Такие круизы — последняя попытка спасти отрасль, пострадавшую из-за пандемии.

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Немецкая туристическая компания TUI Cruises начала продавать билеты на морские круизы «в никуда» с отправлением из Гамбурга и Киля, пишет Wired.

Круизные лайнеры несколько дней проводят в море, без посещения портов и экскурсий для туристов в других городах, указывает издание.

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Компания устанавливает жёсткие требования к безопасности пассажиров в условиях пандемии. Например, они регистрируются на борт в разное время, обязаны носить маски в лифтах и на палубе, при входе в ресторан им измеряют температуру.

Во время поездок «в никуда» компании развлекают гостей, но также с ограничениями. Например, на спектакле, который обычно посещают около 1000 пассажиров, теперь могут присутствовать не более 150, остальные смотрят трансляции из кабин, отмечает Wired.

TUI Cruises выполняет туры по Северному и Балтийскому морям, билеты стоят от €549 на человека. В середине сентября 2020 года компания планирует начать рейсы по Средиземному морю, с отправлением с Крита.

Тур по Северному морю Кристиансанн, Норвегия с отправлением из Гамбурга TUI Cruises

Круизы «в никуда» — последняя попытка спасти отрасль, которая пострадала из-за Covid-19, указывает издание. По данным Международной ассоциации круизных линий, в 2018 году рынок круизов оценивался в 115 млрд фунтов стерлингов ($150,4 млрд) в год. В отрасли задействованы около 1,2 млн человек, отмечает Wired.

Сейчас компании вынуждены принимать на борт на 40% меньше пассажиров. Организация рейсов «в никуда» также затруднена из-за логистики и новых случаев заболеваний, указывает издание.