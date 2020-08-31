Конкурс идей
«Ростех» запланировал оснастить такси и каршеринг устройствами для дезинфекции воздуха Материал редакции
Устройства оборудованы USB-зарядкой и стоят 3700 рублей.
- Дочерняя структура «Ростеха» планирует оборудовать такси и каршеринги мобильными устройствами для уничтожения вирусов и бактерий, передают «Ведомости».
- В сентябре 2020 года компания «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») начнёт продажу компактных рециркуляторов с системой ультрафиолетовой очистки воздуха. Устройства весят 100 граммов, оборудованы USB-зарядкой и управляются по Bluetooth через приложение, рассказали в компании.
- Стоимость рециркулятора — 3700 рублей. У «Росэлектроники» есть договорённость о закупке оборудования с таксомоторами и сервисами аренды автомобилей, рассказали «Ведомостям» в компании, не назвав брендов. У такси, оборудованных такими устройствами, появится отдельный тариф в приложении, отметил представитель «Ростеха».
- Ещё до начала продаж «Росэлектроника» получила предзаказ на 3300 рециркуляторов, сообщил изданию директор радиоэлектронного кластера «Ростеха» Сергей Сахненко. Продукцией компании интересуются в России, СНГ, на Ближнем Востоке, отметил он.
- В «Ситимобил» готовы тестировать технологию, но пока ещё не могут судить о её удобстве и эффективности, сообщил изданию представитель сервиса. «Яндекс.Драйв» и «Делимобиль» дезинфицируют машины при каждой мойке, напомнили газете представители компаний.
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Pavel Stoyanov
Почему оно так отвратно выглядит?
Это я ещё опускаю вопрос о эффективности и навязанности этого устройства
Anatoly TuleninovPavel
Монополизм. Поэтому и так.
Алексей Карпов
максимум что может эта хрень - дезинфицировать воздух в бардачке и то при условии что его не будут открывать в течении 1 часа минимум))) - что бы отдезинфицировать воздух в салоне авто нужен очиститель со способностью прокачки воздуха, минимум равной производительности системе вентиляции - а не это вот недоразумение весом в 100 гр и с вентилятором размером со спичечный коробок - не ожидал от ростеха такой очевидной разводки
Taras Halturin
Ждем закон, обязывающий иметь такой девайс в публичном транспорте.
ivan krapivinTaras
В личном
Yaroslav ShulgaTaras
+ пункт об обязательной ежеквартальной поверке этого девайса в авторизованном поверочном центре.
Vladislav Nikolaevich
Уже нашли на алиэкспрессе за 700 рублей?
Serge Sokolov
Лобков (с Дождя) ждет не дождется их намордника с лампочкой ультрафиолета. Уже кажется скоро.
Александр Привалов
По информации из анонимного источника, зарубежные аналоги уверенно теснят российские наноразработки
Alexandr Simonov
Ну, как тебе такое Илон Маск?
Евгений Андреев
Что, прям со склада мед. техники взяли? Даже не «упаковали» как следует)
Dimitry Who
https://m.youtube.com/watch?v=FOlHRtrEGms
Andrey Chuev
Впереди планеты всей!