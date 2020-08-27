«Яндекс.Драйв» добавил тариф-конструктор: можно заранее посчитать, во сколько обойдётся поездка Материал редакции
Достаточно указать количество километров и время аренды.
Каршеринг «Яндекс.Драйв» добавил тариф «Свой тариф», в котором заранее видна стоимость аренды машины, сообщил vc.ru представитель сервиса.
«Свой тариф» позволяет рассчитать стоимость будущей поездки исходя из времени пользования автомобилем (можно взять машину на время от двух до 10 часов или от одного до семи дней) и количества километров (от 0 до 3500 км), которые человек планирует проехать.
Если пользователь проехал больше, чем планировал, сервис сделает перерасчёт. Если время и километраж меньше плана, перерасчёт не делается, уточнили в компании.
Раньше стоимость аренды была известна сразу только при коротких поездках по тарифу «Фикс», когда человек едет из пункта А в пункт Б, пояснили в компании. Если машину берут на несколько часов или дней, итоговая стоимость заранее неизвестна, поскольку она зависит от километража.
Новый тариф доступен водителям в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Пользователи могут взять любую машину из парка «Яндекс.Драйва», за исключением Ford Mustang и электромобилей.
Ну я хочу сказать, что Яндекс по утрам просто лютует. Поло стоит 15 рублей! Делимобиль этой же марки в это же время, в этом же месте - 7,49. Ну такое. Никакой свой тариф от подобного не спасет(
Сам не пойму почему яндекс.драйв кто-то пользуется?) поло, солярисы, шкоды- вообще не выгодно, причем в любое время, бывает и ночью за 12₽/мин. WTF? Беру только их «праздник» когда надо на хорошей машине ездить, в остальных случаях делимобиль или свой автомобиль.
Ну, например, потому что иногда цена выгоднее, чем у других. Сильно ценник взлетает если в районе дефицит машин, а заглянуть в другой район, там сразу адекватная цена. Еще причина (как минимум для меня) - это единственный каршеринг у которого есть навигатор. На других приходится попотеть чтобы пристроить мобильник с навигатором нормально в салоне.
От, прости господи, паттерна использования зависит скорее. С появлением фикса уже ни разу не пользовался минутным тарифом. Да просто не хочу ежеминутно деньги считать в голове. Пока для себя не могу придумать, зачем мне нужен минутный тариф вообще.
Соглашусь, после снятия запрета в связи с COVID-19 - цены сильно выросли. Последнее время что бы ни попытался взять - минимум 14-15 рублей за минуту. Притом машины все ушатаннее и ушатаннее.
Кстати да! Я впервые увидела сломанные регуляторы положения зеркал и громкости в машинах именно после карантина(
Почему-то ни разу такого не видел в драйве. Бизнес обычно за такую цену.
Спасибо, теперь увидел. Предположу, что это такая стимуляция пользователей ездить по фиксу.
Зато YNDX - 5000рублей.
Динамическое ценообразование позволяет продавать машину по крайне выгодной цене.
Лучше бы ввели плату за превышение скорости, вместо тупых блокирований. Вроде платишь деньги, машина целая, едешь по трассе со скоростью потока, штрафов нет, но кто-то решил, что он маленькое государство.
На Войковской много народа наверно по утрам, на всех машин не хватает
Как вы угадали, где это?))) а вообще все так, машины разбирают быстро, даже с такими тарифами...
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