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Транспорт
Лиана Липанова
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S7 запустила продажу авиабилетов для бизнеса на блокчейн-платформе «Сбербанка»: это позволит ускорить расчёты Материал редакции

Скорость расчетов увеличилась с 10 дней до 20 секунд, утверждают в компаниях.

  • S7 Airlines предложила агентам по продаже авиабилетов систему быстрых расчётов через смарт-контракты на базе блокчейн-платформы «Сбербанка», рассказал vc.ru представитель банка. Воспользоваться услугой смогут только агенты, имеющие расчётный счёт в «Сбербанке».
  • Раньше для оформления билетов агенту нужно было использовать банковские гарантии и авансы, а сам процесс расчётов при стандартной процедуре с письмами, сверками и переводом денег занимал десять дней, указывает «Коммерсантъ».
  • Блокчейн позволит автоматизировать эту цепочку и увеличить скорость до 20 секунд, пишет газета.
  • Деньги со счета агента будут «токенизироваться» и передаваться S7 по алгоритмам, прописанным в смарт-контракте. Токены будут привязаны к реальным счетам клиентов, а «Сбербанк» станет гарантом наличия на расчетном счете необходимой суммы.
  • В декабре 2016 года S7 Airlines и «Альфа-банк» провели первую в России сделку с использованием блокчейн для расчётов с одним из контрагентов авиакомпании. Тогда процесс сократился с десяти дней до четырёх часов.
С начала 2019 года авиакомпания S7 продала с…
S7 Airlines развивает блокчейн-платформу в партнёрстве с «Альфа-банком».
vc.ru

#новость #s7 #сбербанк

Лиана Липанова
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12 комментариев
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Andrew Stepanov

0

Вот где блокчейн открывали, туда и идите!

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Артур

Andrew
8

Как же вы заебали

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Андрей Литвинов

0

Может кто объяснить как эта вся кухня работает?)

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EVEN Lab

Андрей
3

Это невозможно объяснить, потому что блокчейн в этом процессе не нужен. То что  сделал Сбер - это обычные услуги эскроу.

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Andrey Kasinets

Андрей
1

деньги пользователя переводятся в токены в соотношении 1:1, дальше все необходимые операции происходят между сбером и s7 в этих токенах на блокчейне, ибо операции на бч быстрее обычных денежных. потом получается так что у S7 есть токены, у клиентов уже есть билеты и деньги на счете сбера. после этого деньги со счетов клиентов переводятся в s7, а токены "сгорают" при переходе этих средств. в первом приближении как-то так)

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EVEN Lab

1

Когда "Сбербанк выступает гарантом", блокчейн по определению избыточен.

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Artem 69

EVEN
0

Избыточен сбербанк

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Yegor Yeremenko

0

возможно , что там несколько участников: банк, перевозчик, подрядчик перевозчика, аэропорт, и пр. Блокчейнисты первыми внедрились в логистические цепочки, а там соль была в ускорении расчетов и получении гарантий именно между тьмой участников.

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Одноглазый Джо

0

IT_ные новости из 2010

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Миша Магадан

0

Зачем блокчейн при покупке билетов?

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Stan Online

0

Но, насколько мне известно - нельзя же проводить операции по расчетам между двумя лицами-резидентами РФ на основании smart контрактов (если они действительно smart, а не просто хайповое название) и в криптовалюте. Под это попросту нет законодательной базы. Поправьте, если я не прав.

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