Конкурс идей
«2ГИС» добавил на карты маршруты по дорогам для грузовиков в Москве Материал редакции
Такая опция уже есть в навигаторе «Яндекса».
- Картографический сервис «2ГИС» начал строить маршруты по грузовому каркасу Москвы, в других округах и с учётом ограничений для грузовиков в крупных городах Московской области, рассказали vc.ru в компании. Со временем география будет расширена.
- Алгоритмы учитывают построение маршрутов внутри зон знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено» и предлагают въезды и выезды из зон по ПДД. Также учитывается разрешённая максимальная масса и габариты автомобилей и специфика груза.
- Чтобы включить опцию, нужно в настройках сервиса выбрать «Грузовая навигация» и затем «Маршруты по грузовому каркасу». Обновление уже доступно в веб-версии сервиса, приложениях для iOS и Android.
- В «2ГИС» считают, что функция будет полезна водителям грузовиков и бизнесу — они смогут строить оптимальные маршруты и анализировать дорожную ситуацию по пути следования машин.
- С ноября 2019 года построение маршрутов с учётом ограничений для грузового транспорта есть в «Яндекс.Навигаторе».
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2гис большие молодцы