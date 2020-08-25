Опечатали офис, хотели заблокировать сайт: что происходит с Wheely после решения суда о приостановлении работы в Москве Материал редакции
Сервис продолжает работать, но часть сотрудников находится в «вынужденном простое». Центр разработки остался без офиса, хотя юридически это другая компания.
Сервис для заказа премиальных автомобилей с водителем Wheely продолжает работать в Москве после решения суда о приостановлении деятельности на 90 суток. Об этом vc.ru рассказал один из пользователей сервиса, информацию подтвердили в компании.
Мещанский районный суд Москвы 7 августа приостановил работу ООО «Вили». Сервис отказался передавать столичному департаменту транспорта данные о передвижении всех автомобилей в режиме реального времени и сведения о водителях.
Приложение, сайт и торговая марка Wheely всегда принадлежали другим компаниям, а не «Вили», поэтому пассажиры могут пользоваться приложением, объяснил vc.ru основатель сервиса Антон Чиркунов.
За что суд остановил работу «Вили»
- В середине апреля 2020 года из-за пандемии Covid-19 мэрия Москвы временно запретила перевозку пассажиров на автомобилях без лицензии такси: работать могли только белые и жёлтые машины.
- «Яндекс.Такси», Uber и Gett на время «карантина» отключили премиальные тарифы. Парк Wheely укомплектован чёрными автомобилями представительского и бизнес-класса, поэтому сервису пришлось приостановить перевозки.
- В начале мая столичная мэрия сняла запрет при условии, что сервисы будут передавать в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС) данные о передвижении всех автомобилей в режиме реального времени и сведения о водителях.
- Wheely — единственный из сервисов, кто публично выступил против требования передавать данные. В обращении к клиентам 8 мая Чиркунов заявил, что оно не связано с пандемией и введёнными ограничениями, а собираемые данные позволяют напрямую следить за водителями и косвенно — за пассажирами.
- С 14 мая сервис возобновил перевозки. «Мы не передаем персональные данные пассажиров и водителей или геолокацию», — настаивали в компании. Сервис проверял только наличие у пассажиров цифровых пропусков, а также дезинфицировал салоны машин.
- После этого Дептранс пожаловался на Wheely в прокуратуру, там признали незаконным возобновление работы и без передачи данных в ЕРНИС.
- Прокуратура обратилась в суд, где компании назначили максимальное наказание: приостановление работы на 90 суток, до ачала ноября. В Wheely продолжают настаивать, что требование незаконно.
Как сервис работает сейчас
В день суда Wheely обновила политику конфиденциальности, правила расчётов и другие правовые документы для российских пользователей. С 7 августа за работу сервиса отвечает британская Wheely Technologies, зарегистрированная в Лондоне. С 2019 года там находится штаб-квартира компании.
Раньше операционной компанией выступало ООО «Вили», работу которого приостановил суд. В Wheely не комментируют причины юридических изменений, но признали, что работа компании в России осложнена.
Судебные приставы опечатали офис «Вили», а вместе с ним и центр разработки Wheely. Он не имеет отношения к перевозкам и зарегистрирован на другое юрлицо, отметил Чиркунов. Предприниматель считает такие действия незаконными.
Московский офис и центр разработки Wheely расположены в одном здании. Сейчас сотрудники «Вили» «выведены в простой»: они не могут работать, но компания продолжает платить зарплату, объяснил Чиркунов.
В статье 157 Трудового кодекса написано, что время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.
Кроме того, утверждают в Wheely, судебные приставы рассматривали возможность заблокировать сайт и приложения сервиса. По словам представителя компании, приставы обращались в суд с вопросом о возможности блокировки, но судья не дал такого разрешения.
Прямых правовых оснований для блокировки сайта или приложений пока нет, считает консультант O2 Consulting Дмитрий Сорокин. Он не исключил, что такое основание «можно отыскать». По его словам, пункт 2 статьи 32.12 КоАП не ограничивает меры, которые судебные приставы могут применить в рамках административного приостановления работы компании.
В пункте 2 статьи 32.12 КоАП написано, что приставы вправе:
- Опечатать офис и другие помещения.
- Наложить пломбы на места хранения товаров, кассы или другое имущество.
- Применять «другие меры», чтобы приостановить деятельность компании.
«Иными словами, блокировка может стать результатом расширительного подхода к толкованию действующего законодательства», — пояснил Сорокин.
Замруководителя судебной практики юрфирмы «Клифф» Игорь Грицай тоже думает, что оснований для блокировки нет, но даже если их найти, заблокировать сайт или приложение будет сложно.
Когда пройдёт три месяца, московская прокуратура ещё раз проверит, устранил ли сервис нарушения. Если нарушения остались, прокуратура может составить новый протокол, рассуждает Грицай.
Кроме приостановления работы, статья 17.7 КоАП (невыполнение законных требований прокурора) предусматривает другие наказания:
- Для сотрудников и руководителей — штраф от 2000 до 3000 рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.
- Для компании — штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Работу потеряют не только водители, но и бэк-офис. Думаю к 2024 году в России бизнеса не останется, уедет в другие страны.
"Парк Wheely укомплектован чёрными автомобилями представительского и бизнес-класса" - нет у Вилли никакого парка автомобилей.
Водители работу не потеряют, так как никакой "работы" у них нет, они не являются сотрудниками Вилли. Водитель так же работают и с другими приложениями, часто одновременно с Вилли.
Вообще давно пора принять четкий закон о такси и аренде авто с водителями, ввести разделение водителей – на таксистов и индивидуальных автоперевозчиков по заказу. По примеру готовящегося украинского (но с лицензиями), который очень сильно в свою очередь копирует итальянский или французский.
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