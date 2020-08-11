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Калифорнийский суд обязал Uber и Lyft переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников Материал редакции
Uber уже пыталась дать больше автономии водителям, чтобы они считались подрядчиками, а не сотрудниками.
- Калифорнийский суд издал предварительный приказ, предписывающий Uber и Lyft немедленно переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников компании, передаёт Motherboard.
- Приказ вступит в силу через 10 дней. В качестве независимых подрядчиков водители Uber и Lyft не получают страховку, декретный отпуск, оплату больничных и сверхурочных и другие соцгарантии.
- Представитель Uber заявил Motherboard, что компания планирует подать экстренную апелляцию от имени калифорнийских водителей. «Подавляющее большинство водителей хотят работать самостоятельно, и мы уже внесли значительные изменения в наше приложение, чтобы соответствовать калифорнийскому законодательству», — объяснил он.
- «Мы немедленно оспорим это решение и продолжим борьбу за независимость водителей», — заявили в Lyft.
- В сентябре 2019 года Калифорния приняла закон AB5 — он приравнивает работников Uber, Lyft и других подобных сервисов к наёмным сотрудникам. Переквалификация водителей обошлась бы Uber в более $500 млн дополнительных затрат в год и $290 млн в год — для Lyft, подсчитали аналитики. В январе 2020 года Uber в Калифорнии перестала заранее показывать цену поездки, вместо неё пассажиры видели диапазон цен.
- Кроме того, компания перестала штрафовать водителей за отказ от поездки. Затем позволила им самостоятельно устанавливать цену поездки. Так компания пыталась дать больше автономии водителям, чтобы по закону AB5 они считались подрядчиками, а не сотрудниками.
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Roman Trifonov
Вот бы у нас так сделали с таксистами и курьерами в доставке еды.
Mikhail TatskyRoman
И не только в сфере такси.
А то у нас много компаний, которые всю ответственность переводят на потрядчиков и платят в 2-3 раза меньше, без каких либо соц гарантий и прочего.
Борис МоренкоRoman
Вы зачем капитализм подрываете? Ещё предложите Яндексу и Уберу амортизацию авто оплачивать.
lindexБорис
курьеры и таксисты де факто являются работниками яндекса. Мне бы хотелось, чтобы их права были защищены.
Константин Роговlindex
Нет не являются. Мне бы хотелось чтобы скорее разрешили автопилотные такси.
Леонид ЛобовБорис
Интересно: на кого будут вешать обслуживание беспилотников? Подозреваю, на специально созданное убыточное ООО.
Юрий ГлотовRoman
У Яндекса полно мигрантов за рулем и с коробками. На них надо квоту, патент покупать. Оно им надо?)
ВсвитореЮрий
Т.е. ты против, что по закону нужно будет принимать сотрудников и больше будет идти русскоязычного населения в таксисты, а иммигранты отваливаться. Т.е. тебе комфортно ездить с нелегалом чем с русским? Да вы батенька русофоб.
Igor ThorikRoman
И гражданство РФ им раздали.
Андрей Деревянко
Uber уже пыталась дать больше автономии водителям, чтобы они считались подрядчиками, а не сотрудниками.
А, вот как это называется
Егор Овчаров
Вот тут-то у них экономика и перестанет сходиться
Комментарий удален