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Транспорт
Лиана Липанова
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S7 и «Сбербанк» запустили продажу авиабилетов для бизнеса через блокчейн-платформу: это позволит ускорить расчёты Материал редакции

Скорость расчетов увеличилась с 10 дней до 20 секунд, утверждают в компаниях.

  • S7 Airlines и «Сбербанк» предложили агентам по продаже авиабилетов систему быстрых расчётов через смарт-контракты на базе блокчейн-платформы, рассказал vc.ru представитель банка. Воспользоваться услугой смогут только агенты, имеющие расчётный счёт в «Сбербанке».
  • Раньше для оформления билетов агенту нужно было использовать банковские гарантии и авансы, а сам процесс расчётов при стандартной процедуре с письмами, сверками и переводом денег занимал десять дней, указывает «Коммерсантъ».
  • Блокчейн позволит автоматизировать эту цепочку и увеличить скорость до 20 секунд, пишет газета.
  • Деньги со счета агента будут «токенизироваться» и передаваться S7 по алгоритмам, прописанным в смарт-контракте. Токены будут привязаны к реальным счетам клиентов, а «Сбербанк» станет гарантом наличия на расчетном счете необходимой суммы.
  • В декабре 2016 года S7 Airlines и «Альфа-банк» провели первую в России сделку с использованием блокчейн для расчётов с одним из контрагентов авиакомпании. Тогда процесс сократился с десяти дней до четырёх часов.
С начала 2019 года авиакомпания S7 продала с…
S7 Airlines развивает блокчейн-платформу в партнёрстве с «Альфа-банком».
vc.ru

#новость #s7 #сбербанк

Лиана Липанова
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22 комментария
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Andrew Stepanov

0

Вот где блокчейн открывали, туда и идите!

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Комментарий удален

Сергей Ермилов

Andrew
5

Вот как же вы "надоели".

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Андрей Литвинов

2

Может кто объяснить как эта вся кухня работает?)

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EVEN Lab

Андрей
17

Это невозможно объяснить, потому что блокчейн в этом процессе не нужен. То что  сделал Сбер - это обычные услуги эскроу.

Ответить

Andrey Kasinets

Андрей
14

деньги пользователя переводятся в токены в соотношении 1:1, дальше все необходимые операции происходят между сбером и s7 в этих токенах на блокчейне, ибо операции на бч быстрее обычных денежных. потом получается так что у S7 есть токены, у клиентов уже есть билеты и деньги на счете сбера. после этого деньги со счетов клиентов переводятся в s7, а токены "сгорают" при переходе этих средств. в первом приближении как-то так)

Ответить

EVEN Lab

5

Когда "Сбербанк выступает гарантом", блокчейн по определению избыточен.

Ответить

Artem 69

EVEN
4

Избыточен сбербанк

Ответить

Миша Магадан

1

Зачем блокчейн при покупке билетов?

Ответить

Chester Rush

Миша
11

во-первых это модно...

Ответить

Миша Магадан

Chester
8

во-вторых - Герман Оскарович очень любит блокчейн

Ответить

Злой Полушубок

Миша
1

Это не для клиентов, это для расчета с агентами по продаже билетов.

Ответить

Миша Магадан

Злой
0

А там куда его пристегнуть?

Ответить

Mike Kosulin

Миша
0

Чтобы акции дорожали сильнее после таких новостей.

Ответить

Valery Sedyakin

1

@Блокчейн
@Ускорить платежи

Ну ок, че.

Ответить

Александр Андерсон

1

Лучше бы они скорость возврата денег за отменённые рейсы увеличили... Когда это ещё актуально было. А то как не спросишь, все заявки обрабатываются вручную.

Ответить

Сергей Подливчук

0

"Раньше для оформления билетов агенту нужно было использовать банковские гарантии и авансы, а сам процесс расчётов при стандартной процедуре с письмами, сверками и переводом денег занимал десять дней, указывает «Коммерсантъ» - ну т.е. чтобы этот шаг убрать они запили целый блок чейн. Нахуя, а главное - зачем? Не проще было запилить конфигурацию в 1с, которая автоматом засылала кому что нужно?

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Дмитрий Иванов

Сергей
1

Не проще было запилить конфигурацию в 1с, которая автоматом засылала кому что нужно?

Про конфигурацию не получится рассказывать инвесторам.

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Yegor Yeremenko

0

возможно , что там несколько участников: банк, перевозчик, подрядчик перевозчика, аэропорт, и пр. Блокчейнисты первыми внедрились в логистические цепочки, а там соль была в ускорении расчетов и получении гарантий именно между тьмой участников.

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Одноглазый Джо

0

IT_ные новости из 2010

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Stan Online

0

Но, насколько мне известно - нельзя же проводить операции по расчетам между двумя лицами-резидентами РФ на основании smart контрактов (если они действительно smart, а не просто хайповое название) и в криптовалюте. Под это попросту нет законодательной базы. Поправьте, если я не прав.

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Алексей Левин

0

А главное не откатить будет все навязанные услуги и страховки! Это ж блокчейн :P

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Марина Кумыкова

0

«Сбербанк» станет гарантом наличия на расчетном счете необходимой суммы" . Абсурдизм во всем его величии. Смарт конртакт работает на блокчейн платфрме эфириум и , внимание ..., составлен таким образом, что изначально исключает любых посредников. Суть , смысл, цель алгоритма смарт контракта - это исключение посредников в принципе.. Но сбер (как и другие банки) , пока люди не понимают как все это работает , будет стараться вклиниться в любые сделки , ибо не может допустить чтобы без них что либо решалось.

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