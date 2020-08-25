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Транспорт
Лиана Липанова
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«Яндекс.Такси» вышел на рынок наружной рекламы: сервис начал устанавливать цифровые экраны на крышах автомобилей Материал редакции

Таксопарки получат арендную плату за рекламу на экранах, а водители — дополнительные выплаты от сервиса.

  • «Яндекс.Такси» в Москве оборудовал крыши 50 автомобилей, сотрудничающих с сервисом, цифровым экранами для показа рекламы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Если компания решит расширить проект, то количество оборудованных автомобилей может вырасти до 1000, говорят в «Яндекс.Такси».
  • Таксопарки получат арендную плату за размещение рекламы на установленных экранах, а водители — дополнительные выплаты от сервиса.
  • Инвестиции в проект не раскрываются. В компании не говорят, сколько всего машин подключено к приложению. Речь может идти о 100-120 тысячах водителей в Москве ежемесячно, говорят источники газеты на рынке.
  • Выручка «Яндекса» в сегменте «Такси» (такси и фудтех) во втором квартале 2020 года выросла на 42% год к году до 12,5 млрд рублей, в основном за счёт доставки еды и продуктов, пишет газета. Сегмент наружной рекламы по всей России за 2019 год показал нулевой рост — оборот составил 42,8 млрд рублей, подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России.
  • Модель рекламы на крышах автомобилей за рубежом развивают, например, Uber и Lyft вместе со стартапом по размещению рекламы на машинах Firefly. Водители при этом могут зарабатывать дополнительные $300 в месяц, говорили в компаниях.
  • На момент публикации заметки в «Яндекс.Такси» не ответили vc.ru, с кем компания сотрудничает для размещения экранов, сколько именно будут получать водители и таксопарки, а также сколько будет стоить размещение для рекламодателей.
«Яндекс.Такси»

#новость #яндекстакси #реклама

Лиана Липанова
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Олег Волков

10

Уроды.

Несколько лет назад появились первые экраны на такси на крышах или под задним стеклом, обычно тестовые 3-5 строк. Сейчас осознал, что давно их уже не видел.

ОЧЕНЬ раздражает особенно в темное время суток, так как постоянно сменяется яркий текст / картинка и бьет по глазам.

Надеюсь пилотный проект будет неудачным в доходной части и его закроют.

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Александр Привалов

Олег
10

Скорее они будут пробовать все форматы, все бредовее и бредовее, пока её законодательно не ограничат. Ждем креативы...

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Alexander Markin

Олег
6

Я читал, что те экраны запретили именно по причине, что они отвлекают участников дорожного движения. Тем более странно читать такую новость сегодня...

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Александр Привалов

Олег
0

Del

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Александр Привалов

Олег
0

Del

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Aleksey Bobkov

Олег
0

Сверхнавар сам себя монополисту не принесет(

Ответить

Aleksey Bobkov

6

Бляди( и так всё вокруг визуально засрано

Ответить

Артём Прокопенко

Aleksey
0

Вы про какой город? В Москве наружной рекламы стало сильно меньше, одна из немногих заслуг Сергея Семёновича. 

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Aleksey Bobkov

Артём
1

Спб весь засран аудио-визуальным мусором

Ответить

Алексей Абрамов

6

Ждём увеличение количества ДТП за "несоблюдение дистанции"

Ответить

Dima

2

Дальше два экрана рекламы в приложении?

Ответить

ave ego

2

идиоты. визуальный мусор. отвлекает участников движения. насрали на безопасность. 

Ответить

Oleksii Sidorov

2

Класс. Говно.

Ответить

Пардон Мадам

2

Мы тут ни при чем, мы всего лишь цифровая платформа. Водители виноваты!

Ответить

Кирилл Вечкасов

0

Водители при этом могут зарабатывать дополнительные $300 в месяц, говорили в компаниях.

Это там столько платят, у нас я предполагаю это будет 100-120$ максимум

Ответить

Хороший

0

А я знаю, с кем компания сотрудничает )

Ответить

Bilguun Billy

Хороший
0

С кем?

Ответить

Пардон Мадам

0

Выглядит по уродски.

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Вася Михеев

0

Надо добавить:
1. доставку продуктов, до которых надо успеть добежать, пока такси не уехало;
2. показ фильмов, за которые будут взиматься плата, у всех водителей в радиусе трех машин;
3. воспроизведение музыки, также с оплатой за прослушивание, но со всех пешеходов, мимо которых проехало такси;
4. оповещение о штрафах ГИБДД (пофиг, что вас не было там, где про вас говорили, мы же сообщили (это для тех, кто о штрафах узнает из сообщения от приставов из Госуслуг (я в их числе, гы-гы-гы)));
5. внедрить сервис поиска авто, пока такси стоит;
6. вещать программу передач на ходу (бесплатно);
7. продавать чеки на концерты (если успел купить);
8. показывать мимишных котиков.

Ответить

BearStrikesBack

0

Таксопарки получат арендную плату за размещение рекламы на установленных экранах, а водители — дополнительные выплаты от сервиса.

Если взлетит, водители получат уменьшение базового тарифа и обязалово в виде экранчиков. Хотя кто об этом напишет :)

Ответить

Парвиз Хавари

0

Интересно, а факт переоборудования автомобилей они зарегистрировали? а то новые требования, багажник, вот это все...

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Александр Иванов

0

Водители могут зарабатывать дополнительные 10 000 баксов

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Я не скажу свое имя машине

–1

М-да... 

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