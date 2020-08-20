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Транспорт
Лиана Липанова
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Uber и Lyft получили в Калифорнии отсрочку на наём водителей в штат и не станут останавливать работу Материал редакции

Апелляционный суд Калифорнии приостановил действие соответствующего приказа до октября.

  • Апелляционный суд Калифорнии приостановил действие приказа, обязывающего Uber и Lyft переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников, передаёт The Verge.
  • Приказ заблокирован на время рассмотрения их апелляций — до октября 2020 года. До этого времени компании должны убедить суд отменить приказ о найме водителей в штат.
  • Суд принял такое решение за несколько часов до того, как оба такси-сервиса планировали прекратить работать в штате.
  • 11 августа калифорнийский суд издал предварительный приказ, предписывающий Uber и Lyft немедленно переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников компании. Документ должен был вступить в силу через 10 дней.
  • Например Uber переквалификация водителей обошлась бы в более $500 млн дополнительных затрат в год, Lyft — в $290 млн в год. Независимым подрядчикам не оплачивают больничные и сверхурочные, они не получают страховку, декретный отпуск и другие соцгарантии.

#новость #uber #lyft

Лиана Липанова
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14 комментариев
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Розарио Агро

3

Чую, в комментах будет битва похлеще чем в Epic vs Apple 🤪

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Nikolai O

Розарио
1

О да! Но мы, официальные представители Лифтубера в России уже наняли бригаду профессиональных троллей и просто так не отдадим завоеваний капитализма.

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Розарио Агро

Nikolai
2

А мы - социалисты, защитники пролетариата, основной движущей силы любых капиталистических начинаний, схватим за хвост чёрную кошку эксплуатации и вытащим ее из темной комнаты капитализма, дабы в свете истины все смогли разглядеть ее хищный оскал.

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Nikolai O

Розарио
0

Только не забывайте, что таксисты есть суть мелкобуржуазных чаяний самой компрадорский части экс-пролетариат. Мелкие лавочники.

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Дмитрий Клюев

1

Выходит если ставить на чашу весов - то Uber проще уйти из штата, чем оформлять всех официально. Интересно, почему они не попробовали просто поднять тарифы в этом штате?🤔

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K. A.

Дмитрий
3

Потому что это жестко порежет спрос?

Ещё одна проблема подхода с сотрудниками — невозможность справляться с волатильностью спроса. Сейчас, если спрос растёт, набегает больше водителей, чтобы его удовлетворить. При переизбытке водителей часть просто начинает отваливаться из-за низких цен. По сути, Uber выполняет роль регулятора, который помогает делать сделки между потребителями и поставщиками услуг. 

Если Uber переведёт таксистов в сотрудники, это убьёт основу его экономической модели. 

При росте спроса ему будет неоткуда быстро взять водителей. Про падении спроса у него будет оставаться балласт. 

В итоге, станет хуже всем. 

Ответить

Nikolai O

K.
1

И ещё попробуйте заставить тогда таксиста работать. И ещё один важный момент - как только водитель станет работником, сразу появится вопрос компенсации использования авто и его содержания.

Ответить

Nikolai O

0

Я рад за Uber. Но сейчас прибегут недовольные таксисты и станут раскатывать как им плохо работать с Убером. В общем, ёжики плакали, кололись, но подрожали «любить» кактус.

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Mark Borisov

Nikolai
2

А чего за Uber радоваться? Он весь в долгах, выручка падает, убточность растет, а тут еще дополнительная финансовая нагрузка.

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Nikolai O

Mark
0

Дело в принципе и общем подходе. А так Убер мне только жить мешает - сгинет, я только обрадуюсь.

Ответить

Mark Borisov

Nikolai
0

Как мешает жить?

Ответить

Nikolai O

Mark
0

Скажем так - конкурирует и забирает клиентов.

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Elijah Garrison

Nikolai
0

Не знаю как в США, но в РФ благодаря уберу сфера такси из полукриминальной превратилась в сервис которым приятно пользоваться

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Nikolai O

Elijah
0

Скорее тогда всякие Яндекса и Гетти.

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