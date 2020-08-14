Без 137 млн рублей субсидий: в Петербурге частный велопрокат Smart Bike пришёл на место провального проекта с госпомощью Материал редакции
Новый сервис, в отличие от предшественника, работает на свои деньги и за первый неполный сезон получил 70 тысяч пользователей — у «Велогорода» их было 200 тысяч за пять лет.
К началу 2020 года из Санкт-Петербурга ушёл единственный оператор велопроката «Велогород». Пользователи часто жаловались на проблемы с сервисом и нехватку велосипедов, а бизнес-модель не позволяла компании зарабатывать. «Велогород» работал за счёт субсидий из городского бюджета и все пять лет работы не рос, а только сокращался.
Освободившуюся нишу летом 2020 года попытался занять велошеринг Smart Bike: сервис развивается на частные инвестиции и не рассчитывает на субсидии. В его парке достаточно велосипедов, но есть другая проблема — не хватает велопарковок для расширения. Установке мешают бюрократия и незапланированные расходы.
Почему закрылся «Велогород»
«К сожалению, в этом году велопрокат работать не будет», — заявили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) в апреле 2020 года. Правительство Петербурга отказалось субсидировать «Велогород», которая развивала сеть проката.
Такое решение в КРТИ объяснили низкими результатами в 2019 году. Арендовать и оставлять велосипеды «Велогорода» можно было только на его станциях. Их количество последовательно снижалось:
- В 2017 году — 96.
- В 2018 году — 56.
- В 2019 году — только 20 парковок на город с более чем 5 млн жителей.
Сеть «Велогород» запущена в 2015 году. Она работала при поддержке города: после отчёта оператора Смольный компенсировал из бюджета разницу между выручкой и расходами. По данным «Коммерсанта», с 2015 по 2018 год город выделил компании 137 млн рублей, деньги шли на компенсацию капитальных затрат, операционных расходов, зарплаты и амортизации оборудования.
В 2019 году Смольный планировал выделить «Велогороду» 30 млн рублей, но не дал субсидию: сеть развивалась медленно.
Качество и экономика: почему «Велогород» не смог стать успешным
Оператор всё время сталкивался с проблемами и жалобами петербуржцев. В 2016 году из-за сбоя с пользователей продолжали взимать плату после возврата велосипеда на станцию, в 2017 году компания открыла сезон только 1 июля, несколько раз откладывая запуск из-за тестирования обновлённой системы.
«"Велогород" не смог стать по-настоящему популярным городским велопрокатом по причине некачественной работы», — считает руководитель «Петербургского велообщества» Павел Хусу.
Станции располагались только в центре города, с каждым годом сеть сокращалась, были сложности с арендой, а сами велосипеды были в плачевном техническом состоянии, перечислил Хусу недостатки системы в разговоре с vc.ru.
Развивать сервис и бизнес компании не позволяла в том числе экономика проекта. Например, в 2018 году первые 30 или 45 минут аренды в зависимости от тарифа всегда были бесплатны. The Village писал, что в таком случае большинство клиентов наверняка будут ездить на велосипедах бесплатно, оставляя небольшой аванс.
Такая модель заставила «Велогород» обратиться за субсидиями, заключил The Village. Павел Хусу считает, что такой формат субсидий мешал развитию велопроката: «У владельцев не было стимулов повышать качество и развивать проект. Ведь в конце каждого сезона велопрокат, вне зависимости от проведённого сезона и качества работы, получал от города субсидию».
На это же ещё в 2017 году указывала Дарья Табачникова, инициатор создания велосипедной инфраструктуры в Петербурге и на тот момент советник вице-губернатора по развитию велодвижения. По её мнению, работу велопроката стоило контролировать сильнее.
Гендиректор «Велогорода» Виталий Блаженов в июне 2020 года заявлял, что субсидии не покрывали все расходы компании и выплачивались несвоевременно. Редактор vc.ru обратился к Блаженову, чтобы больше узнать о том, почему закрылся «Велогород». Он пообещал дать комментарий позднее, но пока не ответил.
Сезон 2019 года стал для «Велогорода» последним в Петербурге: летом компания обслуживала 21 станцию проката с 95 велосипедами. К сезону 2020 года в городе остались только парковки.
По данным системы «Контур.Фокус», за всё время работы ООО «Велогород» получило прибыль лишь однажды — 1,76 млн рублей в 2018 году против убытка в 35,25 млн рублей годом ранее. Данных за 2019 год нет.
Место «Велогорода» занял велошеринг Smart Bike с частными инвестициями вместо субсидий
С конца мая в Петербурге работает велошеринг Smart Bike: у него нет собственных станций, как у «Велогорода», вместо этого он разрешает пользователям оставлять велосипеды на общедоступных велопарковках.
Базовый тариф — 60 рублей за 30 минут аренды и 5 рублей за каждую последующую минуту. Кроме поминутного, Smart Bike предлагает другие варианты:
- На два часа за 390 рублей.
- На четыре часа за 696 рублей.
- Аренду на ночное время — четыре часа за 396 рублей и семь часов за 630 рублей.
- На месяц за 990 рублей — по нему можно кататься 30 минут неограниченное количество раз с перерывами по 15 минут между поездками. 990 рублей стоят первые 100 абонементов, затем сервис поднимет цену до 1200 рублей.
Smart Bike открыла команда профессиональных велоспортсменов, инвестором стал воронежский предприниматель Евгений Гарбузов. Инвестиции на запуск составили 50 млн рублей, писал «Коммерсантъ».
На первой неделе Smart Bike выставил около 100 велосипедов, сейчас в парке их больше 1000, в приложении 70 тысяч зарегистрированных пользователей, рассказал vc.ru гендиректор компании Руслан Каврюков.
Популярности Smart Bike способствовали уход «Велогорода», широкая площадь покрытия, удобство и режим самоизоляции, считает Хусу.
Нехватка парковок и бюрократия: первые проблемы Smart Bike
Несмотря на успешный старт, Smart Bike столкнулся с нехваткой инфраструктуры: велодорожек и особенно велопарковок. Это не позволяет использовать велосипед как транспорт последней мили — для коротких поездок от дома до метро или до магазина, объяснил Каврюков.
Сейчас пользователям Smart Bike доступно чуть больше 260 велопарковок, для удобства нужно 500, рассказал глава компании. По данным «Яндекс.Карт», в Петербурге оборудовано около 1400 велопарковок. Часть из них установлена на территории частных компаний, которые оказались не готовы делить стоянку с прокатными велосипедами.
Из-за того что пользователи оставляли велосипеды около частных объектов, сервис уже столкнулся с претензиями X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), торгового центра «Охта Молл» и стадиона «Газпром Арена».
Сеть магазинов «Лента» попросила ежемесячную плату в 5000 рублей за каждую общедоступную велопарковку на своей территории, писали «Деловой Петербург» и «Коммерсантъ».
Для решения проблемы Smart Bike «вынужденно выступил с инициативой» — поставить общедоступные парковки за свой счёт, рассказал Каврюков. Идею поддержали сервисы для аренды самокатов Whoosh и Molnia.
По расчётам Каврюкова, одна парковка стоит около 15 тысяч рублей. Установка 250 парковок обойдётся в 3,75 млн рублей. Партнёры заказали первую партию, больше 120 парковок.
Для компании установка велопарковок — незапланированные траты. Из-за этого Smart Bike пришлось повысить цены на аренду: базовый тариф подорожал с 50 до 60 рублей за получасовую поездку, каждая следующая минута стоит 5 рублей.
Установку необходимо согласовать с комитетом имущественных отношений (КИО) и районными администрациями. В начале июля Smart Bike отправил в КИО 250 заявок, на 13 августа компания получила 17 отказов и только четыре разрешения. Остальные заявки остаются на рассмотрении, каждую комитет может рассматривать до 30 дней.
«Сейчас мы не можем связаться с комитетом, чтобы переделать заявки. Как их переделать, нужно обсудить со специалистами комитета, но дозвониться до них, к сожалению, не получается», — рассказал Каврюков.
Нехватка велодорожек и парковок — лишь часть более важной проблемы, безопасности велосипедистов, отметил Каврюков. Он напомнил: если нет велосипедной дорожки, на велосипеде можно ехать по проезжей части, ПДД это разрешают.
Гендиректор Smart Bike рассчитывает, что Смольный начнёт помогать активнее. По словам Каврюкова, компания сумела наладить диалог с руководителем КРТИ Андреем Левакиным. Он заинтересован в велосипедизации Петербурга.
Также Smart Bike договорился с КРТИ о вспомогательном письме, которое бы упростило и ускорило рассмотрение заявок на установку велопарковок в КИО. Но воспользоваться поддержкой помешали бюрократические процессы.
"Такое решение в КРТИ объяснили низкими результатами в 2019 году." - Спб так себе место для велопрогулок. В "старом городе" жопа. На дорогах прижмут. На тротуарах толпы. Собственно, все туристические варианты закончились.
Велогород в итоге слинял с моим депозитом, думаю и с чьим-то ещё. Смартбайк удобен, но недёшев - немного дешевле каршеринга. Зачем я их сравнил даже не знаю, но с чем-то же нужно было. Надеюсь, что будут работать и зимой, если зима будет как в прошлом году.
Интересно было бы почитать про экономику московского Велобайка. Развитие тоже застопорилось, станций мало, весь город охватить не сумели, да и по району их раз-два и обчелся.. два года покупал абонементы на весь сезон, в этом году снова достал свою Мериду из гаража...
В Питере в этом году очень круто выстрелил прокат электросамокатов, на них сейчас почти весь центр летает, а электробайков в разы меньше.
Да и в травматологии теперь больше людей поступает (видел целую кучу людей с ногой в другую сторону), гонят сломя голову, а ещё эта хрень не является транспортным средством как велосипед, в случае дтп, хрен что докажешь, все это как раз из-за лёгкой доступности
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