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Транспорт
Галина Мубаракшина
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«Яндекс.Такси» покажет некоторым водителям рейтинг пассажиров — они смогут отказаться от «конфликтных» клиентов Материал редакции

Но отказ от поездки при этом повлияет на их личный рейтинг.

28 комментариев
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Сервис «Яндекс.Такси» начал в тестовом режиме показывать водителям рейтинг пассажиров, передаёт информагентство Ura.ru. Информацию vc.ru подтвердили в компании.

Видеть рейтинг пассажиров могут некоторые водители, у которых в профиле загружена фотография, указано количество выполненных заказов и есть отзывы других пассажиров, в том числе о вежливости и комфортном вождении, пояснили в «Яндекс.Такси».

Информация отображается в сервисе для водителей «Таксометр», когда они принимают заказ, она непубличная, подчеркнул представитель сервиса.

Рейтинг пассажира складывается из последних 40 оценок, поставленных водителями по пятибалльной шкале. Например, они оценивают пунктуальность, бережное отношение к машине, вежливость, удобное место подачи автомобиля, говорится в описании сервиса.

Водитель может отказаться от поездки с пассажиром с низким рейтингом, рассказал Ura.ru один из таксистов. Но это отразится на его личном рейтинге активности. Рейтинг пассажиров позволил снизить количество конфликтов с водителями «на порядок», рассказал e1.ru другой таксист.

Пользователи могут видеть свой рейтинг в «Яндекс.Такси» с марта 2020 года, сейчас им также доступны фото и рейтинг водителя, напомнили в компании.

Ura.ru

#новость #яндекстакси

Галина Мубаракшина
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28 комментариев
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Александр Белов

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Рушан Натфуллин

14

Вези меня мрааазь! Вези меняяяя))

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Сергей Пеленев

Рушан
3

- Желание клиента - для нас закон!
И поехал такой спокойно.
Едут, баба пиздит его спогами по седушке сзади, царапает морду, потом приставляет пистолет... убирает и говорит:
- Так ладно, это контрольная закупка, я из Яндекса. Ваш рейтинг теперь VIP, пересаживаем вас на бенли, будете возить царей за 500 к/сек, поздравляем!

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Eduard Aksamitov

6

*комментарий про чёрное зеркало*

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Михаил Арнаутов

Eduard
0

это уже было в...

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Ольга Каплан

0

Хорошее решение! Если таксист накосячил, мы, пассажиры, можем плохо оценить поездку, пожаловаться в службу Такси. Но бывают и пассажиры хамоватые и им все с рук сходит, ведь Водитель такси бесправен. А при наличии такого рейтинга пассажиров все получаются в равных условиях. Раз - другой нахамишь, и впредь заказать такси не получится, всё по-честному 👍👍👍

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Юрий Белоножкин

Ольга
2

Тоже в такси работаете?

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Ольга Каплан

Юрий
7

Нет, иногда пользуюсь такси, но редко. Просто считаю, когда есть обоюдная ответственность сторон - это дисциплинирует.

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Ольга Каплан

Юрий
0

😂😂😂

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Beerman

Ольга
0

получится, служб такси много, в крайнем случае по телефону вызовет. Это в Китае дело к такому идет с их социальным рейтингом

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Антон

2

Не хватает услуги молчаливый водитель.

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Lynch Power

0

Рейтинг пассажирам водители ставят максимально не понятно. С момента, как можно было смотреть свой рейтинг у меня был 5,0 достаточно долго, но буквально на этой неделе упал до 4,81. Мне вот просто интересно, что я не так сделал. Выхожу ВСЕГДА заранее, ВСЕГДА здороваюсь и говорю добрые слова в конце поездки, ВСЕГДА веду себя адекватно и культурно, ВСЕГДА спрашиваю, можно ли сесть спереди, ВСЕГДА оставляю на чай 50-100 рублей ( при стоимости поездки 100-150р) мне кажется это ощутимо. Пьяным не езжу на такси, айкос и сигареты не курю.
Не понимаю из-за чего упал рейтинг и кого что не устроило. Сейчас имеется некоторый осадочек.

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Bot Fabric

Lynch
2

Да, было бы классно, если бы у водителя было обязательное поле "причина" если оценка ниже 4. И причины были видны пассажиру. На будущее 😊 У меня всегда 5

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Степан Попов

Lynch
1

Примерно та же ситуация, был 4,9+ долго (точно не помню), только проверил, стал 4,71. Хотя всегда делаю одно и то же. Машина ждёт 3-5 мин, ну это мое право, я плачу за это, точку ставлю в норм месте, иногда выхожу заранее, чтобы во дворах не тыкаться, никому не грублю. Езжу на комфорт, комфорт+. То есть единственная причина, как я вижу, что водитель ждёт. Отсюда складывается ощущение, что водилы просто недовольны жизнью своей и считают что клиент должен ждать их и прыгать в машину на ходу. В общем бред бредовый.

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Кирилл Крайнов

Lynch
0

У меня с 5 тоже до 4.81 рейтинг упал. Да, не совсем понятно, в чём причина. Вот я подозреваю, что рейтинг «скидывают» отмены со стороны пассажира, когда сам водитель просит. Это странно, конечно. Типа - просит он, указано в причинах, а минусуют ещё и мне (или только мне). Непонятная непрозрачная система рейтинга у Яндекса...

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Михаил Дурхисанов

1

Сегодня пассажирка с рейтингом 5* закурила айкос, даже разрешения не спросила. Откуда у неё 5*?

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Юрий Белоножкин

Михаил
0

Поперло)

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Nikolay Safronov

Михаил
0

Там может она второй раз едет)))

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Гость Случайный

Михаил
0

Так ей пятерки, наверно, такие же курящие таксисты поставили, которым еще и закурить разрешили, пока пассажира везут. В этом и недостаток системы. Что одному хорошо, то другому плохо.

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Денис Морганов

1

Если бы это было в 2 стороны это было бы по честному

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3216q114

1

"Но отказ от поездки при этом повлияет на их личный рейтинг."
Чем-то напоминает ситуацию с рейтингами в сами знаете  каком магазине (маркетплэйсе) в даркнете, где все ставят 5 всегда и максимум в коментах пишут о проблемах, потому как продавец тоже тебе рейтинг выставляет.

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Timofey Abakumov

0

Мне уже начал показывать. Ну и? Девушка с рейтингом 4,65 оказалась очень милой и приветливой. Я вот вообще Пассажирам по умолчанию 5* ставлю, мне пока таких, которым хочется поставить "кол" не попадалось. Ты с ними вежлив, они с тобой. Вообще все зависит от водителя и понижение рейтинга пассажиров может быть следствием того, что за рулём человек, который тупо не умеет работать с людьми. Вот в канале есть подробности: T.me/budnitax

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Bot Fabric

Timofey
2

Вполне возможно что она была милой и приветливой, потому что знала что у неё 4.65 и не захотела снижения. Система работает!

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Сергей Пеленев

Timofey
0

Это какая-то сложная ещё не изученная стычка психотипов человеков.

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Nik Romanov

0

ЯРейтинг

Ответить

Sergei Timofeyev

0

В Яндексе и так с водителями беда. Повышенный спрос всё время. 

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Михаил Дурхисанов

0

Настроение у водителя могло быть плохое)

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Sergei Timofeyev

0

Говорят, что в аэропорт часто - кол в рейтинг, так как не выгодно. 

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