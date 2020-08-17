Aviasales запретит авиакомпаниям по умолчанию включать в заказ билетов платные услуги Материал редакции
Нарушителей сервис понизит в результатах — для них будет невозможен прямой переход на сайт с кнопки «Купить».
С 1 сентября 2020 года Aviasales запретит авиакомпаниям по умолчанию включать в заказ билетов дополнительные платные услуги. Об этом vc.ru сообщили в компании.
Авиакомпании, которые продолжат без согласия пользователя добавлять в корзину такие услуги, будут помечены специальным значком, добавили в Aviasales. Также сервис понизит такие предложения в результатах выдачи: для них будет невозможен прямой переход с кнопки «Купить».
По данным Aviasales, перемещение с кнопки «Купить» приводит к падению продаж в 3-4 раза, говорится в письме перевозчикам, рассказал vc.ru знакомый с его содержанием источник.
В компании отметили, что в последнее время вместе с билетами всё активнее предлагаются платные сервисы: выбор места, еда, дополнительный багаж, страховка и так далее. При этом часто перевозчики добавляют их без согласия покупателя.
«Мы поддерживаем развитие линейки сервисов услуг, предлагаемых перевозчиками. Но сам процесс должен быть цивилизованным. Навязывать же пользователю выбор недопустимо», — пояснил управляющий директор Aviasales Макс Крайнов.
Среди российских авиакомпаний, сотрудничающий с Aviasales и не навязывающих дополнительные услуги, в сервисе называют «Уральские авиалинии», «Ангару», «ИрАэро», «Аврору».
В 2015 году Aviasales уже запретил навязывать дополнительные платные услуги туристическим агентствам-партнёрам, отметили в сервисе. Теперь при переходе на сайт агентов все эти услуги по умолчанию отключены, пользователь может добавить их самостоятельно, отметили в компании.
Давно пора было это сделать. Там если не внимательно нажимать далее можно кучу бесполезных услуг на 1000 рублей накрутить.
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