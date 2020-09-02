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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Zetta отменила запуск серийного производства российского электромобиля в 2020 году Материал редакции

Компания не смогла получить бюджетный заём для создания производственной площадки.

  • Российская компания Zetta отложила старт производства первого серийного электромобиля City Modul 1, запланированного на конец 2020 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Дениса Щуровского.
  • «В этом году мы однозначно не успеем начать производство. Планы по запуску сохраняются, но переносятся», — цитирует издание главу Zetta. Старт отложен из-за того, что компания не смогла получить заём в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП), созданного Минпромторгом, указывает издание.
  • Экспертный совет ФРП полагает, что для запуска производства собственных средств Zetta и бюджетного займа недостаточно, пояснили газете в фонде. ФРП готов будет повторно рассмотреть заявку, когда Zetta найдёт инвестора, который «поверит в рыночные перспективы продукта» и будет готов софинансировать проект, уточнил представитель фонда.
  • В разработку моделей, выпуск опытных образцов и создание производственной площадки было вложено 570 млн рублей, уточнил изданию Щуровский. Компания запрашивала заём фонда на завершение последнего этапа. Zetta сможет профинансировать проект сама и также получить поддержку со стороны правительства Самарской области, где расположено производство, рассказал он.
  • Проект Zetta стартовал в 2016 году. В 2017 году компания создала первый прототип, а в 2019 году подала заявку на патент. Zetta планировала начать производство в начале 2020 года, но из-за пандемии перенесла старт на конец 2020 года.
  • Zetta планирует выпускать четырёхместные автомобили в трёх модификациях, базовая версия будет стоить 550 тысяч рублей. Машины будут заряжаться от розеток 220–380 Вт и трансформаторов, у производителя уже есть договорённость с компанией «Россети» о строительстве зарядных станций, уточняет издание.
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vc.ru
Zetta Минпромторг России

#новость #электромобили #zetta

Галина Мубаракшина
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13 комментариев
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Я не скажу свое имя машине

5

Будто какие-то сомнения были

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Arthur Niazyan

0

Надо было акции дробить.

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Александр Кучеряев

Arthur
3

Чтобы дробить надо начать их выпускать) а чтобы выпустить надо получить деньги налогоплательщиков,а чтобы ТЗ получить надо найти мамонта с большим кошельком, запутанная схема в общем))

Ответить

Andrei Smirnovsky

1

Никогда такого не было, и вот опять.

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Maxim Petrukhin

1

Я вот понять не могу, какие нах бюджетные деньги, пусть даже и займом? В стране куча бабла у небольшой группы людей. У Сургута до сих пор 3 триллиона лежит на счетах. Я могу ещё как-то понять, что фунтаментальную науку надо за госсчет финансировать. Но тут чисто коммерческий проект. 

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Кирилл Вечкасов

0

Такое фото машины, как будто разрабатывая проект по горизонтали сжали его и отправили инженерам с дизайнерами

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Yuri

Кирилл
1

На номере написано "модуль 1". Наверное можно будет докупать и расширять её, как МКС.

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Лучезарный Смех

0

Вот чёрт, индусы будут недовольны

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Alexandr Simonov

0

2014 год - Илон Макс делает все патенты Tesla открытыми.
Проект Zetta стартовал в 2016 году. В 2017 году компания создала первый прототип, а в 2019 году подала заявку на патент.

Ответить

Firidun Abbasov

0

а  могли бы так хорошо вписаться в 2020)) 

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ivan krapivin

0

На фото Kia Soul, у которой при панорамном снимке Google Maps вырезали половину кузова.

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Bobo Momo

0

Who would've thought?

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Александр Кондратенко

0

Тем временем в сингапуре.

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