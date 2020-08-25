Конкурс идей
«Яндекс.Такси» вышел на рынок наружной рекламы: сервис начал устанавливать цифровые экраны на крышах автомобилей Материал редакции
Таксопарки получат арендную плату за рекламу на экранах, а водители — дополнительные выплаты от сервиса.
- «Яндекс.Такси» в Москве оборудовал крыши 50 автомобилей, сотрудничающих с сервисом, цифровым экранами для показа рекламы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Если компания решит расширить проект, то количество оборудованных автомобилей может вырасти до 1000, говорят в «Яндекс.Такси».
- Таксопарки получат арендную плату за размещение рекламы на установленных экранах, а водители — дополнительные выплаты от сервиса.
- Инвестиции в проект не раскрываются. В компании не говорят, сколько всего машин подключено к приложению. Речь может идти о 100-120 тысячах водителей в Москве ежемесячно, говорят источники газеты на рынке.
- Выручка «Яндекса» в сегменте «Такси» (такси и фудтех) во втором квартале 2020 года выросла на 42% год к году до 12,5 млрд рублей, в основном за счёт доставки еды и продуктов, пишет газета. Сегмент наружной рекламы по всей России за 2019 год показал нулевой рост — оборот составил 42,8 млрд рублей, подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России.
- Модель рекламы на крышах автомобилей за рубежом развивают, например, Uber и Lyft вместе со стартапом по размещению рекламы на машинах Firefly. Водители при этом могут зарабатывать дополнительные $300 в месяц, говорили в компаниях.
- На момент публикации заметки в «Яндекс.Такси» не ответили vc.ru, с кем компания сотрудничает для размещения экранов, сколько именно будут получать водители и таксопарки, а также сколько будет стоить размещение для рекламодателей.
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Олег Волков
Уроды.
Несколько лет назад появились первые экраны на такси на крышах или под задним стеклом, обычно тестовые 3-5 строк. Сейчас осознал, что давно их уже не видел.
ОЧЕНЬ раздражает особенно в темное время суток, так как постоянно сменяется яркий текст / картинка и бьет по глазам.
Надеюсь пилотный проект будет неудачным в доходной части и его закроют.
Александр ПриваловОлег
Скорее они будут пробовать все форматы, все бредовее и бредовее, пока её законодательно не ограничат. Ждем креативы...
Alexander MarkinОлег
Я читал, что те экраны запретили именно по причине, что они отвлекают участников дорожного движения. Тем более странно читать такую новость сегодня...
Александр ПриваловОлег
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Александр ПриваловОлег
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Aleksey BobkovОлег
Сверхнавар сам себя монополисту не принесет(
Aleksey Bobkov
Бляди( и так всё вокруг визуально засрано
Артём ПрокопенкоAleksey
Вы про какой город? В Москве наружной рекламы стало сильно меньше, одна из немногих заслуг Сергея Семёновича.
Aleksey BobkovАртём
Спб весь засран аудио-визуальным мусором
Алексей Абрамов
Ждём увеличение количества ДТП за "несоблюдение дистанции"
Dima
Дальше два экрана рекламы в приложении?
ave ego
идиоты. визуальный мусор. отвлекает участников движения. насрали на безопасность.
Oleksii Sidorov
Класс. Говно.
Пардон Мадам
Мы тут ни при чем, мы всего лишь цифровая платформа. Водители виноваты!
Кирилл Вечкасов
Водители при этом могут зарабатывать дополнительные $300 в месяц, говорили в компаниях.
Это там столько платят, у нас я предполагаю это будет 100-120$ максимум
Хороший
А я знаю, с кем компания сотрудничает )
Bilguun BillyХороший
С кем?
Пардон Мадам
Выглядит по уродски.
Вася Михеев
Надо добавить:
1. доставку продуктов, до которых надо успеть добежать, пока такси не уехало;
2. показ фильмов, за которые будут взиматься плата, у всех водителей в радиусе трех машин;
3. воспроизведение музыки, также с оплатой за прослушивание, но со всех пешеходов, мимо которых проехало такси;
4. оповещение о штрафах ГИБДД (пофиг, что вас не было там, где про вас говорили, мы же сообщили (это для тех, кто о штрафах узнает из сообщения от приставов из Госуслуг (я в их числе, гы-гы-гы)));
5. внедрить сервис поиска авто, пока такси стоит;
6. вещать программу передач на ходу (бесплатно);
7. продавать чеки на концерты (если успел купить);
8. показывать мимишных котиков.
BearStrikesBack
Таксопарки получат арендную плату за размещение рекламы на установленных экранах, а водители — дополнительные выплаты от сервиса.
Если взлетит, водители получат уменьшение базового тарифа и обязалово в виде экранчиков. Хотя кто об этом напишет :)
Парвиз Хавари
Интересно, а факт переоборудования автомобилей они зарегистрировали? а то новые требования, багажник, вот это все...
Александр Иванов
Водители могут зарабатывать дополнительные 10 000 баксов
Я не скажу свое имя машине
М-да...