(function(w, d, id) { var a = d.querySelector('#volvo-article'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); if (a && b) a.style.display = 'block';}(window, document, 137185));
Транспорт
Галина Мубаракшина
1948

«Аэрофлот» отменил большинство зарубежных рейсов в августе — пассажиры жаловались на продажу билетов в закрытые страны Материал редакции

За пассажиров вступилась ФАС, которая отправила письмо Минтрансу.

  • «Аэрофлот» изменил программу международных рейсов в августе 2020 года, исключив из неё страны, авиасообщение с которыми ещё закрыто.
  • Пассажирам, которые покупали билеты начиная с 1 мая 2020 года, перевозчик пообещал автоматически вернуть деньги. В компании назвали отмену рейсов вынужденной, связанной с эпидемиологической ситуацией в других странах.
  • В конце июля 2020 года пассажиры «Аэрофлота» попросили Росавиацию запретить перевозчику продавать билеты в закрытые страны: после отмены рейсов компания выдавала туристам ваучеры вместо денег. Позже авиакомпания пообещала вернуть им средства.
  • В начале августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила, что продажа билетов в закрытые страны может нарушать права потребителей, и направила письмо в Минтранс России.
  • Международное пассажирское авиасообщение в России было закрыто с 27 марта. С 1 августа российским туристам разрешили летать в Великобританию, Турцию и Танзанию, а с 15 августа — в Швейцарию.
Список отменённых на август направлений «Аэрофлота» «Аэрофлот»

#новость #авиаперевозки #аэрофлот

Галина Мубаракшина
+13 098
2
5
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u044d\u0440\u043e\u0444\u043b\u043e\u0442","\u0430\u0432\u0438\u0430\u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043a\u0438"], "comments": 14, "likes": 5, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 148118, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 06 Aug 2020 11:33:13 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Кинес Кизиитов

4

Аэрофлот

Ответить

Иван Эртель

Кинес
1

Если он объявит протест, вам всем пипец. С) Вася Обломов

Ответить

Vladislav Stan

–2

Удивительно, что россияне до сих пор верят, что куда-то полетят ранее лета следующего года. Кто будет открывать границы стране с 4 местом в мире по числу зараженных и фейковой статистикой

Ответить

Дмитрий Малахов

Vladislav
3

Россияне уже летят....  пока вы в это не верите.
Какой смысл искажать факты ?

Ответить

Vladislav Stan

Дмитрий
0

в танзанию? 

Ответить

Bacceti Sphodromantis

Vladislav
1

В Турцию, например. 

Ответить

Артём А.

Vladislav
3

Я верю, но с аргументацией полностью согласен

Ответить

Oleg Oleg

Vladislav
1

Про фейковую статистику вы конечно доказательства приведете? Или просто так трындите?

Ответить

Vladislav Stan

Oleg
1

Ой, что это у нас, по 97-99 заболевших каждый день, какое совпадение. 

Ответить

Антон

0

Всякие фасы хуясы для галочки существуют.

Ответить

Денис Демидов

Антон
0

ФАС нормально работает, если дело касается какой-либо мелочевки, типа стирального порошка, на серьезных людей и гос. компании ему роток не разрешают открывать.

Ответить

Red Boy

0

В Щвецарию и Танзанию позарез надо!

Ответить

Юрий Глотов

Red
0

Швеция или Швейцария? Швецария!

Ответить

Антон

0

Компания наебашка. Щас денег поклянчат у Путина.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Mail.ru Cloud Solutions
Подписан
Отписаться
7 мифов о миграции в облако: развеиваем типичные страхи
Многие компании долго не переходили в облако по веским причинам: сомневались в безопасности и надежности или считали, ч…
0
Яндекс.Дзен
Подписан
Отписаться
Как настроить работу с Яндекс.Дзеном внутри агентства. Опыт MDP, iProspect и Realweb
Всё больше рекламодателей выбирают Дзен как один из каналов продвижения, чтобы достичь самых разных целей. Если собстве…
0
КБ Палиндром
Подписан
Отписаться
Как работает журнал «Код»
Он работает круто и недорого.
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Евгений Ларин
за день
Казна пуста милорд рогвардея хочет кушать
Россия предложила Нидерландам поднять налог на дивиденды: в стране есть офисы X5 Retail Group, «Яндекса» и «Связного»
Alexey Kott
за неделю
Ты отдаёшь кучу денег, времени, сил, нервов и других ресурсов, чтобы получить профессию, которая предполагает постоянную гигантскую ответственность за машину, стоимостью несколько сотен миллионов долларов и две-три…
BBC: «Победа» отправила около 100 своих пилотов в неоплачиваемые отпуска до 2021 года

Комментарии

KSA

Оператор Wi-Fi «МаксимаТелеком…

Leha Shum

Парсим какой-нибудь XML

Rashid Jey

Как я сходил в больницу и…

Ol Ka

Как я сходил в больницу и…

Балкон.ру

Сеть «Теремок» отказалась от…

selecadm

«Билайн» отказался от…

Bacceti…

«Аэрофлот» отменил большинство…

Денис Демидов

«Аэрофлот» отменил большинство…

Michael Smith

Россия предложила Нидерландам…

Evgeny Boyko

Booking.com вслед за Airbnb…

Юрий Глотов

«Аэрофлот» отменил большинство…

Илья Куваев

«Билайн» отказался от…

Dmitry Shashkin

«Билайн» отказался от…

Илья Исерсон

Как работает журнал «Код»

Ol Ka

«Билайн» отказался от…