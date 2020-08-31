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Транспорт
Татьяна Боброва
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«Аэрофлот» отчитался о 58,3 млрд рублей убытков за полгода: пассажиропоток упал на 54,2% Материал редакции

При этом перевозчик единственный получил компенсации от государства единовременно, а не помесячно.

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«Аэрофлот» отчитался за первые шесть месяцев 2020 года по МСФО: выручка компании упала на 52% год к году — до 149,35 млрд рублей, чистый убыток составил почти 58,3 млрд рублей против 8,8 млрд рублей годом ранее.

В апреле-июне выручка сократилась на 85,3% — почти до 25,5 млрд рублей, а чистый убыток — 35,8 млрд рублей против 6,9 млрд рублей прибыли за второй квартал 2019 года.

По словам замгендиректора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрея Чиханчина, по итогам квартала пассажиропоток группы упал на 88,8% — в апреле «Аэрофлот» перевез только 229 тысяч пассажиров «при нормальном уровне 4-5 млн человек». В июне группа перевезла уже 1,2 млн пассажиров.

Размер чистого убытка «позволили сдержать» меры по сокращению расходов, отмечает Чиханчин. Группе помогли в том числе переговоры о переносе лизинговых платежей, госгарантии на 70 млрд рублей и другие, отмечает «Коммерсантъ».

Также группа получила 7,9 млрд рублей субсидий за потерянных на фоне коронавируса пассажиров. «Аэрофлот» единственным из российских авиакомпаний получил компенсации единовременно, а не помесячно, указывает газета.

  • В конце июня 2020 года «Ведомости» сообщили, что «Аэрофлот» возобновил пассажирские международные рейсы под видом грузовых, несмотря на запрет правительства. В компании поясняли, что перевозят только пассажиров, у которых есть разрешение на въезд на территорию принимающей страны.
  • Из-за пандемии Covid-19 «Аэрофлот» впервые уступил первое место S7 по количеству рейсов и числу перевезенных пассажиров. Из-за убытков перевозчик стал первой госкомпанией, которой правительство разрешило не выплачивать дивиденды за 2019 год, отмечает The Bell.

#новость #аэрофлот #бизнеснакарантине

Татьяна Боброва
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12 комментариев
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Лучезарный Смех

5

А потому что не надо собачек и котиков калечить. Карма

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Илья Романов

2

Потому что не надо было билеты продавать на направления, по которым не летают

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Никита Глебов

2

И возвращать средства за билеты, а не ваучеры . . .

Которыми еще и не везде можно воспользоваться)

Ответить

Billy Jean

1

И это он ещё не выплачивает денег за отменённые рейсы.

Ответить

Иван Иванов

1

Не очень понимаю ликования в комментариях. Кадровых перестановок топов не будет скорее всего, спишут на ковид. Субсидии выделят из бюджетных (наших) денег. В чём праздник?

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Yuri Finogeev

0

Бонусы топ-менедженту меньше не станут

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Pavel Voronkov

Yuri
1

Ещё бы

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Yury Kotov

0

Надо людей со всего мира транзитом в Турцию возить

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Leonid Pustov

0

Капитализация компании во втором квартале 91 млрд. руб. Получается, что убыток составляет более половины стоимости компании.

Ответить

Artem 69

0

Он и до этого был в миллиардных убытках. Тремя десятками больше/меньше, кому какое дело, золотой дождь из бюджета все пофиксит

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Vladislav S

0

Ну ничего, главное чтобы зарплаты руководителей не упали

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Dmitry Ilyin

0

а вообще есть ли, в принципе, бизнесы с госучастием, генерящие прибыль?
Кроме Сбера и нефтегазовых компаний.

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