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Транспорт
Татьяна Боброва
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Сервис «Яндекс.Такси» запустил экспресс-доставку из пунктов выдачи Boxberry в Москве Материал редакции

Сервисы такси начали активно развивать курьерское направление весной на фоне пандемии — заказы из пунктов выдачи уже возит Gett.

  • Клиенты Boxberry смогут заказать доставку посылок из пунктов выдачи домой с помощью «Яндекс.Такси», рассказали vc.ru в компании. Условия сотрудничества стороны не раскрывают.
  • Как только посылка прибывает в пункт выдачи, клиент получает сообщение со ссылкой на приложение «Такси», где он может заказать доставку на дом. Также приходит push-сообщение от такси-сервиса.
  • В приложении пользователю нужно ввести адрес, на который нужно доставить посылку, и код Boxberry для получения заказа курьером. Время доставки — до 30 минут, обещают в «Яндекс.Такси». Стоимость не отличается от обычных тарифов и зависит от расстояния.
  • В разделе «Доставка» в приложении «Такси» будет вся информация о заказе и трек движения курьера. Сервис доступен только для предоплаченных заказов, которые выдаются по коду.
  • Пока услуга доступна в Москве, до конца 2020 года партнёры рассчитывают запустить её в других крупных городах России.
  • Сервисы такси начали активно развивать курьерское направление весной 2020 года на фоне пандемии. Например, «Такси» начал привозить заказы из магазинов «Вкусвилл», «Детский мир» и других.
  • С начала июня заказы из постаматов и пунктов выдачи Boxberry привозит такси-сервис Gett. Сервис доступен только для заказов из зарубежных интернет-магазинов при получении по коду — в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
«Яндекс.Такси»

#новость #яндекстакси #boxberry

Татьяна Боброва
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