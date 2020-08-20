«Неизвестный браконьер убил мустанга»: один из Ford Mustang от каршеринга «Яндекс.Драйв» попал в аварию в Москве Материал редакции
В компании разбираются и пока оценивают ущерб.
В Москве один из автомобилей Ford Mustang из парка каршеринга «Яндекс.Драйв» попал в аварию.
В компании подтвердили vc.ru, что в ДТП попала машина сервиса. Компания разбирается в случившемся и пока не может оценить ущерб.
Была ли машина застрахована, в «Драйве» на момент написания заметки не ответили. На сайте сервиса сказано, что для всех автомобилей действует базовая страховка ОСАГО (с расширением страховой суммы до 1,5 млн рублей) и КАСКО. Пользователь несёт ответственность в случае аварии по его вине, а также когда виновное лицо не установлено.
Пользователи Twitter предположили, что машину восстановить ещё можно.
Вызываю диванных экспертов: это он через 2 сплошные поворачивал что ле? Кто может по одному фото всю картину составить, с личностями и диалогами?
Сошлись как-то на дороге Я.Такси, Я.Драйв и предположительно доставка Озона.
Явно что-то не поделили.
деливери клаб смылся с места преступления?
Вчера вызвал яндекстакси, приехал Убер с зачем за рулём, пиздец от него воняло. И ехал он не по Яндекс картам.
Люди зачем-то нажимают кнопку "эконом" и не смотрят на рейтинг водил.
Все вокруг так раскудахтались, как будто этого не должно было произойти. Вопрос был только в том, когда именно его стукнут. Обычные расходы на пиар, чо вы.
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