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Транспорт
Anton Chirkunov
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Основатель Wheely Антон Чиркунов: «Дептранс Москвы отслеживает ваши частные поездки»

Колонка основателя компании Антона Чиркунова, который с весны конфликтует с мэрией из-за блокировки работы сервиса и обращался к мэру Москвы со страниц «Коммерсанта».

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Что происходит

В эту пятницу Wheely предстанет перед судом за отказ разглашать конфиденциальную информацию наших клиентов. На кону не только защита данных, но и будущее свободной конкуренции против «Яндекса» и других квазигосударственных компаний.

Это не первая попытка Дептранса принять меры против нас. В апреле, под прикрытием режима повышенной готовности, нам запретили работать из соображений безопасности, хотя желтые такси продолжали работу.

Строгие санитарные требования, которые мы внедрили для борьбы с распространением COVID-19, не были приняты во внимание. Потому что речь никогда не шла о безопасности, ни тогда, ни сейчас.

В мае мы смогли победить благодаря жалобе в ФАС. Мы доказали, что наши водители были отстранены от работы без уважительной причины (что стоило Москве налоговой выручки).

Но наше возвращение произошло с уловкой — новым требованием о предоставлении в режиме реального времени доступа к данным геолокации водителей, которые можно использовать для отслеживания того, где и когда начинается и заканчивается каждая пассажирская поездка, и по какому именно маршруту она была совершена.

Мы не сможем предоставить эти данные. Хотя мы рады работать в соответствии с законодательством, закона с такими требованиями не существует.

Каждое правительство, которое пыталось принять такой закон, терпело неудачу (часто потому, что более трезво мыслящие представители власти соглашались с тем, что подобные требования являются чрезмерными, как это было и во Франции, и в Египте).

Дептранс скажет, что данные геолокации нужны только для того, чтобы обеспечить безопасность и улучшить анализ трафика, и что эти данные в любом случае невозможно идентифицировать.

Вот то, чего они вам не скажут

  • Департамент транспорта не имеет никаких легальных полномочий на рынке перевозок по заказам (на федеральном уровне наша деятельность регулируется Ространснадзором). Они используют положения приказа о режиме повышенной готовности как предлог для получения данных, за которыми они давно охотятся. (Хотя Дептранс утверждает, что поддерживает запрос Роспотребнадзора, они не смогли предоставить нашим юристам доказательства).
  • Если бы дело было в безопасности, мы бы увидели доказательства, что предоставление данных геолокации делает поездки на такси более безопасными. Но с того момента как Дептранс впервые запросил службы такси передавать данные геолокации в систему ЕРНИС в 2017 году, количество аварий с участием такси выросло на 50% с 2017 по 2018 год и на 80% с 2018 по 2019 год. Для сравнения, общий прирост числа поездок на такси с 2017 по 2019 год составил всего 25%.
  • Данные, которые запрашивает Дептранс, могут быть использованы для отслеживания передвижения пассажира вплоть до двери здания, где завершилась поездка. То, что пользователя легко идентифицировать по якобы анонимным данным геолокации, было доказано уже не раз и не два, а многократно. (Известный эксперт Пол Ом утверждает, что точные данные геолокации «абсолютно невозможно» обезличить, труднее будет разве что обезличить ДНК человека).
  • Что касается анализа трафика, то данные, которые они получат от нас, практически не добавят ничего нового.
  • ЕРНИС не способен принимать зашифрованные данные геолокации. Таким образом, передвижения пассажиров сможет отслеживать не только Дептранс, но и другие «слушатели».

В мире нет прецедентов принудительного исполнения такого рода запросов, и на то есть веские причины. Дело не в законе или безопасности. Дело в контроле. И наша позиция заключается в том, что и правительства, и частные компании должны стараться собирать и хранить как можно меньше данных.

Если суд в пятницу вынесет решение против нас, мы рискуем быть закрытыми на 90 дней. Это оставит нашим клиентам квазигосударственную дуополю Яндекса и Citymobil (91,8% рынка), которые активно транслируют незашифрованные данные геолокации во всех поездках.

Предоставить эти данные для нас — значит предать наших пассажиров.

#wheely

Anton Chirkunov
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0
18 комментариев
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Андрей Задоркин

5

Удачи Антон!

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3216q114

2

Вот зачем это вся вода ? Просто напишите что не доверяете эти данные правительству Москвы. 
Потому как за вашими клиентами (водителями) следят: 
1. Скорей всего вы сами 
2. Google  (мало вероятно что водители пользуются кнопочными звонилками без интернета)
3. Производитель смартфона (см сноску выше)
4. Мобильные операторы.
И 2, 3 и 4 точно их собирают и продают (обезличенными, но вы сами написали что это полностью не возможно).

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Evgeny Boyko

3216q114
0

Водители честно признаются, что работают для всех таксопарков — поэтому в список можно добавить еще и приложения яндекса, гета и кто там еще предоставляет премиум

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Александр Якунин

3

В этих данных нет не чего интересного, они нужны что бы следить за маятниковой миграцией , на основе неё прогнозируют загрузку дорог и работу светофоров. Город становится цифровым ему нужны данные.

Или у вас другое видение причин?

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Nekton

Александр
0

Мб нет, мб есть. Единственное чего нет - выбора.

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Александр Якунин

Nekton
1

Потому что то иллюзия. Выбора нет, ваше подсознание делает выбор, а не ваше я, хотя оно искренне думает иначе.

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Trubin 🐜

3

У оленевода уже давно поехала голова на тему массовой слежки за всеми подряд и контроля всего и вся в городе; вы посмотрите его интервью, с каким удовольствием он рассказывает о внедрении камер и прочем таком.

Вся Москва обвешана камерами, все данные со всех транспортных компаний собираются и анализируются, даже самокаты и велосипеды собирают данные о поездках и отправляют в мэрию. Правда, на своем доме на Родчельской оленевод не стал вешать камеры, видимо что-то знает, что лучше не знать простым москвичам...

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Nekton

Trubin
0

Ошибочно считать Москву домом для собянина

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Илья Исерсон

2

Колонка хорошая, удачи вам. 

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Станислав Швагерус

–1

На месте Антона Чиркунова я бы уволил тех юристов, которые его консультируют. За полное незнание российского законодательства и вопиющую некомпетентность в транспортном праве.
С уважением, Станислав Швагерус, автор федерального и региональных законов в сфере такси, международный эксперт IRU по законодательству о такси и перевозкам по заказу.

Ответить

Nekton

Станислав
2

Довольно громогласно. Хочется пояснений по пунктам.

Ответить

Станислав Швагерус

Nekton
0

Готов дать публично. Но не в формате общения в соцсетях. Антон меня знает, найдет, если захочет. 

Ответить

Evgeny Boyko

Станислав
5

Зачем тогда было высирать столь оригинальный комментарий-таки в соцсетях? Если Антон вас знает и ему понадобится ваше мнение, он непременно вас найдет.

Ответить

Аарон Малис

0

Согласен с Антоном и поддерживаю его!

Ответить

CS GO Server Tambov

0

Обычный популизм, все передвижения будут так или иначе контролироваться в будущем, лучше сервисом займитесь

Ответить

Roman Buzko

0

Дал оценку, а там оно. 

Ответить

Mikhail Lazarev

0

Поддерживаю - каждый человек имеет право на личную жизнь

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Igor Shkarin

0

Делайте бизнес, а не политику.

Если вам поможет мой совет — научите меня делать бизнес. А популистику я вам донесу.

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