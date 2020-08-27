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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Суд Петербурга оштрафовал мужчину за продажу аккаунтов в каршеринге «Делимобиль» — это первое такое дело в России Материал редакции

Мужчина использовал данные пользователей для регистрации в сервисе.

25 комментариев
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Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал россиянина Романа Амелина из-за продажи аккаунтов пользователей каршеринга «Делимобиль». Это первое такое дело в России, утверждают в суде.

Амелин использовал данные паспорта, водительских прав, фото пользователей для создания учётные записей в каршеринге. Затем он продавал их по 2500 рублей, установил суд. Всего мужчина продал не менее десяти записей.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 272 УК РФ о неправомерном доступе к компьютерной информации. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Представитель одного из потерпевших и прокурор не возражали против прекращения уголовного дела, уточнили в суде.

Амелин признал вину и перечислил 10 тысяч в благотворительный фонд, указал суд. Где мужчина взял персональные данные, следствие не смогло установить.

С весны 2020 года «Делимобиль» использует систему проверки аккаунтов Liveness, которая исключает регистрацию в сервисе без подтверждения пользователя, сообщили vc.ru в компании. Планирует ли сервис обращаться в суд с иском о защите деловой репутации, представитель «Делимобиля» не смог оперативно ответить.

#новость #делимобиль

Галина Мубаракшина
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25 комментариев
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MAx Shvedov

8

Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Амелин признал вину и перечислил 10 тысяч в благотворительный фонд, указал суд.

Чего, ****ь?

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Ilya Sorokin

6

Очень легко отделался. Он так-то еще и чужие персональные данные использовал. Плохо, что у нас в России к этому относятся наплевательски. Я конечно не призываю его расстрелять, но наказание должно быть жестче. И не только для того, чтобы наказать его, а для того, чтобы другим неповадно было. 

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Миша Магадан

Ilya
0

Предлагайте, какое наказание должно быть?

Ответить

Ilya Sorokin

Миша
0

Штраф больше, так как такая деятельность грозит убытками сервису. И условный срок. 

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Ильяс Салумгереев

–1

А меня ловили с левым акком, припаяли 166 ч2, откинул 50к и 11 айфон в следствии на пол года остался, еле забрал (опер сливался)

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Ilya Sorokin

Ильяс
9

Быдло скажет, что мусора офигели и прессанули тебя не за дело.
Владельцы сервиса скажу, что ты практически не пострадал, как должен был.

А я бы дал тебе условку и закрыл бы того, кому ты там 50к заслал.

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Ильяс Салумгереев

Ilya
0

он еще когда пришел за телефоном мне говорит «сейчас дело находится на таком этапе, что можно по нулям сделать» только цена вопроса, я говорю сколько? он достает телефон и открывает калькулятор, пишет 80, я посмеялся и забрал телефон и ушел

Ответить

Ильяс Салумгереев

Ilya
0

говорю а 50 тебе для чего давали, отвечает якобы чтобы сразу не посадили)))) я звонил в канцелярию и в приемной интересовался - дела нет вообще!

Ответить

Евгений Владиславович

Ильяс
0

Вот такие авто и ушатывают, подставляя параллельно левого человека. Что за народ пошел..

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Ильяс Салумгереев

Евгений
0

я ездил более двух месяцев ежедневно, не подозревая что за это взялись серьезно, оплачивал все как положено, и никаких проблем не было, и ездию не как быдло а нормально, относился к их тачкам как к своим, потому что была необходимость в них, когда поймали на аккаунте было около 4-х косарей, лежат там до сих пор

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Вася Пражкин

Ильяс
1

И какие выводы сделали из данного случая, интересно узнать?

Ответить

Ильяс Салумгереев

Вася
0

для себя: оно не стоило того, хорошо хоть поймали когда был один, а не с семьей, было бы много недоубств, и не в очень напряженный момент) и посоветовал бы остальным не рисковать этой херней, лучше уж такси и со спокойной душой, многие наверняка так же не подозревают что это довольно таки серьезная тема, а не онлайн-игры.

остался чистым, без пятен с уголовками, просто задействовал хорошо, звонил в 112 по делу поинтересоваться после как в канцелярии не нашли дело, и в 112 оставляли заявку по этому проишествию и видимо влетело оперу, тк он вышел на связь спустя 5 месяцев после оставления заявки на 112, конечно боялся очень что выше заведут дело и меня примут как родного, и оперу пиздюлей впаяют за подозрение в взятке, я бы подтвердил и забрал его с собой на зону) на тот момент мне было принципиально вернуть свой телефон, тк опер и денег получил обещая что дело в ноль пустит и еще и телефон скрысил и ушел со связи)

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Евгений Владиславович

Ильяс
0

Так если ты такой порядочный, то в чем проблема оформить акк на себя?)

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Ильяс Салумгереев

Евгений
0

недостаточно стажа по правам, сейчас уже делаю его, подал заявку жду ответа..

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Hecatecoin

2

По мне лично, таких нужно наказывать как за угон в составе организованных групп. И покупателей таких аккаунтов также.

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Mark Khil

2

Ну сажать анонимусов в автомобили стоимостью по два миллиона рублей — это, конечно, не такой хардкор, как стаканчики.

Респект такой судебной системе)

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Святослав Гусев

0

Это вам не Кирилл Фирсов конечно...

Ответить

Антон

0

Наконец-то есть прецедент.

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Ильяс Салумгереев

0

со стороны каршеринга тоже дохрена косяков, больше чем со стороны пользователей, частые случаи когда приложение глючит и машина не закрывается и тупо капают деньги в ожидании, таких случаев полно, нежели тех горе-водил которые насилуют каршеринговое авто, и штрафы въебывают небесные, если даже чей то аккаунт продали, если хозяин не пользовался то это легко решить, если нет никаких доказательств, и сейчас в каждой второй тачке стоят видеокамеры на водителя и пассажиров, так что хозяева не пострадают, волноваться не за что!

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Mike Kosulin

Ильяс
0

А карту ты тоже покупал?))
Или со своей платил?

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Ильяс Салумгереев

Mike
0

со своей платил, было несколько раз что приложение показывало что закрылась тачка а на утро там накапало на 5-6к за ожидание, ну поддержка реагировала довольно таки быстро, и в поддержку звонил по данным хозяина аккаунта)

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Евгений Владиславович

Ильяс
0

Ну не скажи, даже в я-драйве (где обычно машины на порядок лучше чем в делике) на пробеге 20-30к авто ощущается как с пробегом 100-120к) оч быстро ушатывают каршеринг машины. Практически в каждой машине окурки, пепел, какой то мусор. Прям как специально гадят. Интересно эти с свиньи у себя дома так же мусор прямо на пол бросают?)

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Ильяс Салумгереев

Евгений
0

никогда не попадались тачки с загаженным салоном

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Ильяс Салумгереев

Евгений
0

бывало даже мыл тачки их на самообслужках, за свой счет)

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hakhagmon

0

Ждем массовую регистрацию пользователей ютэир

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