(function(w, d, id) { var a = d.querySelector('#volvo-article'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); if (a && b) a.style.display = 'block';}(window, document, 137185));
Транспорт
Татьяна Боброва
1801

Китайский такси-сервис Didi начал работать в России — пока только в Казани Материал редакции

«Китайский Uber» рассматривает и другие крупные города, но конкретные планы не раскрывает.

29 комментариев
В закладки

Китайская Didi Chuxing, владеющая одноимённым такси-сервисом, 25 августа 2020 года начала работать на российском рынке, сообщили vc.ru в компании. Сервис заработал в Казани.

Групаа Didi во «ВКонтакте»

Компания рассматривает запуск и в других «крупных и менее крупных» городах, но конкретные планы пока не раскрывает. В середине июля источник РБК на рынке говорил, что в сентябре-декабре сервис запустится в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

Комиссия для водителей составит 5%, но только на период запуска. Сколько будет действовать такая комиссия и как она изменится после запуска, в компании не ответили. Водители должны иметь стаж от трёх лет и возраст от 21 года. К платформе могут подключиться водители из таксопарков и ИП.

Didi официально объявила о выходе на российский рынок в конце июля 2020 года: тогда компания начала покдлючать водителей в Казани. В России сервис будет конкурировать в том числе с «Яндекс.Такси», «Ситимобилом», Gett.

Основанная в 2012 году китайская компания также развивает сервис каршеринга, сервис аренды велосипедов и другие. Появятся ли в России какие-либо из них в Didi пока не говорят.

Рынку такси нужен второй сильный игрок: почему…
По их мнению, таксисты хотят не только более комфортных комиссий, но и чтобы сервис был не менее…
vc.ru

#новость #такси #didi

Татьяна Боброва
+44 052
3
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0430\u043a\u0441\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","didi"], "comments": 29, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 152713, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 25 Aug 2020 11:13:31 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Сервисы
Найди и удали: зачем дата-саентист Сбербанка создал корпоративный сервис знакомств
Треть офисных романов заканчивается созданием семьи. В Сбере решили сделать поиск родственных душ среди коллег проще…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Холден Колфилд

1

Хана Яндексу

Ответить

Надежда Медведева

Холден
7

Хотелось бы посмеяться над этим "пророчеством". Но зная мертвую хватку китайцев во всём, за что они берутся - Яндексу действительно хана. Этим пираньям ничто не помешает привезти своих водителей, свои китайские машины - и сожрать Яндекс как яйцо пашот на завтрак.

Ответить

Александр Привалов

Надежда
24

Если они и своих пассажиров привезут...(((

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Александр
1

И побегут татары по селеньям русским. Опять -) 

Ответить

Надежда Медведева

Александр
0

Так уже привезли. В Татарстане масса китайских предприятий, на которых работают китайцы в топе и на средних должностях. Самое крупное - это Хайер. Построена целая огромнейшая промзона. Встретить китайцев (не туристов) на улице или в магазине можно постоянно. И это не Сибирь, не Дальний Восток - это в часе лёту от Москвы.

Ответить

Alexander Brain

Надежда
2

Не переживайте потом включится гос регулятор который "справедливо" сравняет правила игры. Но желать такое яндексу плохо, это крупная компания в которой работает очень много умных и талантливых специалистов из России, конечно далеко не идеал мироздания, но всё же. А заменить всё китайцами, как заявляете вы, ну извините, вы будете жить в Китае, но если так торопитесь и такое прогнозируете и желаете, то можно сразу туда переехать и не ждать великой экспансии.

Ответить

Денис Демидов

Alexander
2

Против китайцев регулятор не рискнет руку поднять, проверено на алиэкспресс. 

Ответить

Danil Khasanshin

Надежда
0

Свои уже дороже. 

Ответить

Олег Журавко

Надежда
0

Спасибо за поднятый аппетит :).

Ответить

Vitold Sedyshev

Холден
3

После объединения в Яндексе Такси в комбайн вполне вероятно

Ответить

TL

3

Приход китайского бизнеса, уход европейского — это очень плохо. Африка уже настоящая.

Ответить

Arthur Niazyan

0

DiDi такси, DiDi, DiDi

Это хаус и мечты

Ответить

Александр Привалов

Arthur
8

Кислотный Didi, хей!
Кислотный driver, хей!
Кислотный people, хей!
Давай, давай веселей!

Ответить

Yury Kotov

0

Кто уже прокатился ? Заказ такси такой же запутанный как и в китайском приложении?

Ответить

Александр Привалов

Yury
8

Заходите в 我喜欢学中文, далее 中国人吃牛肉, затем 狗爱爬山. Заполняете строки 我妈妈是大夫 и 我 是 俄罗斯人, нажимаете кнопку 我爱你就像老鼠爱大米

Ответить

Vladislav Nikolaevich

Yury
1

На самом деле, наше приложение диди очень неплохо в сравнении с Китайским

Ответить

Ivan Miasnikov

Yury
–1

Вы точно китайскими приложениями пользовались? Или вы про Aliexpress? :D

Ответить

Олег Павлов

2

Сюда диди! Дверью не хлопай, да!

Ответить

Ivan Miasnikov

2

Что-то вспомнилось :)

Ответить

Dear Moscow,

0

Подготовил для пользователей VC краткую простую инструкцию по вызову машины:

Ответить

Arthur Niazyan

Dear
3

Всё равно удобнее чем через суперапп.

Ответить

Dear Moscow,

Arthur
1

Заказ такси в Диди
— VS —
Заказ такси в супераппе

Ответить

Denis Denis

1

Ща наши бомбилы на 5% поведутся, а потом встретят оскал социалистических коммерсов. У них в кетае 40% комиссии, юберу не снилось)

Ответить

Danil Khasanshin

Denis
1

Последний запуск был в Австралии, скорей всего по похожей схеме.

Ответить

Vladislav S

1

Прощай Яндекс. Сейчас они вольют денег, раскрутятся, потом начнут вытеснять с рынка, а потом их российский бизнес купит очередной узбек обнуленного хана.  Та же история что с алиуебой, сначала они тестят - потом уничтожают местный бизнес. Трамп и Цукер далеко не дурачки, все правильно делают 

Ответить

CS GO Server Tambov

0

Сначала комиссию сделали 5%, а потом как наберут массу сделают 20%

Ответить

Алексей Штейн

0

конкурировать с гетт? зачем с мертвецом что-то делать

Ответить

Nikolai O

–1

Не пропустите! Скоро во всех пабликах - таксищные войны: чьи водители синее воняют и чаще грабят, Яндекс или Диди? Скоро на Первом канале с Димой Малаховым.

Ответить

Сергей Сергеев

–1

Подключаю водителей и партнёров в данный агрегат:
 писать по телефону 89615255560 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Calltouch
Подписан
Отписаться
Как продать бабушке Tesla
Чем проще вы донесете ценность продукта, тем выше вероятность, что клиент поймет, зачем ему это нужно, и искренне оцени…
2
hh.ru
Подписан
Отписаться
Офис hh после пандемии: что нас ждет по возвращению в рабочее пространство
2020 оказался не столько траблмейкером, сколько трендсеттером. Пожалуй, так сильно и быстро наша жизнь и работа еще не…
0
GenerationS
Подписан
Отписаться
«Акселератор должен акселерировать, а не деакселерировать»

Показать еще

Лучшие комментарии
Andy Ch
за день
Концепт: логотип Нижнего Новгорода от Логомашины
Saucedo Puetz
за неделю
Встречаться два бизнес тренера - Вот проблема есть у меня, надо доход на 20% повысить -Так, спокойно, я сейчас за 20 минут тебе все расскажу -Рассказать то и я могу, мне повысить надо
Сооснователь «Бизнес молодости» сообщил о закрытии проекта — второй раз за год

Комментарии

Make Luv

Противостояние лезвиям: ученые…

Oleg Oleg

Сервис Asana подал документы…

Балкон.ру

«Яндекс.Такси» вышел на рынок…

animegravitation

Суд запретил Apple удалять…

Anna Scherer

Вы должны со мной переспать!

Sergey Stepanchenko

Суд запретил Apple удалять…

Alexandr Simonov

vc.ru выпустил небольшую партию…

Sergei Timofeyev

The Bell: «Яндекс» начал…

Sergey Stepanchenko

Суд запретил Apple удалять…

Valentin Dombrovsky

Опечатали офис, хотели…

Артём А.

Суд запретил Apple удалять…

Ben Ehlmann

Bloomberg: Тим Кук получит от…

Балкон.ру

Опечатали офис, хотели…

Alexandr Simonov

vc.ru выпустил небольшую партию…

Bulat Ziganshin

The Bell: «Яндекс» начал…

Ruslan Sharapov

Разработчик игровых технологий…

Igor Petrichuk

Перешёл с Тинькофф на Альфу и…

Make Luv

Сколько зарабатывают телефонные…

animegravitation

Суд запретил Apple удалять…

Dmitriy

Суд запретил Apple удалять…