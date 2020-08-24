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Транспорт
Татьяна Боброва
1399

«2ГИС» добавил на карты маршруты по дорогам для грузовиков в Москве и области Материал редакции

Похожая опция уже есть в навигаторе «Яндекса».

  • Картографический сервис «2ГИС» начал строить маршруты по грузовому каркасу Москвы, в других округах и с учётом ограничений для грузовиков в крупных городах Московской области, рассказали vc.ru в компании. Со временем география будет расширена.
  • Алгоритмы учитывают построение маршрутов внутри зон знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено» и предлагают въезды и выезды из зон по ПДД. Также учитывается разрешённая максимальная масса и габариты автомобилей и специфика груза.
  • Чтобы включить опцию, нужно в настройках сервиса выбрать «Навигатор» и «Грузовая навигация», а перед поездкой указать габариты машины и особенности груза. Обновление уже доступно в веб-версии сервиса, приложениях для iOS и Android.
  • В «2ГИС» считают, что функция будет полезна водителям грузовиков и бизнесу — они смогут строить оптимальные маршруты и анализировать дорожную ситуацию по пути следования машин.
  • С ноября 2019 года построение маршрутов с учётом ограничений для грузового транспорта есть в «Яндекс.Навигаторе».
«2ГИС»

#новость #2гис

Татьяна Боброва
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17
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Михаил Синицын

15

Самый удобный справочник для поиска организаций с 1999 года, а ещё максимально удобная карта✍️

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Александр Якунин

Михаил
–1

Опишите кейс, я не понимаю. Как и не понимаю дрочки вокруг конкретных банков. Что это за религиозные мотивы.

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Олег Ивахнов

Александр
0

2гис отличается от яндекс и гуглокарт

Ответить

Александр Якунин

Олег
0

Отличие это хорошо, а вот заявлять о сверх силе это лишнее , это нищевой игрок

Ответить

Дмитрий Тенетович

Александр
1

ну да, 50 лямов устройств в месяц по состоянию на прошлый год - ерунда, согласен

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Александр Якунин

Дмитрий
–2

Детский сад. Я установил приложение , оно автоматом загрузилось ещё на 4 моих устройства с моим apple id, но пользуюсь я на одном. Из вас аналитик так себе.

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Дмитрий

Алексан…
0

я кагбе ничего и не анализирую. за пределами мкада 2гису равных по информативности и удобству нет. да и в пределах не отстает. тч "нишевый игрок" - это очень сильное заявление, особенно после того как сбер его выкупил

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Александр Якунин

Дмитрий
0

О у вас и инсайд есть, и зачем же Сбербанк его купил?

Кстати цена же там смешная была, да и покупки вроде нет, есть мимарандум о намерениях

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Сергей Стерх

Алексан…
–1

Жесть вы дуралей. Уже даже сделку закрыли.

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Александр Якунин

Сергей
0

3 дня назад?

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Andrey Kulakov

Дмитрий
0

Внутри МКАДа тоже)

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Dear Moscow,

Александр
0

Что это за религиозные мотивы

Для начала отсутствие встроенного сервиса Метрики (не путать со счётчиками для сайтов), шлющего в яндекс всё, что только можно собрать о вас.

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Александр Якунин

Dear
0

Теперь слать будут в Сбербанк , ещё есть что то интересное ?

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Дмитрий Тенетович

Михаил
0

жаль что сбер их купил. это не внушает оптимистичных прогнозов

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Александр Якунин

Дмитрий
–1

Жаль они вашего мнения не спросили, ведь интернет эксперты знают кому и заскользи нужно продуваться.

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Saucedo Puetz

–4

2ГИС сколько вы не пиарьтесь яндекс все равно лучше

Ответить

Олег Ивахнов

Saucedo
12

По актуальности организаций в зданиях 2гис лучше.

Ответить

Andrey Kulakov

Saucedo
3

Не сравнивайте теплое с мягким - там совершенно разные подходы. Информация по фильмам, например, есть и на Википедии и на Кинопоиске. В первом случае вы получите все данные по прямому запросу и возможно будете счастливы, во втором случае у вас мощнейшая база данных со всевозможными запросами, фильтрами и сортировками, с помощью которой вы сможете найти все что пожелаете. С 2ГИС все абсолютно также. Найти ресторан поблизости, который принимает карты, подает тайскую кухню со средним чеком в 1500 рублей и детским уголком - дело пары секунд. Такое не может ни Гугл, ни Яндекс. От этого конечно они не перестают быть отличными картами, но не заменяют 2ГИС. Даже простейшая, казалось бы, задача - показать что находится в каком-либо доме на карта - уже проблема для карт Яндекса и Гугла)

Ответить

Viacheslav Semenchuk

3

2гис большие молодцы

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Evgeny Boyko

Viacheslav
0

Как не поверить — после вашей-то ненавязчивой похвалы

Ответить

Кирилл Баскус

2

Как громко звучит, но какая капля в море. А габариты по длине, ширине, высоте, массе, массе на ось, ограничение движения с прицепом, движение с опасными грузами? А ещё весы по области...

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Олег Ивахнов

Кирилл
2

Зачем вам весы по области если вы законопослушный перевозчик?
А вот высоты это да.
Неделю назад приезжал ко мне бедолага который в пеезе заскочил под мост низкий

Ответить

Кирилл Баскус

Олег
1

Это потеря времени

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Олег Ивахнов

Кирилл
0

Если нет перегруза то какие потери?
Проехал по весам и все

Ответить

Simon Koltsov

Кирилл
0

В 2ГИС грузовой навигатор учитывает все физические параметры (длину, ширину, высоту, фактическую и разрешённую массу, нагрузку на ось), а также и характеристики перевозимого груза.

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Сергей Подливчук

0

Пушка, гаубица!

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Максим Иванов

0

Давно юзаю в место яндекс карт 2гис, на мой взгляд более актуальные, хотя бывают исключения, если нужно быстро маршрут прикинуть то юзаю https://all-routes.ru или https://www.google.com/maps/. Надеюсь сбер его не испортит :)

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Make Luv

0

Начитался про то, какой классный навигатор в 2гис, думаю надо попробовать. 
На первой же развязке, где надо съезжать вправо, чтобы попасть налево мне тётя говорит резко поверните нелево. Прямо в отбойник, ага. После этого ЯН со своей ебучей алисой перестал так уж бесить.

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