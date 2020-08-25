Московский дептранс собирает в ЕРНИС данные о передвижении общественного транспорта, транспорта ЖКХ и скорой помощи. Московские службы такси подключили к системе в 2017 году: мэрия обязала передавать информацию о местоположении автомобиля с указанием статуса в формате «свободен или занят».

В сентябре 2019 года мэрия расширила список передаваемых данных. Теперь службы такси обязаны предоставлять и личные данные водителей: ФИО, дату рождения, водительский стаж, сведения о водительском удостоверении и страховании.

