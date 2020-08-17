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Транспорт
Татьяна Боброва
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Aviasales запретит авиакомпаниям по умолчанию включать в заказ билетов платные услуги Материал редакции

Нарушителей сервис понизит в результатах — для них будет невозможен прямой переход на сайт с кнопки «Купить».

2 комментария
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С 1 сентября 2020 года Aviasales запретит авиакомпаниям по умолчанию включать в заказ билетов дополнительные платные услуги. Об этом vc.ru сообщили в компании.

Авиакомпании, которые продолжат без согласия пользователя добавлять в корзину такие услуги, будут помечены специальным значком, добавили в Aviasales. Также сервис понизит такие предложения в результатах выдачи: для них будет невозможен прямой переход с кнопки «Купить».

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По данным Aviasales, перемещение с кнопки «Купить» приводит к падению продаж в 3-4 раза, говорится в письме перевозчикам, рассказал vc.ru знакомый с его содержанием источник.

В компании отметили, что в последнее время вместе с билетами всё активнее предлагаются платные сервисы: выбор места, еда, дополнительный багаж, страховка и так далее. При этом часто перевозчики добавляют их без согласия покупателя.

«Мы поддерживаем развитие линейки сервисов услуг, предлагаемых перевозчиками. Но сам процесс должен быть цивилизованным. Навязывать же пользователю выбор недопустимо», — пояснил управляющий директор Aviasales Макс Крайнов.

Среди российских авиакомпаний, сотрудничающий с Aviasales и не навязывающих дополнительные услуги, в сервисе называют «Уральские авиалинии», «Ангару», «ИрАэро», «Аврору».

В 2015 году Aviasales уже запретил навязывать дополнительные платные услуги туристическим агентствам-партнёрам, отметили в сервисе. Теперь при переходе на сайт агентов все эти услуги по умолчанию отключены, пользователь может добавить их самостоятельно, отметили в компании.

#новость #aviasales

Татьяна Боброва
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Иван Гуляев

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Михаил

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Давно пора было это сделать. Там если не внимательно нажимать далее можно кучу бесполезных услуг на 1000 рублей накрутить.

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