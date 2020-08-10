(function(w, d, id) { var a = d.querySelector('#volvo-article'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); if (a && b) a.style.display = 'block';}(window, document, 137185));
Транспорт
Лиана Липанова
434

«Аэрофлот» продолжил полеты в закрытые страны — ранее после претензий ФАС компания объявила об отмене этих рейсов Материал редакции

Рейсы оформлены как грузовые, утверждает источник.

  • «Аэрофлот» продолжил единичные полёты в девять городов закрытых стран — 6 августа авиакомпания объявила об отмене регулярных рейсов в закрытые страны после жалоб пассажиров и претензий ФАС, выяснили «Ведомости».
  • В частности, судя по билетам на сайте «Аэрофлота», на неделе с 8 по 15 августа он планировал совершить по три рейса в Барселону, Париж, Прагу и Франкфурт-на-Майне, по два — в Рим и Нью-Йорк и по разу слетать в Амстердам, Тель-Авив и Лос-Анджелес, пишет газета.
  • Запланированные на 8 и 9 августа полёты прошли успешно, следует из данных сервиса flightradar24. После 15 августа билеты в эти города пока не продаются, уточняет издание.
  • Представитель «Аэрофлота» от комментариев отказался.
  • В конце июня «Аэрофлот» возобновил возобновил пассажирские международные рейсы под видом грузовых, несмотря на запрет правительства. Билеты на них появляются на сайте за неделю. По словам источника газеты, единичные рейсы в девять городов тоже оформлены как грузовые — их разрешает Росавиация.
  • Как объясняет собеседник издания, «Аэрофлот» действительно отменил регулярные рейсы по 87 направлениям: с билетом на регулярный рейс попасть на единичный грузовой рейс с тем же номером и в ту же дату пассажир не сможет.

#новость #авиаперевозки #аэрофлот

Лиана Липанова
+24 811
2
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u044d\u0440\u043e\u0444\u043b\u043e\u0442","\u0430\u0432\u0438\u0430\u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043a\u0438"], "comments": 2, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 148960, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 10 Aug 2020 09:32:36 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Антон

1

Чувствуют денег от государства, можно и хуями всех слать.

Ответить

Yury Kotov

1

Зачем запрещают Аэрофлоту летать? Пусть как Turkish и Emirates возобновит перевозку всех кому надо через Москву

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

Яндекс.Облако
Подписан
Отписаться
Как «умные» бейджи для сотрудников помогают автоматизировать контроль качества продаж
В конце прошлого года совместно с компанией Voca.Tech мы представили бейджи с микрофонами для анализа речи сотрудников.…
2
Kauri
Подписан
Отписаться
Просто об автоматизированных системах сбора и обработки данных: причины использования, алгоритм и примеры применения
Наша команда расскажет, о том, какие существуют источники информации данных и почему их ручной сбор менее эффективен.
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
Лучшее за неделю: бизнес-модель Amazon Music, стартап по печати 3D-домов, планы Microsoft по покупке TikTok и другое
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Дмитрий
за день
Ввели бы уже, запрет на превышение определенного количестве децибел при движении на автомобиле и мотоциклах. А также укомплектовали бы сотрудников ГИБДД специальными приборами для замера. А то эти стритсракеры на…
Осенью автомобилистов ждут нововведения
Alexey Kott
за неделю
Ты отдаёшь кучу денег, времени, сил, нервов и других ресурсов, чтобы получить профессию, которая предполагает постоянную гигантскую ответственность за машину, стоимостью несколько сотен миллионов долларов и две-три…
BBC: «Победа» отправила около 100 своих пилотов в неоплачиваемые отпуска до 2021 года

Комментарии

Blackrock

WSJ: Twitter и TikTok провели…

Yury Kotov

«Аэрофлот» продолжил полеты в…

danil nik

Осенью автомобилистов ждут…

Blackrock

WSJ: Twitter и TikTok провели…

Denis Silantev

Где брать энергию: переключения…

danil nik

Осенью автомобилистов ждут…

Антон

«Аэрофлот» продолжил полеты в…

Александр Мусин

Как «умные» бейджи для…

Артём Лисовский

Микро инвестирование в идею?

Lada Shaka

«Эксмо-АСТ» предъявила книжной…

Сергей Подливчук

Яндекс.Путешествия - как…

Arthur Niazyan

Как можно мирно, но эффективно…

Вл В

Осенью автомобилистов ждут…

Blackrock

WSJ: Twitter и TikTok провели…

Ярослав Осинцев

Сбор масок для ключей в…

Виталий Орлов

Apple списали дважды средства с…

Леонид Лобов

«Яндекс.Такси» покажет…

Roman Kamushken

«Эксмо-АСТ» предъявила книжной…

Виталий Орлов

Wildberries стала премиальным…

Alexander…

Осенью автомобилистов ждут…