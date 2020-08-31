«Tesla из Китая»: что известно о производителе «умных» машин Xpeng, который использует патенты американского конкурента Материал редакции
Кто основал стартап, что происходило с компанией до IPO в 2020 году и в чём Apple и Tesla обвиняли двух сотрудников автопроизводителя.
Производство «умных» электромобилей Xpeng Motors запустил сооснователь UC Browser и топ-менеджер Alibaba Сяопэн Хэ. Вместе с двумя партнёрами он получил $2,6 млрд инвестиций от Alibaba, Xiaomi, Foxconn и других инвесторов. В конце августа 2020 года Xpeng привлекла $1,5 млрд на IPO.
Китайский стартап считается конкурентом Tesla: Xpeng использует наработки американской компании в открытом доступе, делает ставку на электродвигатели и автопилот. С последним много проблем, Apple и Tesla обвинили Xpeng в краже беспилотных технологий.
Кто основал компанию
В 2004 году китайский предприниматель Сяопэн Хэ запустил UC Browser. Спустя десять лет его приобрела Alibaba Group почти за $5 млрд, и предприниматель стал топ-менеджером компании. В марте 2019 года Forbes оценило состояние Хэ в $1,3 млрд.
Одновременно Tesla открыла все свои патенты для стороннего использования. Хэ решил создать китайский бренд электрокаров и задействовал наработки.
Миллиардер нанял пять инженеров и вложил несколько сотен миллионов юаней в создание Xpeng, продолжая руководить направлением цифровых развлечений Alibaba.
Вместе с Хэ, который занял пост генерального директора Xpeng, стартап основали:
- Генри Ся, директор и президент Xpeng. Ранее работал у китайского автопроизводителя GAC, где отвечал за «умную» систему для управления транспортом.
- Тао Хэ, директор и старший вице-президент. До Xpeng работал над новыми электроавтобусами на Shanghai Expo и участвовал в исследовании и разработке электрокаров в GAC.
Первые инвестиции стартап получил в марте 2016 года — $40 млн от американского фонда GWC Innovator Fund. Спустя год Xpeng привлекла около $320 млн от компании UCAR и закрыла инвестиционный раунд на неизвестную сумму от Alibaba Group, фондов GGV Capital и Matrix Partners China. В общей сложности Xpeng получила $2,6 млрд.
Хэ решил уйти из Alibaba весной 2017 года. Гендиректор Alibaba Дэниэл Чжан принял заявление об уходе и настоял на инвестициях в Xpeng. ИТ-корпорация стала одним из основных инвесторов стартапа.
Первой моделью Xpeng стал кроссовер G3, финальную версию которого стартап представил в 2018 году. Сооснователь компании Ся говорил, что стартап создаёт не просто машину, которую может произвести каждый, а «робота на колёсах».
Инвесторы Xpeng делают ставку на то, что в будущем автомобили станут похожи на iPhone: через них будут продавать музыку, карты, сервисы и собирать данные пользователей.
В конце 2018 года Xpeng начала делать машины на государственном заводе автопроизводителя Haima. В середине 2020-го компания дополнительно запустила свой «умный» завод из пяти автоматизированных цехов: для штамповки, сварки, покраски, окончательной сборки и производства аккумуляторов.
Пока стартап предлагает две модели:
В августе 2020 года Xpeng вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу. В ходе IPO компания привлекла $1,5 млрд, продав почти 100 млн акций по $15. Деньги помогут ей конкурировать с Tesla, Li Auto, Nio и другими производителями.
Li Auto летом 2020 года привлёк $1,1 млрд при размещении бумаг на бирже. Nio провёл IPO ещё в 2018 году, получив $1 млрд. Tesla же запустила собственную «гигафабрику» рядом с Шанхаем зимой 2020-го.
«Копия Tesla»
Предприниматель не отрицает, что американская компания сильно на него повлияла. Xpeng G3, к примеру, напоминает Tesla Model X: похожи тонкие фары, лобовое стекло, переходящее в люк на крыше, салон, интерфейс панели за рулём.
Как и Tesla, Xpeng разрабатывает зарядные станции и продаёт машины в собственных магазинах.
Xpeng также использует схожую с Tesla сборку аккумуляторного блока: одинаковые по форме батареи расположены на дне машины между мостами.
Похожи даже сайты. Китайский производитель будто скопировал дизайн страниц американского конкурента, заметило CNET.
Конфликты вокруг автопилота Xpilot
В автомобили Xpeng встроена система автопилота Xpilot. В последней версии ПО может автономно менять полосу движения на шоссе, переключать скорость, строить оптимальный маршрут до места назначения, самостоятельно парковаться по прибытии.
Хэ, у которого четыре Tesla, признавался, что Xpeng нанимает сотрудников американской компании. В марте 2019 года американский производитель обвинил бывшего инженера Гуангцзи Цао в краже исходного кода автопилота. К тому времени он уже работал в Xpeng. Цао был одним из 40 человек в Tesla с доступом к коду.
Позже разработчик признался, что сохранил файлы в iCloud, но, уходя, «приложил большие усилия для их удаления». Инженер не уточнил, все ли данные удалил.
Tesla просит доказать Xpeng, что производитель не использует её технологию, и считает: у китайской компании остаётся доступ к важной технологии, над которой Tesla работала пять лет и в которую вложила сотни миллионов долларов.
Xpeng отрицает, что причастна к этому инциденту, и начала свою проверку нового сотрудника.
В 2018 году Apple обвинила сотрудника, перешедшего в Xpeng, в краже плат и 40 ГБ данных о секретном проекте по беспилотным автомобилям. ФБР арестовала работника, когда тот пытался покинуть страну. Xpeng также заявляет, что не имеет отношения к происшествию.
Теслу даже не жалко. Они бы своё самое ценное достояние ещё на Craigslist выложили. Надеюсь, что с 2018 они что-то изменили в подходе к защите своей интеллектуальной собственности.
P.S. Надо же - «приложил большие усилия для их удаления»! Он бы ещё на них помочился, как Dry Eye из “Джентельменов». Простите за скабрезность.
"ФБР арестовала работника, когда тот пытался покинуть страну."
интересно, сколько случаев, когда ФБР арестовывает кого-то по запросу частной компании? до суда, ордеров и прочих условностей, которые показывают в фильмах?
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