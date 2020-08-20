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Транспорт
Лиана Липанова
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Uber и Lyft получили в Калифорнии отсрочку на найм водителей в штат и не станут останавливать работу Материал редакции

Апелляционный суд Калифорнии приостановил действие соответствующего приказа до октября.

  • Апелляционный суд Калифорнии приостановил действие приказа, обязывающего Uber и Lyft переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников, передаёт The Verge.
  • Приказ заблокирован на время рассмотрения их апелляций — до октября 2020 года. До этого времени компании должны убедить суд отменить приказ о найме водителей в штат.
  • Суд принял такое решение за несколько часов до того, как оба такси-сервиса планировали прекратить работать в штате.
  • 11 августа калифорнийский суд издал предварительный приказ, предписывающий Uber и Lyft немедленно переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников компании. Документ должен был вступить в силу через 10 дней.
  • Например Uber переквалификация водителей обошлась бы в более $500 млн дополнительных затрат в год, Lyft — в $290 млн в год. Независимым подрядчикам не оплачивают больничные и сверхурочные, они не получают страховку, декретный отпуск и другие соцгарантии.

#новость #uber #lyft

Лиана Липанова
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Nikolai O

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Я рад за Uber. Но сейчас прибегут недовольные таксисты и станут раскатывать как им плохо работать с Убером. В общем, ёжики плакали, кололись, но подрожали «любить» кактус.

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