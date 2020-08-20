Сроки сдвинулись из-за пандемии и не учитывали мнений некоторых участников эксперимента, рассказали собеседники издания.

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Разработчики «дорожной карты» по внедрению беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования перенесли старт испытаний полностью автономных машин на первый-второй кварталы 2021 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Его подлинность изданию подтвердили два федеральных чиновника и сотрудник компании, участвующей в проекте.

«Дорожную карту» дорабатывают Минтранс, Минпромторг, МВД и Минэкономразвития, в ближайшее время документ должен быть внесён в правительство, рассказали изданию два источника. Третий утверждает, что он уже направлен. Правительство рассмотрит документ до конца августа и представит его президенту, а сроки сдвинулись из-за пандемии, пояснил изданию федеральный чиновник.

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В первой версии «дорожной карты» говорилось о начале испытаний полностью автономных автомобилей осенью 2020 года, напоминает газета. К ним с разрешения правительства планировали приступить «Яндекс», «КамАЗ», «Сбербанк» и ГАЗ.

Российские разработчики, за исключением «Яндекса», ещё технически не готовы выезжать на дорогу без водителя в салоне, рассказал изданию представитель рабочей группы «Автонет», которая участвует в разработке нормативных документов по беспилотникам, Ярослав Федосеев. Срок были нереалистичными и не учитывали мнений многих компаний, например Volvo и Scania, указал он.

В новой версии документа также указано, что к концу 2022 года в России должны быть созданы зоны с покрытием сетью 5G, которая обеспечит наиболее эффективную связь беспилотников друг с другом и дорожной инфраструктурой, отмечает издание.

Последний этап «дорожной карты» — согласование технического регламента Таможенного союза по требованиям к беспилотникам в четвёртом квартале 2024 года, пишет газета. Это означает, что машины можно будет использовать в этих странах. В предыдущей версии документа запуск планировался на 2023 год.