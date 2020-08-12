Накануне суд обязал Uber и Lyft переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников — у компаний есть десять дней.

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Uber, вероятно, придётся остановить перевозки в Калифорнии на несколько месяцев, если компании не удастся оспорить решение суда о переквалификации водителей такси-сервиса из подрядчиков в сотрудников. Об этом заявил глава Uber Дара Хосровшахи, пишет CNBC.

11 августа калифорнийский суд издал предварительный приказ, предписывающий Uber и Lyft немедленно зачислить водителей в штат. У компаний есть десять дней, чтобы оспорить это решение.

По словам Хосровшахи, компании будет сложно быстро перестроить бизнес-модель. Сейчас водители сервиса работают как подрядчики — они не получают страховку, декретный отпуск, оплату больничных и другие соцгарантии.

Если суд не пересмотрит решение, Uber придётся остановить работу в штате, а после возобновления — сосредоточиться на поездках только в городах. Хосровшахи отметил, что такой вариант оставит «тысячи» водителей без источника доходов.

Накануне суда в колонке для The New York Times Хосровшахи предложил компаниям вроде Uber создать фонд, который будет выплачивать подрядчикам определённые суммы в зависимости от отработанных часов, которые те смогут тратить на страховку или отпуск.