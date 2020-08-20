(function(w, d, id) { var a = d.querySelector('#volvo-article'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); if (a && b) a.style.display = 'block';}(window, document, 137185));
Транспорт
Татьяна Боброва
1831

«Неизвестный браконьер убил мустанга»: один из Ford Mustang от каршеринга «Яндекс.Драйв» попал в аварию в Москве Материал редакции

В компании разбираются и пока оценивают ущерб.

12 комментариев
В закладки

В Москве один из автомобилей Ford Mustang из парка каршеринга «Яндекс.Драйв» попал в аварию.

Ультравасилий и кот @g_o_n_z_o
Печальные кадры. В Москве неизвестный браконьер убил одного из двух редких, водившихся в столице мустангов https://t.co/GVNv5HyEiX

В компании подтвердили vc.ru, что в ДТП попала машина сервиса. Компания разбирается в случившемся и пока не может оценить ущерб.

Была ли машина застрахована, в «Драйве» на момент написания заметки не ответили. На сайте сервиса сказано, что для всех автомобилей действует базовая страховка ОСАГО (с расширением страховой суммы до 1,5 млн рублей) и КАСКО. Пользователь несёт ответственность в случае аварии по его вине, а также когда виновное лицо не установлено.

Пользователи Twitter предположили, что машину восстановить ещё можно.

Отец-полярник @Den_Muller
@bulavka57 @g_o_n_z_o Мустанг этих годов на раме, двигателей (если он провреждён) новых и бу в продаже достаточно, кузовные детали заказываются со штатов, подвеска перебирается. Из более печальных состояний классические тачки восстанавливались.

«Яндекс.Драйв» добавил в парк Ford Mustang 1965 года и 1969 года в августе 2019 года.

Штаб-квартира Яндекса

#новость #яндексдрайв

Татьяна Боброва
+43 687
0
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0434\u0440\u0430\u0439\u0432","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 151772, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 20 Aug 2020 19:03:52 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Авторизация через SMS — дорого
Через входящий звонок дешевле. Крупные компании уже внедряют Call Password
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

lakoros

3

Почти год жил. Долгожитель можно сказать)

Ответить

Help lawyer

2

Вызываю диванных экспертов: это он через 2 сплошные поворачивал что ле? Кто может по одному фото всю картину составить, с личностями и диалогами?

Ответить

sando

Help
1

предположительно столкнулись три автомобиля. доподлинно неизвестно, но, вероятно, что водитель мустанга перед дтп сказал следующее: «братан, не поверишь, из-за руля мустанга тебе звоню».

Ответить

Help lawyer

sando
0

Спасибо, словно на пассажирском в это время сидел.

Ответить

Мурад Муртазалиев

2

Столкновение с Яндекс такси?

Ответить

Pavel Voronkov

1

Сошлись как-то на дороге Я.Такси, Я.Драйв и предположительно доставка Озона.
Явно что-то не поделили.

Ответить

Сергей Ермилов

1

деливери клаб смылся с места преступления?

Ответить

Александр Кислицын

Сергей
0

Беру.ру, хотя может и съебу.нах?

Ответить

Антон

0

Вчера вызвал яндекстакси, приехал Убер с зачем за рулём, пиздец от него воняло. И ехал он не по Яндекс картам.

Ответить

Борис Терехов

Антон
1

Люди зачем-то нажимают кнопку "эконом" и не смотрят на рейтинг водил.

Ответить

Sam Beckett

0

Кто-то ох*енно покатался! 

Ответить

Александр Кондратенко

0

Все вокруг так раскудахтались, как будто этого не должно было произойти. Вопрос был только в том, когда именно его стукнут. Обычные расходы на пиар, чо вы.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Mail.ru Group
Подписан
Отписаться
Mail.ru Design Conf x Dribbble Meetup 2020: трансляция здесь
Уже завтра, 21 августа, пройдет девятая конференция по продуктовому дизайну Mail.ru Design Conf. Как и весь 2020 год, о…
0
Lamoda
Подписан
Отписаться
Чистый оборот Lamoda во втором квартале 2020 года вырос на 45,2%
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Как пользователи соцсетей реагировали на результаты выборов в Беларуси
9 августа 2020 года в республике Беларусь прошли выборы президента. Главными конкурентами на пост главы государства ста…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Arthur Niazyan
за день
Это A/B тестирование. Изучают, сколько ещё нужно экранов рекламы, что бы все сбежали в Гугл.
Два экрана рекламы в «Яндекс.Поиске»
Saucedo Puetz
за неделю
Встречаться два бизнес тренера - Вот проблема есть у меня, надо доход на 20% повысить -Так, спокойно, я сейчас за 20 минут тебе все расскажу -Рассказать то и я могу, мне повысить надо
Сооснователь «Бизнес молодости» сообщил о закрытии проекта — второй раз за год

Комментарии

Serge Tikhonenko

«Тинькофф» изменит условия…

Дмитрий Соколов

«Тинькофф» изменит условия…

danil nik

«Старбакс»: невероятная история…

Николай Иноземцев

Заработать на холоде: как…

Александр…

«Неизвестный браконьер убил…

Serge Tikhonenko

«Тинькофф» изменит условия…

Help lawyer

«Неизвестный браконьер убил…

Vasya Aksyonov

Каршеринг «Делимобиль» отменил…

sando

«Неизвестный браконьер убил…

Диана Роднина

Airbnb ограничил количество…

Александр Якунин

«Тинькофф» изменит условия…

Sam Beckett

«Неизвестный браконьер убил…

Help lawyer

Иск Epic Games против Apple…

Buddhism Press

«Старбакс»: невероятная история…

Диана Роднина

Зарплата начинающего девелопера…

Александр Якунин

«Тинькофф» изменит условия…

Илья Романов

Иск Epic Games против Apple…

Иванка Сегодина

Иск Epic Games против Apple…

Андрей Кириллов

«Тинькофф» изменит условия…

Дмитрий Соколов

«Тинькофф» изменит условия…