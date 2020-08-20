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Uber и Lyft получили в Калифорнии отсрочку на наём водителей в штат и не станут останавливать работу Материал редакции
Апелляционный суд Калифорнии приостановил действие соответствующего приказа до октября.
- Апелляционный суд Калифорнии приостановил действие приказа, обязывающего Uber и Lyft переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников, передаёт The Verge.
- Приказ заблокирован на время рассмотрения их апелляций — до октября 2020 года. До этого времени компании должны убедить суд отменить приказ о найме водителей в штат.
- Суд принял такое решение за несколько часов до того, как оба такси-сервиса планировали прекратить работать в штате.
- 11 августа калифорнийский суд издал предварительный приказ, предписывающий Uber и Lyft немедленно переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников компании. Документ должен был вступить в силу через 10 дней.
- Например Uber переквалификация водителей обошлась бы в более $500 млн дополнительных затрат в год, Lyft — в $290 млн в год. Независимым подрядчикам не оплачивают больничные и сверхурочные, они не получают страховку, декретный отпуск и другие соцгарантии.
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Розарио Агро
Чую, в комментах будет битва похлеще чем в Epic vs Apple 🤪
Nikolai OРозарио
О да! Но мы, официальные представители Лифтубера в России уже наняли бригаду профессиональных троллей и просто так не отдадим завоеваний капитализма.
Розарио АгроNikolai
А мы - социалисты, защитники пролетариата, основной движущей силы любых капиталистических начинаний, схватим за хвост чёрную кошку эксплуатации и вытащим ее из темной комнаты капитализма, дабы в свете истины все смогли разглядеть ее хищный оскал.
Nikolai OРозарио
Только не забывайте, что таксисты есть суть мелкобуржуазных чаяний самой компрадорский части экс-пролетариат. Мелкие лавочники.
Дмитрий Клюев
Выходит если ставить на чашу весов - то Uber проще уйти из штата, чем оформлять всех официально. Интересно, почему они не попробовали просто поднять тарифы в этом штате?🤔
K. A.Дмитрий
Потому что это жестко порежет спрос?
Ещё одна проблема подхода с сотрудниками — невозможность справляться с волатильностью спроса. Сейчас, если спрос растёт, набегает больше водителей, чтобы его удовлетворить. При переизбытке водителей часть просто начинает отваливаться из-за низких цен. По сути, Uber выполняет роль регулятора, который помогает делать сделки между потребителями и поставщиками услуг.
Если Uber переведёт таксистов в сотрудники, это убьёт основу его экономической модели.
При росте спроса ему будет неоткуда быстро взять водителей. Про падении спроса у него будет оставаться балласт.
В итоге, станет хуже всем.
Nikolai OK.
И ещё попробуйте заставить тогда таксиста работать. И ещё один важный момент - как только водитель станет работником, сразу появится вопрос компенсации использования авто и его содержания.
Nikolai O
Я рад за Uber. Но сейчас прибегут недовольные таксисты и станут раскатывать как им плохо работать с Убером. В общем, ёжики плакали, кололись, но подрожали «любить» кактус.
Mark BorisovNikolai
А чего за Uber радоваться? Он весь в долгах, выручка падает, убточность растет, а тут еще дополнительная финансовая нагрузка.
Nikolai OMark
Дело в принципе и общем подходе. А так Убер мне только жить мешает - сгинет, я только обрадуюсь.
Mark BorisovNikolai
Как мешает жить?
Nikolai OMark
Скажем так - конкурирует и забирает клиентов.
Elijah GarrisonNikolai
Не знаю как в США, но в РФ благодаря уберу сфера такси из полукриминальной превратилась в сервис которым приятно пользоваться
Nikolai OElijah
Скорее тогда всякие Яндекса и Гетти.