База с телефонами, ФИО и другими данными 530 тысяч клиентов UTair снова оказалась в открытом доступе Материал редакции
Перевозчик сообщил, что подвергся хакерской атаке в 2019 году, но уже всё исправил.
Данные клиентов российской авиакомпании UTair были выложены в открытый доступ 25 августа 2020 года, передаёт Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI, которая специализируется на поиске уязвимостей.
Для скачивания на одном из англоязычных форумов доступны более 530 тысяч записей частных клиентов, включая ФИО, данные заграничных и российских паспортов, адреса и телефоны; более 300 записей корпоративных клиентов (название организации, телефон, e-mail, почтовый адрес), более 250 записей о самолётах, подсчитали специалисты.
Большинство записей в базе могут принадлежать россиянам, поскольку UTair обслуживает, в основном, российские маршруты, рассказал агентству «Прайм» основатель DLBI Ашот Оганесян.
В августе 2019 года базу предлагали к продаже, отметили в DLBI. Её источник — открытый сервер компании Utair Digital, ИТ-подразделения перевозчика Utair, который в марте 2019 года обнаружили специалисты сервиса. После обращения в UTair доступ к серверу был закрыт.
В пресс-службе UTair сообщили, что зимой 2019 года авиакомпания подверглась хакерской атаке, из-за которой один из её серверов пострадал, указывает «Правда УРФО». Хакеры могли получить доступ к «некоторым данным» пассажиров, за исключением банковских карт, подчеркнули в авиакомпании.
«Служба безопасности сразу исправила эту проблему, приняла дополнительные меры по защите данных пользователей и минимизации рисков спама и фишинга», — рассказали в UTair, отметив, что не зафиксировали ни одного несанкционированного доступа к счетам пассажиров в программе лояльности.
Зато сэкономили
С другой стороны студентам и фрилансерам тоже нужно на чем-то учиться ...
Когда уже сделают нормальными штрафы за слив/утечку персональных данных? Чтобы компаниям было дешевле нормальную защиту делать, а не штрафы платить?
Какие штрафы? Как только регаешься в налоговой, начинают звонить все банки в ту же секунду. Штрафы то кому выписывать, самим себе?
Так нужно заводить 1 номер для регистрации в налоговой и другой - для нормальных клиентов\ партнеров
Хде скачать? Дайте линк!!!
Удалили уже тред на форуме и дамп по ссылке.
дополнительные меры по защите данных пользователей и минимизации рисков спама и фишинга
Какие меры-то, как они собираются «защитить» от спама утекшие телефоны?
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