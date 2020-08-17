Конкурс идей
Власти Москвы запланировали запустить систему проверки профилей таксистов — она закроет доступ тем, кто мало отдыхает Материал редакции
Система поможет снизить количество аварий с участием таксистов, считают чиновники.
- В декабре 2020 года мэрия Москвы планирует запустить систему цифровых профилей таксистов, которая позволит ограничивать некоторым водителям доступ к заказам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрия Пронина.
- Система будет служить программным «шлюзом» между агрегатором и таксистом и не позволит передавать заказы водителям без прав, с судимостью, тем, кто мало отдыхает, нарушает ПДД и так далее, указывает издание.
- Запуск системы мэрия анонсировала в марте 2019 года — вице-мэр Максим Ликсутов говорил, что система будет контролировать время нахождения таксиста за рулём, прохождение им медосмотра и наличие полиса ОСАГО, запрашивая данные у МВД и в базе разрешений такси.
- Для запуска цифрового профиля нужно постановление правительства Москвы, которое обяжет агрегаторы работать по новым правилам, указал глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.
- Новая система должна помочь в снижении аварий с участием такси, отмечает газета. По данным ГИБДД, в первом полугодии 2020 года число таких ДТП сравнялось с количеством аварий с такси за весь 2018 год.
- В «Ситимобил» новый проект одобряют, отмечая, что данные о водителях должны быть обезличенными, указывает газета. В «Яндекс.Такси» изданию рассказали, что в партнёрстве с ГИБДД планируют создать систему автоматизированной проверки прав водителей такси и каршеринга.
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ЯжПрограммист
А они учли корейский секрет?
Andrew StepanovЯжПрограммист
У нас это называется "узбекский" секрет.
Холден Колфилд
Что значит мало отдыхает? Типо работает 24 на 7?
Arthur NiazyanХолден
Нет, кто не отдыхает на курортах России идут на...
Ivan SamsonovХолден
Часто работают сменами 12 или 24, ввиду того, что аренда самой машины посуточная/понедельная/etc.
Холден КолфилдIvan
Люди, кормят свои семьи и из-за этого нужно их в чём-то ограничивать?
Станислав ГалушкаХолден
А безопасность пассажиров не в счет?
Alexander KapustinХолден
их нужно ограничивать, потому что водитель, который не спал 24 часа, за рулем представляет опасность пассажиру и другим участникам движения. Я пару раз ехал с явно засыпающим водителем утром в аэропорт, мне не понравилось.
Sergei Timofeyev
Необходимо одобрить такую систему для всех водителей. Перед поездкой надо будет указывать номер машины, чтобы легче было вести её по базам. В случае указания неправильного номера, куда вы не в писаны в ОСАГО, штраф придёт сразу же после внесения заявки. Это позволит сократить пробки на дорогах, а также количество ДТП, и случае, когда у человека нет ОСАГО или прав.
alexandr schurf
Я сам не таксист, но мне кажется что они не мечтают перевозить людей 24/7 всю жизнь, нужно не только рабочее время ограничивать. А в целом очень актуально
ПекинПок
Тут девчонки на дачу в гости позвали. Поехал до Саларьево, а там торговый центр, ну от туда такси взять хотел. Подхожу, а там чел узбекской национальности: "Такси надо?".. спрашиваю, а почем? - 400 руб. Смотрим Яндекс, поезда - 300 руб. Сообщаем чуваку. Он отварачивается: "Ну и езжай на своем сраный Яндекс"
Sergei TimofeyevПекинПок
В чуркостан приехал и удивляешься. Саларис вообще за пару километров лучше обходить.
ПекинПок
Нужно еще не допускать тех, кто мало трахается.. . Тоже же влияет