потом прилетел и неожиданно придумал ни с того ни с сего Яндекс)) вы серьезно?
Про западную кальку надо смотреть видео про развитие интернета в Росси, там есть отрывок с воложем. Если интересно гляньте на досуге.

Ответить

Сергей Пеленев

Алексан…
0

Всем лень смотреть. Так напиши в двух словах.

Ответить

Артур

Алексан…
0

Волож улетал в штаты в 91

хайпе были yahoo и Google

Google - 1998
Yahoo - 1994

придумал ни с того ни с сего Яндекс)) вы серьезно?

Да кто такое вообще утверждал? Поисковые движки существовали практически с момента создания www

Ответить

Александр

Артур
0

Вы как то очень пафосно описали tf-idf. В самой сути ничего сложного нету. Просто загнали туда адаптацию документов на русском и все.

Ответить

Александр

Артур
1

Ответ кроется в названии кампании.
Яndex - yet another indexer

Ответить

Nikolay

Алексан…
0

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yet_another

Ответить

Александр

Артур
0

Также Яндекс пытались продать Гуглу, в 2000ых. Но Гуглам оказалась не интересна ,"супер революционная технология поиска".

Ответить

Артур

Алексан…
0

"супер революционная технология поиска"

А это откуда высрано? Еще и в кавычках, будто кто то так писал.

И вообще, тогда скорее речь шла о поглощении

Ответить

Александр

Артур
3

Такое ощущение что разговариваю с чат-ботами натренированным на Яндекс книге))

Ответить

Nikolay

Алексан…
0

Никто его не хотел продавать. Прочитайте, что на этот счёт говорили Аркадий и Илья в книге «Яндекс Воложа». Они хотели объединиться с Гуглом, а когда поняли, что Гугл хочет вместо объединения устроить поглощение, решили не продавать Яндекс.

Ответить

Александр

Nikolay
0

Эмм, в книге написано то что сказали волож и сегалович, если искать информацию о сделке на английском, то суть была в задранной цене. А про поглощение это оправдательный пивот от наших.

Ответить

Комментарий удален

Dark matter developr

Artem
0

ну так же как сбер навязывает при перевыдаче зарплатных карт онлайн-кинотеатр окко, так и тут хотят продукт с меньшей аудиторией натянуть на аудиторию супермассового продукта

Ответить

Eugene Smirnov

Artem
0

Да нафига, вообще, это надо??? По телефону позвонил и поехал.
«А почему тогда колбаска клинская и в Москве, и в Новгороде стоит почти одинаково? А? — Скорее всего мудаки они там все. Или считать не умеют, или тупые.»

Ответить

Иван Волков

1

Спасибо, но нет. Хочется иметь возможность связаться с поддержкой если вдруг ситуация выйдет из под контроля.

Ответить

Andrew Rusinas

1

Сколько им придется отвалить, чтобы в мск разрешили красить такси в синий?

Ответить

A.A. Rayskiy

1

VC Такси

Ответить

Sht_Anton

0

Зачем они поменяли лаконичное название ВК-Такси на это предложение? Еще бы ЗАО и ИНН добавили

Ответить

Artemy

0

  Меня немного пугает сама идея Такси Вконтакте.

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