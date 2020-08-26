Конкурс идей
S7 запустила продажу авиабилетов для бизнеса на блокчейн-платформе «Сбербанка»: это позволит ускорить расчёты Материал редакции
Скорость расчетов увеличилась с 10 дней до 20 секунд, утверждают в компаниях.
- S7 Airlines предложила агентам по продаже авиабилетов систему быстрых расчётов через смарт-контракты на базе блокчейн-платформы «Сбербанка», рассказал vc.ru представитель банка. Воспользоваться услугой смогут только агенты, имеющие расчётный счёт в «Сбербанке».
- Раньше для оформления билетов агенту нужно было использовать банковские гарантии и авансы, а сам процесс расчётов при стандартной процедуре с письмами, сверками и переводом денег занимал десять дней, указывает «Коммерсантъ».
- Блокчейн позволит автоматизировать эту цепочку и увеличить скорость до 20 секунд, пишет газета.
- Деньги со счета агента будут «токенизироваться» и передаваться S7 по алгоритмам, прописанным в смарт-контракте. Токены будут привязаны к реальным счетам клиентов, а «Сбербанк» станет гарантом наличия на расчетном счете необходимой суммы.
- В декабре 2016 года S7 Airlines и «Альфа-банк» провели первую в России сделку с использованием блокчейн для расчётов с одним из контрагентов авиакомпании. Тогда процесс сократился с десяти дней до четырёх часов.
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","s7"], "comments": 12, "likes": 3, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 153081, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 26 Aug 2020 10:34:49 +0300", "is_special": false }
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Блоги компаний
Цифровая камера с дискетой: обозреваем Sony Mavica MVC-FD73
Как удаленная работа может уничтожить Кремниевую Долину, и что произойдет, когда все сотрудники её покинут?
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Если вы пользуетесь…
ФАС начала дело против…
Что в США действительно хуже…
Что в США действительно хуже…
Если вы пользуетесь…
ФАС начала дело против…
Основатель «Додо пиццы» Фёдор…
Если вы пользуетесь…
Что в США действительно хуже…
S7 запустила продажу…
Что в США действительно хуже…
Что в США действительно хуже…
Andrew Stepanov
Вот где блокчейн открывали, туда и идите!
АртурAndrew
Как же вы заебали
Андрей Литвинов
Может кто объяснить как эта вся кухня работает?)
EVEN LabАндрей
Это невозможно объяснить, потому что блокчейн в этом процессе не нужен. То что сделал Сбер - это обычные услуги эскроу.
Andrey KasinetsАндрей
деньги пользователя переводятся в токены в соотношении 1:1, дальше все необходимые операции происходят между сбером и s7 в этих токенах на блокчейне, ибо операции на бч быстрее обычных денежных. потом получается так что у S7 есть токены, у клиентов уже есть билеты и деньги на счете сбера. после этого деньги со счетов клиентов переводятся в s7, а токены "сгорают" при переходе этих средств. в первом приближении как-то так)
EVEN Lab
Когда "Сбербанк выступает гарантом", блокчейн по определению избыточен.
Artem 69EVEN
Избыточен сбербанк
Yegor Yeremenko
возможно , что там несколько участников: банк, перевозчик, подрядчик перевозчика, аэропорт, и пр. Блокчейнисты первыми внедрились в логистические цепочки, а там соль была в ускорении расчетов и получении гарантий именно между тьмой участников.
Одноглазый Джо
IT_ные новости из 2010
Миша Магадан
Зачем блокчейн при покупке билетов?
Stan Online
Но, насколько мне известно - нельзя же проводить операции по расчетам между двумя лицами-резидентами РФ на основании smart контрактов (если они действительно smart, а не просто хайповое название) и в криптовалюте. Под это попросту нет законодательной базы. Поправьте, если я не прав.