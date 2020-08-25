«Китайский Uber» рассматривает и другие крупные города, но конкретные планы не раскрывает.

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Китайская Didi Chuxing, владеющая одноимённым такси-сервисом, 25 августа 2020 года начала работать на российском рынке, сообщили vc.ru в компании. Сервис заработал в Казани.

Компания рассматривает запуск и в других «крупных и менее крупных» городах, но конкретные планы пока не раскрывает. В середине июля источник РБК на рынке говорил, что в сентябре-декабре сервис запустится в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

Комиссия для водителей составит 5%, но только на период запуска. Сколько будет действовать такая комиссия и как она изменится после запуска, в компании не ответили. Водители должны иметь стаж от трёх лет и возраст от 21 года. К платформе могут подключиться водители из таксопарков и ИП.

Didi официально объявила о выходе на российский рынок в конце июля 2020 года: тогда компания начала покдлючать водителей в Казани. В России сервис будет конкурировать в том числе с «Яндекс.Такси», «Ситимобилом», Gett.