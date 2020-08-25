Китайский такси-сервис Didi начал работать в России — пока только в Казани Материал редакции
«Китайский Uber» рассматривает и другие крупные города, но конкретные планы не раскрывает.
Китайская Didi Chuxing, владеющая одноимённым такси-сервисом, 25 августа 2020 года начала работать на российском рынке, сообщили vc.ru в компании. Сервис заработал в Казани.
Компания рассматривает запуск и в других «крупных и менее крупных» городах, но конкретные планы пока не раскрывает. В середине июля источник РБК на рынке говорил, что в сентябре-декабре сервис запустится в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.
Комиссия для водителей составит 5%, но только на период запуска. Сколько будет действовать такая комиссия и как она изменится после запуска, в компании не ответили. Водители должны иметь стаж от трёх лет и возраст от 21 года. К платформе могут подключиться водители из таксопарков и ИП.
Didi официально объявила о выходе на российский рынок в конце июля 2020 года: тогда компания начала покдлючать водителей в Казани. В России сервис будет конкурировать в том числе с «Яндекс.Такси», «Ситимобилом», Gett.
Основанная в 2012 году китайская компания также развивает сервис каршеринга, сервис аренды велосипедов и другие. Появятся ли в России какие-либо из них в Didi пока не говорят.
Хана Яндексу
Хотелось бы посмеяться над этим "пророчеством". Но зная мертвую хватку китайцев во всём, за что они берутся - Яндексу действительно хана. Этим пираньям ничто не помешает привезти своих водителей, свои китайские машины - и сожрать Яндекс как яйцо пашот на завтрак.
Если они и своих пассажиров привезут...(((
Так уже привезли. В Татарстане масса китайских предприятий, на которых работают китайцы в топе и на средних должностях. Самое крупное - это Хайер. Построена целая огромнейшая промзона. Встретить китайцев (не туристов) на улице или в магазине можно постоянно. И это не Сибирь, не Дальний Восток - это в часе лёту от Москвы.
Не переживайте потом включится гос регулятор который "справедливо" сравняет правила игры. Но желать такое яндексу плохо, это крупная компания в которой работает очень много умных и талантливых специалистов из России, конечно далеко не идеал мироздания, но всё же. А заменить всё китайцами, как заявляете вы, ну извините, вы будете жить в Китае, но если так торопитесь и такое прогнозируете и желаете, то можно сразу туда переехать и не ждать великой экспансии.
Против китайцев регулятор не рискнет руку поднять, проверено на алиэкспресс.
DiDi такси, DiDi, DiDi
Это хаус и мечты
Кислотный Didi, хей!
Кислотный driver, хей!
Кислотный people, хей!
Давай, давай веселей!
Кто уже прокатился ? Заказ такси такой же запутанный как и в китайском приложении?
Заходите в 我喜欢学中文, далее 中国人吃牛肉, затем 狗爱爬山. Заполняете строки 我妈妈是大夫 и 我 是 俄罗斯人, нажимаете кнопку 我爱你就像老鼠爱大米
На самом деле, наше приложение диди очень неплохо в сравнении с Китайским
Вы точно китайскими приложениями пользовались? Или вы про Aliexpress? :D
Подготовил для пользователей VC краткую простую инструкцию по вызову машины:
Всё равно удобнее чем через суперапп.
Ща наши бомбилы на 5% поведутся, а потом встретят оскал социалистических коммерсов. У них в кетае 40% комиссии, юберу не снилось)
Прощай Яндекс. Сейчас они вольют денег, раскрутятся, потом начнут вытеснять с рынка, а потом их российский бизнес купит очередной узбек обнуленного хана. Та же история что с алиуебой, сначала они тестят - потом уничтожают местный бизнес. Трамп и Цукер далеко не дурачки, все правильно делают
Не пропустите! Скоро во всех пабликах - таксищные войны: чьи водители синее воняют и чаще грабят, Яндекс или Диди? Скоро на Первом канале с Димой Малаховым.
Подключаю водителей и партнёров в данный агрегат:
писать по телефону 89615255560
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