Конкурс идей
Каршеринг «Делимобиль» отменил ограничения по стажу и возрасту в регионах — но тариф для новичков будет дороже базового Материал редакции
В Москве ограничения продолжат действовать: арендовать машину можно будет только с 19 лет и со стажем вождения от года.
- Каршеринг «Делимобиль» с 18 августа в тестовом режиме отменил ограничения по стажу и возрасту в регионах, сообщил vc.ru представитель сервиса. Раньше регистрироваться и арендовать машину в «Делимобиле» могли только пользователи с 19 лет со стажем вождения от года.
- Теперь услуги компании доступны с 18 лет и без стажа в Санкт-Петербурге, Туле, Нижнем Новгороде, Боре, Кстово, Дзержинске, Новосибирске, Бердске, Екатеринбурге, Самаре, Тольятти, Краснодаре и Геленджике. В Москве ограничения продолжат действовать.
- Такие пользователи будут застрахованы от несчастных случаев. Тариф для них будет дороже «Базового», но точные цены в сервисе не называют: они будут определяться индивидуально в зависимости от результатов скоринга (оценка рисков в отношении каждого пользователя).
- Новички смогут арендовать машины экономкласса с базовыми характеристиками: в таких автомобилях будет значок «Начинающий водитель», инструкции и объясняющие карточки.
- В регионах меньше аварийность и более высокий спрос у молодежи, объясняет представитель сервиса решение компании. Кроме того, «Делимобиль» основывался на опыте и экспертизе локальных игроков, которые уже работают без ограничений, говорят в компании. К сервису с такой просьбой обращались и представители автошкол для «бесшовного» перехода к вождению сразу после обучения, добавили в «Делимобиль».
- Для водителей без стажа будет открыта специальная горячая линия поддержки, на которую можно будет переключиться при звонке.
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Новички в большинстве своем не хасанят по жести на самом деле
Stahovsky Igorevich Andrey
Новички аккуратнее, они не гоняют и они фактически боятся садиться за руль и выезжать на трассы. Это даст возможность людям, которые только получили права - больше тренироваться по ночам, не более того :) Больше попадают в аварии те, у кого большой стаж и они чувствуют себя богами за рулем. Да и вообще, стаж - спорная штука. У меня куча друзей, которые получили права в 18 лет и всего пару раз за руль садились. Сейчас им по 30. Вот представьте, если бы они сели за руль - это действительно страшно :)
BearStrikesBackStahovsky
Да и вообще, стаж - спорная штука.
Это не спорная штука, это обычная тупизна. Яндекс Такси требует 3+ года стаж вождения для водителей. Тем самым рынок закрыт для новых водителей. Зато для условного Озбекистона или регионов (где по знакомству или блату много чего делается) рынок не закрыт. При этом уровень и темп траффика, что в регионах, что в Озбекистоне качественно отличается от московского, и едва ли опыт езды в городе в 20к населения применим в Мск. Фактически, они также учатся с нуля ездить в Москве. Качество езды водителей ЯТакси мы все знаем.
В сегодняшней Москве тебе нужно сдать на права, чтобы они отлежали пару лет. И потом только не быть пораженным в правах. Тупизна как она есть.
Дмитрий ОStahovsky
Я смотрю Ганс Христиан-Андерсен на сайте. А вот статистика говорит о совершенно обратном. Именно водители до 3х лет гораздо чаще становятся виновниками дтп чем опытные водители.
BearStrikesBackДмитрий
Весьма любопытны данные о зависимости аварийности от опыта вождения, впервые опубликованные ГИБДД. Больше всего аварий совершают водители со стажем больше 15 лет (31%; 3,1 тыс. ДТП), 5-10 лет (23%; 2,3 тыс.) и новичками со стажем до трех лет (13%, 1,3 тыс. аварий).
https://www.kommersant.ru/doc/2670665
Дмитрий ОBearStrikesBack
Моя школьная учительница сказала бы на это - слышит звон да не знает где он!!! Ты обосрался прямо на месте облажался по самый не балуй. Те цифры которые ты привел, они абсолютные. Водителей со стажем 15 лет в десять раз больше чем до 3х лет, а аварийность больше всего в 2!!! раза. Иначе говоря новички попадают в ДТП в пять раз чаще.
BearStrikesBackДмитрий
Больше восклицательных знаков богу знаков препинания!!!!!!!
А если серьезно, то рассуждения уровня: взять одно и поделить на другое - это цирк. Это примерно как в США сейчас рассуждают про wage gap относительно пола. Наличие водительского удостоверения не гарантирует регулярную практику вождения.
Sergei TimofeyevДмитрий
В первое ДТП попал через 14 лет как получил права.
НечеловеческаяЛогика
Привет камикадзе
Gleb Skvortsov
Так у человека, только что получившего права, есть некоторый брокер в виде необходимости покупки собственного авто, чтобы хоть как-то начать ездить, а тут нужно будет всего лишь приложение поставить. Каршерингов ещё больше будут сторониться на дорогах. Ну и до свидания свежие машины.
Сергей Подливчук
Похоже ребята решили закрыть бизнес, а деньги за машины вернуть через затоталенные каско от малолетних гонщиков.
Ну и второй вариант, всё равно все без опыта, но со старыми правами пользуются шерингом, видимо стабильная статистика нарисовалась, что количество дтп не зависит от стажа вождения.
Ilya Revin
"Кроме того, «Делимобиль» основывался на опыте и экспертизе локальных игроков, которые уже работают без ограничений"
Я что то пропустил? Кто эти эксперты на опыте?
Михаил ШишовIlya
Лифкар в Мск не требует стажа. Карусель в Мск тоже была без опыта, но загнулась
Roman Moskovskiy
С другой стороны получить права и за год все забыть (и вряд ли люди со стажем ездят год на своём авто, а потом пересаживаются на кш), а потом начать ездить это ещё хуже, уж лучше сразу после получения, пока хоть что-то натренировано 👍
Евгения Дудинец
Ну всё
Антон
Не жалко им видимо машины.
Alexey Milanov
А, когда Москва будет?
Pavel Voronkov
Вчера как раз наблюдал гонщика на Делимобиле, они не так трекают поведение, как Я.Драйв. Да и гонщики как правило на ДМ, на других в меньшей степени замечал.
Black Jack
Алексей Фатеев
"Новички смогут арендовать машины экономкласса с базовыми характеристиками: в таких автомобилях будет значок «Начинающий водитель», инструкции и объясняющие карточки."
и сидеть инструктор на пассажирском)
Igor Zemko
Кажется больший трэш на дорогах устраивают не новички, а студенты