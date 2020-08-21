Платформа позволит избавиться от бумажного документооборота с госорганами, на который приходится 1,5-2% расходов компаний на перевозку.

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Минтранс планирует запустить проект цифровизации грузовых и пассажирских автоперевозок «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», он же «Суперсервис 22», пишет «Коммерсантъ».

Министерство рассматривает два варианта реализации проекта, указывает издание. Первый — бюджетное финансирование с привлечением частных инвестиций, когда системой управляет государство. Второй — частные инвестиции: компания разработает сервис и будет возвращать вложенные средства, взимая плату за использование платформы.

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Партнёрами проекта могут стать «Сбербанк», «Мегафон» или «Яндекс», рассказал газете источник, знакомый с ходом его разработки. В «Яндексе» отказались от комментариев изданию, в «Сбербанке» подтвердили, что обсуждают разные формы реализации проекта. В «Мегафоне» не ответили на запрос газеты. В Минтрансе изданию сообщили, что ещё не приняли окончательного решения о стоимости и сроках подготовки государственно-частного партнёрства.

«Суперсервис 22» должен стать платформой для оформления перевозок по принципу единого окна, поясняет газета. В числе сервисов, которые должны быть на платформе, — личный кабинет перевозчика, электронная транспортная накладная, безбумажное оформление путевых листов и другие.

Министерство планирует запустить пилотный проект до 2021 года, а до 2024 года внедрить систему по всей стране, отмечает издание. По оценке партнёра компании-разработчика ПО «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова, разработка платформы может обойтись в 7-13 млрд рублей.

Сейчас компании могут обмениваться с контрагентами электронными документами, но таможня, налоговая и ГИБДД требуют бумажные варианты, на них приходится 1,5-2% расходов на перевозку, пояснил газете гендиректор «Совтрансавто. Москва» Сергей Бураго.