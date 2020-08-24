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Транспорт
Татьяна Боброва
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«2ГИС» добавил на карты маршруты по дорогам для грузовиков в Москве Материал редакции

Такая опция уже есть в навигаторе «Яндекса».

  • Картографический сервис «2ГИС» начал строить маршруты по грузовому каркасу Москвы, в других округах и с учётом ограничений для грузовиков в крупных городах Московской области, рассказали vc.ru в компании. Со временем география будет расширена.
  • Алгоритмы учитывают построение маршрутов внутри зон знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено» и предлагают въезды и выезды из зон по ПДД. Также учитывается разрешённая максимальная масса и габариты автомобилей и специфика груза.
  • Чтобы включить опцию, нужно в настройках сервиса выбрать «Грузовая навигация» и затем «Маршруты по грузовому каркасу». Обновление уже доступно в веб-версии сервиса, приложениях для iOS и Android.
  • В «2ГИС» считают, что функция будет полезна водителям грузовиков и бизнесу — они смогут строить оптимальные маршруты и анализировать дорожную ситуацию по пути следования машин.
  • С ноября 2019 года построение маршрутов с учётом ограничений для грузового транспорта есть в «Яндекс.Навигаторе».
«2ГИС»

#новость #2гис

Татьяна Боброва
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2гис большие молодцы

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