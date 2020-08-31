Кто основал стартап, что происходило с компанией до IPO в 2020 году и в чём Apple и Tesla обвиняли двух сотрудников автопроизводителя.

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Xpeng P7

Производство «умных» электромобилей Xpeng Motors запустил сооснователь UC Browser и топ-менеджер Alibaba Сяопэн Хэ. Вместе с двумя партнёрами он получил $2,6 млрд инвестиций от Alibaba, Xiaomi, Foxconn и других инвесторов. В конце августа 2020 года Xpeng привлекла $1,5 млрд на IPO.

Китайский стартап считается конкурентом Tesla: Xpeng использует наработки американской компании в открытом доступе, делает ставку на электродвигатели и автопилот. С последним много проблем, Apple и Tesla обвинили Xpeng в краже беспилотных технологий.

Кто основал компанию

В 2004 году китайский предприниматель Сяопэн Хэ запустил UC Browser. Спустя десять лет его приобрела Alibaba Group почти за $5 млрд, и предприниматель стал топ-менеджером компании. В марте 2019 года Forbes оценило состояние Хэ в $1,3 млрд.

Одновременно Tesla открыла все свои патенты для стороннего использования. Хэ решил создать китайский бренд электрокаров и задействовал наработки.

Миллиардер нанял пять инженеров и вложил несколько сотен миллионов юаней в создание Xpeng, продолжая руководить направлением цифровых развлечений Alibaba.

Вместе с Хэ, который занял пост генерального директора Xpeng, стартап основали:

Генри Ся, директор и президент Xpeng. Ранее работал у китайского автопроизводителя GAC, где отвечал за «умную» систему для управления транспортом.



Тао Хэ, директор и старший вице-президент. До Xpeng работал над новыми электроавтобусами на Shanghai Expo и участвовал в исследовании и разработке электрокаров в GAC.



Первые инвестиции стартап получил в марте 2016 года — $40 млн от американского фонда GWC Innovator Fund. Спустя год Xpeng привлекла около $320 млн от компании UCAR и закрыла инвестиционный раунд на неизвестную сумму от Alibaba Group, фондов GGV Capital и Matrix Partners China. В общей сложности Xpeng получила $2,6 млрд.

Хэ решил уйти из Alibaba весной 2017 года. Гендиректор Alibaba Дэниэл Чжан принял заявление об уходе и настоял на инвестициях в Xpeng. ИТ-корпорация стала одним из основных инвесторов стартапа.

Первой моделью Xpeng стал кроссовер G3, финальную версию которого стартап представил в 2018 году. Сооснователь компании Ся говорил, что стартап создаёт не просто машину, которую может произвести каждый, а «робота на колёсах».

Инвесторы Xpeng делают ставку на то, что в будущем автомобили станут похожи на iPhone: через них будут продавать музыку, карты, сервисы и собирать данные пользователей.

В конце 2018 года Xpeng начала делать машины на государственном заводе автопроизводителя Haima. В середине 2020-го компания дополнительно запустила свой «умный» завод из пяти автоматизированных цехов: для штамповки, сварки, покраски, окончательной сборки и производства аккумуляторов.

На заводе стартап собирает модели P7. Всего на производстве работает 600 человек

Пока стартап предлагает две модели:

Внедорожник G3 по цене от $21 400 до $29 100 в зависимости от комплектации. Запас хода — до 520 км. К середине 2020 года компания отгрузила 10 тысяч G3. Седан P7 стоит от $36 400 до $50 970, развивает скорость до 170 км/ч. Поставки начались в июле 2020 года.

В августе 2020 года Xpeng вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу. В ходе IPO компания привлекла $1,5 млрд, продав почти 100 млн акций по $15. Деньги помогут ей конкурировать с Tesla, Li Auto, Nio и другими производителями.

Li Auto летом 2020 года привлёк $1,1 млрд при размещении бумаг на бирже. Nio провёл IPO ещё в 2018 году, получив $1 млрд. Tesla же запустила собственную «гигафабрику» рядом с Шанхаем зимой 2020-го.

«Копия Tesla»

Предприниматель не отрицает, что американская компания сильно на него повлияла. Xpeng G3, к примеру, напоминает Tesla Model X: похожи тонкие фары, лобовое стекло, переходящее в люк на крыше, салон, интерфейс панели за рулём.

Как и Tesla, Xpeng разрабатывает зарядные станции и продаёт машины в собственных магазинах.

Xpeng G3 Allroader

Tesla Model X

Салон Xpeng G3

Салон Tesla Model X

Xpeng также использует схожую с Tesla сборку аккумуляторного блока: одинаковые по форме батареи расположены на дне машины между мостами.

Батарейный блок в Xpeng Electreck

Батарейный блок в Tesla Jason Hughes

Похожи даже сайты. Китайский производитель будто скопировал дизайн страниц американского конкурента, заметило CNET.

Сайт Xpeng в июне 2020 года Carscoops

Сайт Tesla в июне 2020 года

Конфликты вокруг автопилота Xpilot

В автомобили Xpeng встроена система автопилота Xpilot. В последней версии ПО может автономно менять полосу движения на шоссе, переключать скорость, строить оптимальный маршрут до места назначения, самостоятельно парковаться по прибытии.

Хэ, у которого четыре Tesla, признавался, что Xpeng нанимает сотрудников американской компании. В марте 2019 года американский производитель обвинил бывшего инженера Гуангцзи Цао в краже исходного кода автопилота. К тому времени он уже работал в Xpeng. Цао был одним из 40 человек в Tesla с доступом к коду.

Позже разработчик признался, что сохранил файлы в iCloud, но, уходя, «приложил большие усилия для их удаления». Инженер не уточнил, все ли данные удалил.

Tesla просит доказать Xpeng, что производитель не использует её технологию, и считает: у китайской компании остаётся доступ к важной технологии, над которой Tesla работала пять лет и в которую вложила сотни миллионов долларов.

Xpeng отрицает, что причастна к этому инциденту, и начала свою проверку нового сотрудника.