Новый сервис, в отличие от предшественника, работает на свои деньги и за первый неполный сезон получил 70 тысяч пользователей — у «Велогорода» их было 200 тысяч за пять лет.

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Smart Bike



К началу 2020 года из Санкт-Петербурга ушёл единственный оператор велопроката «Велогород». Пользователи часто жаловались на проблемы с сервисом и нехватку велосипедов, а бизнес-модель не позволяла компании зарабатывать. «Велогород» работал за счёт субсидий из городского бюджета и все пять лет работы не рос, а только сокращался.

Освободившуюся нишу летом 2020 года попытался занять велошеринг Smart Bike: сервис развивается на частные инвестиции и не рассчитывает на субсидии. В его парке достаточно велосипедов, но есть другая проблема — не хватает велопарковок для расширения. Установке мешают бюрократия и незапланированные расходы.

Почему закрылся «Велогород»

«К сожалению, в этом году велопрокат работать не будет», — заявили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) в апреле 2020 года. Правительство Петербурга отказалось субсидировать «Велогород», которая развивала сеть проката.

Такое решение в КРТИ объяснили низкими результатами в 2019 году. Арендовать и оставлять велосипеды «Велогорода» можно было только на его станциях. Их количество последовательно снижалось:

В 2017 году — 96.

В 2018 году — 56.



В 2019 году — только 20 парковок на город с более чем 5 млн жителей.



Сеть «Велогород» запущена в 2015 году. Она работала при поддержке города: после отчёта оператора Смольный компенсировал из бюджета разницу между выручкой и расходами. По данным «Коммерсанта», с 2015 по 2018 год город выделил компании 137 млн рублей, деньги шли на компенсацию капитальных затрат, операционных расходов, зарплаты и амортизации оборудования.

В 2019 году Смольный планировал выделить «Велогороду» 30 млн рублей, но не дал субсидию: сеть развивалась медленно.

За пять лет работы аудитория «Велогорода» составила 200 тысяч пользователей, пишет «Коммерсантъ».



Качество и экономика: почему «Велогород» не смог стать успешным

Оператор всё время сталкивался с проблемами и жалобами петербуржцев. В 2016 году из-за сбоя с пользователей продолжали взимать плату после возврата велосипеда на станцию, в 2017 году компания открыла сезон только 1 июля, несколько раз откладывая запуск из-за тестирования обновлённой системы.

«"Велогород" не смог стать по-настоящему популярным городским велопрокатом по причине некачественной работы», — считает руководитель «Петербургского велообщества» Павел Хусу.

Станции располагались только в центре города, с каждым годом сеть сокращалась, были сложности с арендой, а сами велосипеды были в плачевном техническом состоянии, перечислил Хусу недостатки системы в разговоре с vc.ru.

Станция «Велогорода» Велогород»

Развивать сервис и бизнес компании не позволяла в том числе экономика проекта. Например, в 2018 году первые 30 или 45 минут аренды в зависимости от тарифа всегда были бесплатны. The Village писал, что в таком случае большинство клиентов наверняка будут ездить на велосипедах бесплатно, оставляя небольшой аванс.

Чтобы получить велосипед, нужно установить приложение, выбрать тариф и велосипед на одной из станций, после чего внести оплату.

Одна поездка стоит 45 рублей, день — 129 рублей, месяц — 599 рублей. При этом первые 30 или 45 минут катания (в зависимости от тарифа) всегда бесплатны. тарифы «Велогорода» в 2018 году

из материала The Village

Такая модель заставила «Велогород» обратиться за субсидиями, заключил The Village. Павел Хусу считает, что такой формат субсидий мешал развитию велопроката: «У владельцев не было стимулов повышать качество и развивать проект. Ведь в конце каждого сезона велопрокат, вне зависимости от проведённого сезона и качества работы, получал от города субсидию».

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На это же ещё в 2017 году указывала Дарья Табачникова, инициатор создания велосипедной инфраструктуры в Петербурге и на тот момент советник вице-губернатора по развитию велодвижения. По её мнению, работу велопроката стоило контролировать сильнее.

Велопрокат проваливает работу уже второй год. 50 велосипедов и 50 станций на пятимилионный город — это значит, что система не работает. На мой взгляд, велопрокат в этом году не заслуживает получения субсидии. Фактически он не работает, это продолжается уже второй год. Оператор за свой счёт выставляет станции, велосипеды — это, можно сказать, его добрая воля и желание: сколько захотел, столько и поставил. Сколько поставил, за столько и заплатили. Субсидия не позволяет контролировать качество процесса.

Дарья Табачникова

инициатор создания велосипедной инфраструктуры в Петербурге

Гендиректор «Велогорода» Виталий Блаженов в июне 2020 года заявлял, что субсидии не покрывали все расходы компании и выплачивались несвоевременно. Редактор vc.ru обратился к Блаженову, чтобы больше узнать о том, почему закрылся «Велогород». Он пообещал дать комментарий позднее, но пока не ответил.

Сезон 2019 года стал для «Велогорода» последним в Петербурге: летом компания обслуживала 21 станцию проката с 95 велосипедами. К сезону 2020 года в городе остались только парковки.

По данным системы «Контур.Фокус», за всё время работы ООО «Велогород» получило прибыль лишь однажды — 1,76 млн рублей в 2018 году против убытка в 35,25 млн рублей годом ранее. Данных за 2019 год нет.

Место «Велогорода» занял велошеринг Smart Bike с частными инвестициями вместо субсидий

С конца мая в Петербурге работает велошеринг Smart Bike: у него нет собственных станций, как у «Велогорода», вместо этого он разрешает пользователям оставлять велосипеды на общедоступных велопарковках.

Базовый тариф — 60 рублей за 30 минут аренды и 5 рублей за каждую последующую минуту. Кроме поминутного, Smart Bike предлагает другие варианты:

На два часа за 390 рублей.

На четыре часа за 696 рублей.

Аренду на ночное время — четыре часа за 396 рублей и семь часов за 630 рублей.

На месяц за 990 рублей — по нему можно кататься 30 минут неограниченное количество раз с перерывами по 15 минут между поездками. 990 рублей стоят первые 100 абонементов, затем сервис поднимет цену до 1200 рублей.



Smart Bike открыла команда профессиональных велоспортсменов, инвестором стал воронежский предприниматель Евгений Гарбузов. Инвестиции на запуск составили 50 млн рублей, писал «Коммерсантъ».

На первой неделе Smart Bike выставил около 100 велосипедов, сейчас в парке их больше 1000, в приложении 70 тысяч зарегистрированных пользователей, рассказал vc.ru гендиректор компании Руслан Каврюков.

Популярности Smart Bike способствовали уход «Велогорода», широкая площадь покрытия, удобство и режим самоизоляции, считает Хусу.

Smart Bike позволил части горожан, у которых нет машины и которые опасаются спускаться в метро или ехать в заполненных автобусах, использовать велосипед в качестве транспорта, который позволяет не контактировать с окружающими и не рисковать здоровьём. Павел Хусу

руководитель «Петербургского велообщества»

Нехватка парковок и бюрократия: первые проблемы Smart Bike

Несмотря на успешный старт, Smart Bike столкнулся с нехваткой инфраструктуры: велодорожек и особенно велопарковок. Это не позволяет использовать велосипед как транспорт последней мили — для коротких поездок от дома до метро или до магазина, объяснил Каврюков.

Сейчас пользователям Smart Bike доступно чуть больше 260 велопарковок, для удобства нужно 500, рассказал глава компании. По данным «Яндекс.Карт», в Петербурге оборудовано около 1400 велопарковок. Часть из них установлена на территории частных компаний, которые оказались не готовы делить стоянку с прокатными велосипедами.

Из-за того что пользователи оставляли велосипеды около частных объектов, сервис уже столкнулся с претензиями X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), торгового центра «Охта Молл» и стадиона «Газпром Арена».

Сеть магазинов «Лента» попросила ежемесячную плату в 5000 рублей за каждую общедоступную велопарковку на своей территории, писали «Деловой Петербург» и «Коммерсантъ».

В компаниях объясняют противодействие тем, что Smart Bike использует территорию в коммерческих интересах.

Для решения проблемы Smart Bike «вынужденно выступил с инициативой» — поставить общедоступные парковки за свой счёт, рассказал Каврюков. Идею поддержали сервисы для аренды самокатов Whoosh и Molnia.

По расчётам Каврюкова, одна парковка стоит около 15 тысяч рублей. Установка 250 парковок обойдётся в 3,75 млн рублей. Партнёры заказали первую партию, больше 120 парковок.

Для компании установка велопарковок — незапланированные траты. Из-за этого Smart Bike пришлось повысить цены на аренду: базовый тариф подорожал с 50 до 60 рублей за получасовую поездку, каждая следующая минута стоит 5 рублей.

Установку необходимо согласовать с комитетом имущественных отношений (КИО) и районными администрациями. В начале июля Smart Bike отправил в КИО 250 заявок, на 13 августа компания получила 17 отказов и только четыре разрешения. Остальные заявки остаются на рассмотрении, каждую комитет может рассматривать до 30 дней.

«Сейчас мы не можем связаться с комитетом, чтобы переделать заявки. Как их переделать, нужно обсудить со специалистами комитета, но дозвониться до них, к сожалению, не получается», — рассказал Каврюков.

Мы подавали заявки на те места, где людям было бы удобно пользоваться сервисом: рядом с метро, остановками общественного транспорта, неподалёку от супермаркетов и гипермаркетов. То есть это не какие-то явно закрытые территории.

Но нам приходят отказы с такими формулировками: «Спрашиваемая территория расположена в границах земельного участка, предоставленного третьему лицу на праве аренды» или «Спрашиваемая территория предоставлена в безвозмездное пользование юридическому лицу». Руслан Каврюков об отказах КИО

Нехватка велодорожек и парковок — лишь часть более важной проблемы, безопасности велосипедистов, отметил Каврюков. Он напомнил: если нет велосипедной дорожки, на велосипеде можно ехать по проезжей части, ПДД это разрешают.

Но у нас в городе движение очень быстрое, ограничение до 60 км/час. На наш взгляд, было бы неплохо подумать, чтобы в каких-то местах, особенно в центре города или спальных районах, снизить максимальную скорость.

Это добавит безопасности и даст возможность ездить на велосипедах тем людям, которые сейчас боятся и катаются только в парках. Даст возможность использовать велосипед именно как транспорт последней мили, для чего он идеально подходит. Руслан Каврюков о безопасности



Гендиректор Smart Bike рассчитывает, что Смольный начнёт помогать активнее. По словам Каврюкова, компания сумела наладить диалог с руководителем КРТИ Андреем Левакиным. Он заинтересован в велосипедизации Петербурга.

Также Smart Bike договорился с КРТИ о вспомогательном письме, которое бы упростило и ускорило рассмотрение заявок на установку велопарковок в КИО. Но воспользоваться поддержкой помешали бюрократические процессы.