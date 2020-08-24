Конкурс идей
«2ГИС» добавил на карты маршруты по дорогам для грузовиков в Москве и области Материал редакции
Похожая опция уже есть в навигаторе «Яндекса».
- Картографический сервис «2ГИС» начал строить маршруты по грузовому каркасу Москвы, в других округах и с учётом ограничений для грузовиков в крупных городах Московской области, рассказали vc.ru в компании. Со временем география будет расширена.
- Алгоритмы учитывают построение маршрутов внутри зон знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено» и предлагают въезды и выезды из зон по ПДД. Также учитывается разрешённая максимальная масса и габариты автомобилей и специфика груза.
- Чтобы включить опцию, нужно в настройках сервиса выбрать «Навигатор» и «Грузовая навигация», а перед поездкой указать габариты машины и особенности груза. Обновление уже доступно в веб-версии сервиса, приложениях для iOS и Android.
- В «2ГИС» считают, что функция будет полезна водителям грузовиков и бизнесу — они смогут строить оптимальные маршруты и анализировать дорожную ситуацию по пути следования машин.
- С ноября 2019 года построение маршрутов с учётом ограничений для грузового транспорта есть в «Яндекс.Навигаторе».
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Михаил Синицын
Самый удобный справочник для поиска организаций с 1999 года, а ещё максимально удобная карта✍️
Александр ЯкунинМихаил
Опишите кейс, я не понимаю. Как и не понимаю дрочки вокруг конкретных банков. Что это за религиозные мотивы.
Олег ИвахновАлександр
2гис отличается от яндекс и гуглокарт
Александр ЯкунинОлег
Отличие это хорошо, а вот заявлять о сверх силе это лишнее , это нищевой игрок
Дмитрий ТенетовичАлександр
ну да, 50 лямов устройств в месяц по состоянию на прошлый год - ерунда, согласен
Александр ЯкунинДмитрий
Детский сад. Я установил приложение , оно автоматом загрузилось ещё на 4 моих устройства с моим apple id, но пользуюсь я на одном. Из вас аналитик так себе.
ДмитрийАлексан…
я кагбе ничего и не анализирую. за пределами мкада 2гису равных по информативности и удобству нет. да и в пределах не отстает. тч "нишевый игрок" - это очень сильное заявление, особенно после того как сбер его выкупил
Александр ЯкунинДмитрий
О у вас и инсайд есть, и зачем же Сбербанк его купил?
Кстати цена же там смешная была, да и покупки вроде нет, есть мимарандум о намерениях
Сергей СтерхАлексан…
Жесть вы дуралей. Уже даже сделку закрыли.
Александр ЯкунинСергей
3 дня назад?
Andrey KulakovДмитрий
Внутри МКАДа тоже)
Dear Moscow,Александр
Что это за религиозные мотивы
Для начала отсутствие встроенного сервиса Метрики (не путать со счётчиками для сайтов), шлющего в яндекс всё, что только можно собрать о вас.
Александр ЯкунинDear
Теперь слать будут в Сбербанк , ещё есть что то интересное ?
Дмитрий ТенетовичМихаил
жаль что сбер их купил. это не внушает оптимистичных прогнозов
Александр ЯкунинДмитрий
Жаль они вашего мнения не спросили, ведь интернет эксперты знают кому и заскользи нужно продуваться.
Saucedo Puetz
2ГИС сколько вы не пиарьтесь яндекс все равно лучше
Олег ИвахновSaucedo
По актуальности организаций в зданиях 2гис лучше.
Andrey KulakovSaucedo
Не сравнивайте теплое с мягким - там совершенно разные подходы. Информация по фильмам, например, есть и на Википедии и на Кинопоиске. В первом случае вы получите все данные по прямому запросу и возможно будете счастливы, во втором случае у вас мощнейшая база данных со всевозможными запросами, фильтрами и сортировками, с помощью которой вы сможете найти все что пожелаете. С 2ГИС все абсолютно также. Найти ресторан поблизости, который принимает карты, подает тайскую кухню со средним чеком в 1500 рублей и детским уголком - дело пары секунд. Такое не может ни Гугл, ни Яндекс. От этого конечно они не перестают быть отличными картами, но не заменяют 2ГИС. Даже простейшая, казалось бы, задача - показать что находится в каком-либо доме на карта - уже проблема для карт Яндекса и Гугла)
Viacheslav Semenchuk
2гис большие молодцы
Evgeny BoykoViacheslav
Как не поверить — после вашей-то ненавязчивой похвалы
Кирилл Баскус
Как громко звучит, но какая капля в море. А габариты по длине, ширине, высоте, массе, массе на ось, ограничение движения с прицепом, движение с опасными грузами? А ещё весы по области...
Олег ИвахновКирилл
Зачем вам весы по области если вы законопослушный перевозчик?
А вот высоты это да.
Неделю назад приезжал ко мне бедолага который в пеезе заскочил под мост низкий
Кирилл БаскусОлег
Это потеря времени
Олег ИвахновКирилл
Если нет перегруза то какие потери?
Проехал по весам и все
Simon KoltsovКирилл
В 2ГИС грузовой навигатор учитывает все физические параметры (длину, ширину, высоту, фактическую и разрешённую массу, нагрузку на ось), а также и характеристики перевозимого груза.
Сергей Подливчук
Пушка, гаубица!
Максим Иванов
Давно юзаю в место яндекс карт 2гис, на мой взгляд более актуальные, хотя бывают исключения, если нужно быстро маршрут прикинуть то юзаю https://all-routes.ru или https://www.google.com/maps/. Надеюсь сбер его не испортит :)
Make Luv
Начитался про то, какой классный навигатор в 2гис, думаю надо попробовать.
На первой же развязке, где надо съезжать вправо, чтобы попасть налево мне тётя говорит резко поверните нелево. Прямо в отбойник, ага. После этого ЯН со своей ебучей алисой перестал так уж бесить.