Конкурс идей
«Аэрофлот» отменил большинство зарубежных рейсов в августе — пассажиры жаловались на продажу билетов в закрытые страны Материал редакции
За пассажиров вступилась ФАС, которая отправила письмо Минтрансу.
- «Аэрофлот» изменил программу международных рейсов в августе 2020 года, исключив из неё страны, авиасообщение с которыми ещё закрыто.
- Пассажирам, которые покупали билеты начиная с 1 мая 2020 года, перевозчик пообещал автоматически вернуть деньги. В компании назвали отмену рейсов вынужденной, связанной с эпидемиологической ситуацией в других странах.
- В конце июля 2020 года пассажиры «Аэрофлота» попросили Росавиацию запретить перевозчику продавать билеты в закрытые страны: после отмены рейсов компания выдавала туристам ваучеры вместо денег. Позже авиакомпания пообещала вернуть им средства.
- В начале августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила, что продажа билетов в закрытые страны может нарушать права потребителей, и направила письмо в Минтранс России.
- Международное пассажирское авиасообщение в России было закрыто с 27 марта. С 1 августа российским туристам разрешили летать в Великобританию, Турцию и Танзанию, а с 15 августа — в Швейцарию.
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Иван ЭртельКинес
Если он объявит протест, вам всем пипец. С) Вася Обломов
Vladislav Stan
Удивительно, что россияне до сих пор верят, что куда-то полетят ранее лета следующего года. Кто будет открывать границы стране с 4 местом в мире по числу зараженных и фейковой статистикой
Дмитрий МалаховVladislav
Россияне уже летят.... пока вы в это не верите.
Какой смысл искажать факты ?
Vladislav StanДмитрий
в танзанию?
Bacceti SphodromantisVladislav
В Турцию, например.
Артём А.Vladislav
Я верю, но с аргументацией полностью согласен
Oleg OlegVladislav
Про фейковую статистику вы конечно доказательства приведете? Или просто так трындите?
Vladislav StanOleg
Ой, что это у нас, по 97-99 заболевших каждый день, какое совпадение.
Антон
Всякие фасы хуясы для галочки существуют.
Денис ДемидовАнтон
ФАС нормально работает, если дело касается какой-либо мелочевки, типа стирального порошка, на серьезных людей и гос. компании ему роток не разрешают открывать.
Red Boy
В Щвецарию и Танзанию позарез надо!
Юрий ГлотовRed
Швеция или Швейцария? Швецария!
Антон
Компания наебашка. Щас денег поклянчат у Путина.