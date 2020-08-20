Конкурс идей
Uber и Lyft получили в Калифорнии отсрочку на найм водителей в штат и не станут останавливать работу Материал редакции
Апелляционный суд Калифорнии приостановил действие соответствующего приказа до октября.
- Апелляционный суд Калифорнии приостановил действие приказа, обязывающего Uber и Lyft переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников, передаёт The Verge.
- Приказ заблокирован на время рассмотрения их апелляций — до октября 2020 года. До этого времени компании должны убедить суд отменить приказ о найме водителей в штат.
- Суд принял такое решение за несколько часов до того, как оба такси-сервиса планировали прекратить работать в штате.
- 11 августа калифорнийский суд издал предварительный приказ, предписывающий Uber и Lyft немедленно переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников компании. Документ должен был вступить в силу через 10 дней.
- Например Uber переквалификация водителей обошлась бы в более $500 млн дополнительных затрат в год, Lyft — в $290 млн в год. Независимым подрядчикам не оплачивают больничные и сверхурочные, они не получают страховку, декретный отпуск и другие соцгарантии.
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","uber","lyft"], "comments": 1, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 151811, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 20 Aug 2020 23:34:27 +0300", "is_special": false }
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Блоги компаний
Методы в Teradata SQL, о которых, возможно, вы не знали
Каллиграфия, игровые и динозавр в кафе: где учатся участники Школы 21 в Казани
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
«Тинькофф» изменит условия…
«Тинькофф» изменит условия…
«Яндекс» официально запустил…
«Яндекс» официально запустил…
«Тинькофф» изменит условия…
Uber и Lyft получили в…
Цена войны Fortnite с Apple и…
Обновление Lightroom для iPhone…
«Тинькофф» изменит условия…
«Альфа-банк» с 1 сентября…
«Яндекс» официально запустил…
Nikolai O
Я рад за Uber. Но сейчас прибегут недовольные таксисты и станут раскатывать как им плохо работать с Убером. В общем, ёжики плакали, кололись, но подрожали «любить» кактус.