«Аэрофлот» отчитался о 58,3 млрд рублей убытков за полгода: пассажиропоток упал на 54,2% Материал редакции
При этом перевозчик единственный получил компенсации от государства единовременно, а не помесячно.
«Аэрофлот» отчитался за первые шесть месяцев 2020 года по МСФО: выручка компании упала на 52% год к году — до 149,35 млрд рублей, чистый убыток составил почти 58,3 млрд рублей против 8,8 млрд рублей годом ранее.
В апреле-июне выручка сократилась на 85,3% — почти до 25,5 млрд рублей, а чистый убыток — 35,8 млрд рублей против 6,9 млрд рублей прибыли за второй квартал 2019 года.
По словам замгендиректора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрея Чиханчина, по итогам квартала пассажиропоток группы упал на 88,8% — в апреле «Аэрофлот» перевез только 229 тысяч пассажиров «при нормальном уровне 4-5 млн человек». В июне группа перевезла уже 1,2 млн пассажиров.
Размер чистого убытка «позволили сдержать» меры по сокращению расходов, отмечает Чиханчин. Группе помогли в том числе переговоры о переносе лизинговых платежей, госгарантии на 70 млрд рублей и другие, отмечает «Коммерсантъ».
Также группа получила 7,9 млрд рублей субсидий за потерянных на фоне коронавируса пассажиров. «Аэрофлот» единственным из российских авиакомпаний получил компенсации единовременно, а не помесячно, указывает газета.
- В конце июня 2020 года «Ведомости» сообщили, что «Аэрофлот» возобновил пассажирские международные рейсы под видом грузовых, несмотря на запрет правительства. В компании поясняли, что перевозят только пассажиров, у которых есть разрешение на въезд на территорию принимающей страны.
- Из-за пандемии Covid-19 «Аэрофлот» впервые уступил первое место S7 по количеству рейсов и числу перевезенных пассажиров. Из-за убытков перевозчик стал первой госкомпанией, которой правительство разрешило не выплачивать дивиденды за 2019 год, отмечает The Bell.
Потому что не надо было билеты продавать на направления, по которым не летают
И возвращать средства за билеты, а не ваучеры . . .
Которыми еще и не везде можно воспользоваться)
Не очень понимаю ликования в комментариях. Кадровых перестановок топов не будет скорее всего, спишут на ковид. Субсидии выделят из бюджетных (наших) денег. В чём праздник?
Бонусы топ-менедженту меньше не станут
Капитализация компании во втором квартале 91 млрд. руб. Получается, что убыток составляет более половины стоимости компании.
Он и до этого был в миллиардных убытках. Тремя десятками больше/меньше, кому какое дело, золотой дождь из бюджета все пофиксит
а вообще есть ли, в принципе, бизнесы с госучастием, генерящие прибыль?
Кроме Сбера и нефтегазовых компаний.
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