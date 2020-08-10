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«Аэрофлот» продолжил полеты в закрытые страны — ранее после претензий ФАС компания объявила об отмене этих рейсов Материал редакции
Рейсы оформлены как грузовые, утверждает источник.
- «Аэрофлот» продолжил единичные полёты в девять городов закрытых стран — 6 августа авиакомпания объявила об отмене регулярных рейсов в закрытые страны после жалоб пассажиров и претензий ФАС, выяснили «Ведомости».
- В частности, судя по билетам на сайте «Аэрофлота», на неделе с 8 по 15 августа он планировал совершить по три рейса в Барселону, Париж, Прагу и Франкфурт-на-Майне, по два — в Рим и Нью-Йорк и по разу слетать в Амстердам, Тель-Авив и Лос-Анджелес, пишет газета.
- Запланированные на 8 и 9 августа полёты прошли успешно, следует из данных сервиса flightradar24. После 15 августа билеты в эти города пока не продаются, уточняет издание.
- Представитель «Аэрофлота» от комментариев отказался.
- В конце июня «Аэрофлот» возобновил возобновил пассажирские международные рейсы под видом грузовых, несмотря на запрет правительства. Билеты на них появляются на сайте за неделю. По словам источника газеты, единичные рейсы в девять городов тоже оформлены как грузовые — их разрешает Росавиация.
- Как объясняет собеседник издания, «Аэрофлот» действительно отменил регулярные рейсы по 87 направлениям: с билетом на регулярный рейс попасть на единичный грузовой рейс с тем же номером и в ту же дату пассажир не сможет.
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