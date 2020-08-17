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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Власти Москвы запланировали запустить систему проверки профилей таксистов — она закроет доступ тем, кто мало отдыхает Материал редакции

Система поможет снизить количество аварий с участием таксистов, считают чиновники.

  • В декабре 2020 года мэрия Москвы планирует запустить систему цифровых профилей таксистов, которая позволит ограничивать некоторым водителям доступ к заказам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрия Пронина.
  • Система будет служить программным «шлюзом» между агрегатором и таксистом и не позволит передавать заказы водителям без прав, с судимостью, тем, кто мало отдыхает, нарушает ПДД и так далее, указывает издание.
  • Запуск системы мэрия анонсировала в марте 2019 года — вице-мэр Максим Ликсутов говорил, что система будет контролировать время нахождения таксиста за рулём, прохождение им медосмотра и наличие полиса ОСАГО, запрашивая данные у МВД и в базе разрешений такси.
  • Для запуска цифрового профиля нужно постановление правительства Москвы, которое обяжет агрегаторы работать по новым правилам, указал глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.
  • Новая система должна помочь в снижении аварий с участием такси, отмечает газета. По данным ГИБДД, в первом полугодии 2020 года число таких ДТП сравнялось с количеством аварий с такси за весь 2018 год.
  • В «Ситимобил» новый проект одобряют, отмечая, что данные о водителях должны быть обезличенными, указывает газета. В «Яндекс.Такси» изданию рассказали, что в партнёрстве с ГИБДД планируют создать систему автоматизированной проверки прав водителей такси и каршеринга.

#новость #такси

Галина Мубаракшина
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ЯжПрограммист

5

А они учли корейский секрет?

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Andrew Stepanov

ЯжПрограммист
2

У нас это называется "узбекский" секрет.

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Холден Колфилд

0

Что значит мало отдыхает? Типо работает 24 на 7?

Ответить

Arthur Niazyan

Холден
7

Нет, кто не отдыхает на курортах России идут на...

Ответить

Ivan Samsonov

Холден
1

Часто работают сменами 12 или 24, ввиду того, что аренда самой машины посуточная/понедельная/etc.

Ответить

Холден Колфилд

Ivan
–2

Люди, кормят свои семьи и из-за этого нужно их в чём-то ограничивать?

Ответить

Станислав Галушка

Холден
5

А безопасность пассажиров не в счет?

Ответить

Alexander Kapustin

Холден
4

их нужно ограничивать, потому что водитель, который не спал 24 часа, за рулем представляет опасность пассажиру и другим участникам движения. Я пару раз ехал с явно засыпающим водителем утром в аэропорт, мне не понравилось.

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Sergei Timofeyev

1

Необходимо одобрить такую систему для всех водителей. Перед поездкой надо будет указывать номер машины, чтобы легче было вести её по базам. В случае указания неправильного номера, куда вы не в писаны в ОСАГО, штраф придёт сразу же после внесения заявки. Это позволит сократить пробки на дорогах, а также количество ДТП, и случае, когда у человека нет ОСАГО или прав.

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alexandr schurf

1

Я сам не таксист, но мне кажется что они не мечтают перевозить людей 24/7 всю жизнь, нужно не только рабочее время ограничивать. А в целом очень актуально

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ПекинПок

1

Тут девчонки на дачу в гости позвали. Поехал до Саларьево, а там торговый центр, ну от туда такси взять хотел. Подхожу, а там чел узбекской национальности: "Такси надо?".. спрашиваю, а почем? - 400 руб. Смотрим Яндекс, поезда - 300 руб. Сообщаем чуваку. Он отварачивается: "Ну и езжай на своем сраный Яндекс"

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Sergei Timofeyev

ПекинПок
0

В чуркостан приехал и удивляешься. Саларис вообще за пару километров лучше обходить.

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ПекинПок

1

Нужно еще не допускать тех, кто мало трахается.. . Тоже же влияет

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