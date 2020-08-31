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Транспорт
Галина Мубаракшина
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«Ростех» запланировал оснастить такси и каршеринг устройствами для дезинфекции воздуха Материал редакции

Устройства оборудованы USB-зарядкой и стоят 3700 рублей.

  • Дочерняя структура «Ростеха» планирует оборудовать такси и каршеринги мобильными устройствами для уничтожения вирусов и бактерий, передают «Ведомости».
  • В сентябре 2020 года компания «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») начнёт продажу компактных рециркуляторов с системой ультрафиолетовой очистки воздуха. Устройства весят 100 граммов, оборудованы USB-зарядкой и управляются по Bluetooth через приложение, рассказали в компании.
  • Стоимость рециркулятора — 3700 рублей. У «Росэлектроники» есть договорённость о закупке оборудования с таксомоторами и сервисами аренды автомобилей, рассказали «Ведомостям» в компании, не назвав брендов. У такси, оборудованных такими устройствами, появится отдельный тариф в приложении, отметил представитель «Ростеха».
  • Ещё до начала продаж «Росэлектроника» получила предзаказ на 3300 рециркуляторов, сообщил изданию директор радиоэлектронного кластера «Ростеха» Сергей Сахненко. Продукцией компании интересуются в России, СНГ, на Ближнем Востоке, отметил он.
  • В «Ситимобил» готовы тестировать технологию, но пока ещё не могут судить о её удобстве и эффективности, сообщил изданию представитель сервиса. «Яндекс.Драйв» и «Делимобиль» дезинфицируют машины при каждой мойке, напомнили газете представители компаний.
«Ростех»

#новость #ростех

Галина Мубаракшина
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13 комментариев
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Pavel Stoyanov

5

Почему оно так отвратно выглядит?
Это я ещё опускаю вопрос о эффективности и навязанности этого устройства

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Anatoly Tuleninov

Pavel
0

Монополизм. Поэтому и так. 

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Алексей Карпов

4

максимум что может эта хрень - дезинфицировать воздух в бардачке и то при условии что его не будут открывать в течении 1 часа минимум))) - что бы отдезинфицировать воздух в салоне авто нужен очиститель со способностью прокачки воздуха, минимум равной производительности системе вентиляции - а не это вот недоразумение весом в 100 гр и с вентилятором размером со спичечный коробок - не ожидал от ростеха такой очевидной разводки

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Taras Halturin

2

Ждем закон, обязывающий иметь такой девайс в публичном транспорте.

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ivan krapivin

Taras
0

В личном

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Yaroslav Shulga

Taras
0

+ пункт об обязательной ежеквартальной поверке этого девайса в авторизованном поверочном центре.

Ответить

Vladislav Nikolaevich

2

Уже нашли на алиэкспрессе за 700 рублей? 

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Serge Sokolov

–1

Лобков (с Дождя) ждет не дождется их намордника с лампочкой ультрафиолета. Уже кажется скоро. 

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Александр Привалов

0

По информации из анонимного источника, зарубежные аналоги уверенно теснят российские наноразработки 

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Alexandr Simonov

0

Ну, как тебе такое Илон Маск?

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Евгений Андреев

0

Что, прям со склада мед. техники взяли? Даже не «упаковали» как следует)

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Dimitry Who

0

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Andrey Chuev

0

Впереди планеты всей! 

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