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Транспорт
Галина Мубаракшина
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«Яндекс.Драйв» добавил тариф-конструктор: можно заранее посчитать, во сколько обойдётся поездка Материал редакции

Достаточно указать количество километров и время аренды.

18 комментариев
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Каршеринг «Яндекс.Драйв» добавил тариф «Свой тариф», в котором заранее видна стоимость аренды машины, сообщил vc.ru представитель сервиса.

«Свой тариф» позволяет рассчитать стоимость будущей поездки исходя из времени пользования автомобилем (можно взять машину на время от двух до 10 часов или от одного до семи дней) и количества километров (от 0 до 3500 км), которые человек планирует проехать.

«Яндекс.Драйв»

Если пользователь проехал больше, чем планировал, сервис сделает перерасчёт. Если время и километраж меньше плана, перерасчёт не делается, уточнили в компании.

Раньше стоимость аренды была известна сразу только при коротких поездках по тарифу «Фикс», когда человек едет из пункта А в пункт Б, пояснили в компании. Если машину берут на несколько часов или дней, итоговая стоимость заранее неизвестна, поскольку она зависит от километража.

Новый тариф доступен водителям в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Пользователи могут взять любую машину из парка «Яндекс.Драйва», за исключением Ford Mustang и электромобилей.

#новость #яндексдрайв #каршеринг

Галина Мубаракшина
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18 комментариев
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Мария Завьялова

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Ну я хочу сказать, что Яндекс по утрам просто лютует. Поло стоит 15 рублей! Делимобиль этой же марки в это же время, в этом же месте - 7,49. Ну такое. Никакой свой тариф от подобного не спасет(

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Doppel Bock

Мария
2

Сам не пойму почему яндекс.драйв кто-то пользуется?) поло, солярисы, шкоды- вообще не выгодно, причем в любое время, бывает и ночью за 12₽/мин. WTF? Беру только их «праздник» когда надо на хорошей машине ездить, в остальных случаях делимобиль или свой автомобиль.

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Денис Боенсков

Doppel
1

Ну, например, потому что иногда цена выгоднее, чем у других. Сильно ценник взлетает если в районе дефицит машин, а заглянуть в другой район, там сразу адекватная цена. Еще причина (как минимум для меня) - это единственный каршеринг у которого есть навигатор. На других приходится попотеть чтобы пристроить мобильник с навигатором нормально в салоне.

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Gleb Skvortsov

Doppel
0

От, прости господи, паттерна использования зависит скорее. С появлением фикса уже ни разу не пользовался минутным тарифом. Да просто не хочу ежеминутно деньги считать в голове. Пока для себя не могу придумать, зачем мне нужен минутный тариф вообще.

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Oleg Krivtsov

Мария
2

Соглашусь, после снятия запрета в связи с COVID-19 - цены сильно выросли. Последнее время что бы ни попытался взять - минимум 14-15 рублей за минуту. Притом машины все ушатаннее и ушатаннее. 

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Мария Завьялова

Oleg
0

Кстати да! Я впервые увидела сломанные регуляторы положения зеркал и громкости в машинах именно после карантина(

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Gleb Skvortsov

Мария
0

Почему-то ни разу такого не видел в драйве. Бизнес обычно за такую цену.

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Мария Завьялова

Gleb
1
Ответить

Gleb Skvortsov

Мария
1

Спасибо, теперь увидел. Предположу, что это такая стимуляция пользователей ездить по фиксу.

Ответить

Сергей Еремеев

Gleb
0
Ответить

Gleb Skvortsov

Сергей
0

Спасибо, теперь увидел

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Юрий Кушниров

Мария
0

Зато YNDX - 5000рублей.
Динамическое ценообразование позволяет продавать машину по крайне выгодной цене.

Ответить

Shuhrat Azimov

2

Этот тариф работает уже недели две.... вспомнили...

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Alexey Sharapov

1

Лучше бы ввели плату за превышение скорости, вместо тупых блокирований. Вроде платишь деньги, машина целая, едешь по трассе со скоростью потока, штрафов нет, но кто-то решил, что он маленькое государство.

Ответить

Мария Завьялова

0
Ответить

Andrew Stepanov

Мария
0

На Войковской много народа наверно по утрам, на всех машин не хватает

Ответить

Мария Завьялова

Andrew
2

Как вы угадали, где это?))) а вообще все так, машины разбирают быстро, даже с такими тарифами...

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Andrew Stepanov

Мария
2

Север Москвы хорошо знаю)

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