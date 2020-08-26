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Транспорт
Галина Мубаракшина
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База с телефонами, ФИО и другими данными 530 тысяч клиентов UTair снова оказалась в открытом доступе Материал редакции

Перевозчик сообщил, что подвергся хакерской атаке в 2019 году, но уже всё исправил.

11 комментариев
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Данные клиентов российской авиакомпании UTair были выложены в открытый доступ 25 августа 2020 года, передаёт Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI, которая специализируется на поиске уязвимостей.

Для скачивания на одном из англоязычных форумов доступны более 530 тысяч записей частных клиентов, включая ФИО, данные заграничных и российских паспортов, адреса и телефоны; более 300 записей корпоративных клиентов (название организации, телефон, e-mail, почтовый адрес), более 250 записей о самолётах, подсчитали специалисты.

Большинство записей в базе могут принадлежать россиянам, поскольку UTair обслуживает, в основном, российские маршруты, рассказал агентству «Прайм» основатель DLBI Ашот Оганесян.

В августе 2019 года базу предлагали к продаже, отметили в DLBI. Её источник — открытый сервер компании Utair Digital, ИТ-подразделения перевозчика Utair, который в марте 2019 года обнаружили специалисты сервиса. После обращения в UTair доступ к серверу был закрыт.

В пресс-службе UTair сообщили, что зимой 2019 года авиакомпания подверглась хакерской атаке, из-за которой один из её серверов пострадал, указывает «Правда УРФО». Хакеры могли получить доступ к «некоторым данным» пассажиров, за исключением банковских карт, подчеркнули в авиакомпании.

«Служба безопасности сразу исправила эту проблему, приняла дополнительные меры по защите данных пользователей и минимизации рисков спама и фишинга», — рассказали в UTair, отметив, что не зафиксировали ни одного несанкционированного доступа к счетам пассажиров в программе лояльности.

#новость #utair #утечкиданных

Галина Мубаракшина
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Mark Khil

2

Зато сэкономили

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Vitold Sedyshev

Mark
0

С другой стороны студентам и фрилансерам тоже нужно на чем-то учиться ...

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РосСпам

1

Когда уже сделают нормальными штрафы за слив/утечку персональных данных? Чтобы компаниям было дешевле нормальную защиту делать, а не штрафы платить?

Ответить

Влад Ижевский

РосСпам
3

Какие штрафы? Как только регаешься в налоговой, начинают звонить все банки в ту же секунду. Штрафы то кому выписывать, самим себе? 

Ответить

Dmitry Ilyin

Влад
0

Так нужно заводить 1 номер для регистрации в налоговой и другой - для нормальных клиентов\ партнеров

Ответить

Dmitry Ilyin

0

Хде скачать? Дайте линк!!!

Ответить

Григорий Крутеев

Dmitry
1

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eRBEm9G7VZ0J:https://raidforums.com/Thread-Ut-Database+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=safari

Ответить

Григорий Крутеев

Dmitry
0

Удалили уже тред на форуме и дамп по ссылке.

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Dmitry Ilyin

Григорий
0

эээ... тьфу ты..

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mygedz

0

Del

Ответить

Alexey Nazaroff

0

 дополнительные меры по защите данных пользователей и минимизации рисков спама и фишинга

Какие меры-то, как они собираются «защитить» от спама утекшие телефоны? 

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