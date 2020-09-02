Конкурс идей
Zetta отменила запуск серийного производства российского электромобиля в 2020 году Материал редакции
Компания не смогла получить бюджетный заём для создания производственной площадки.
- Российская компания Zetta отложила старт производства первого серийного электромобиля City Modul 1, запланированного на конец 2020 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Дениса Щуровского.
- «В этом году мы однозначно не успеем начать производство. Планы по запуску сохраняются, но переносятся», — цитирует издание главу Zetta. Старт отложен из-за того, что компания не смогла получить заём в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП), созданного Минпромторгом, указывает издание.
- Экспертный совет ФРП полагает, что для запуска производства собственных средств Zetta и бюджетного займа недостаточно, пояснили газете в фонде. ФРП готов будет повторно рассмотреть заявку, когда Zetta найдёт инвестора, который «поверит в рыночные перспективы продукта» и будет готов софинансировать проект, уточнил представитель фонда.
- В разработку моделей, выпуск опытных образцов и создание производственной площадки было вложено 570 млн рублей, уточнил изданию Щуровский. Компания запрашивала заём фонда на завершение последнего этапа. Zetta сможет профинансировать проект сама и также получить поддержку со стороны правительства Самарской области, где расположено производство, рассказал он.
- Проект Zetta стартовал в 2016 году. В 2017 году компания создала первый прототип, а в 2019 году подала заявку на патент. Zetta планировала начать производство в начале 2020 года, но из-за пандемии перенесла старт на конец 2020 года.
- Zetta планирует выпускать четырёхместные автомобили в трёх модификациях, базовая версия будет стоить 550 тысяч рублей. Машины будут заряжаться от розеток 220–380 Вт и трансформаторов, у производителя уже есть договорённость с компанией «Россети» о строительстве зарядных станций, уточняет издание.
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["zetta","\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 13, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 154948, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 02 Sep 2020 08:49:47 +0300", "is_special": false }
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Блоги компаний
Yota дарит красивые номера
Почему финансовые компании станут похожи на Amazon, и при чем здесь пандемия
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Бесплатная статья для сайтов…
Бесплатная статья для сайтов…
Минкомсвязь пожаловалась…
Минкомсвязь пожаловалась…
«Тинькофф Инвестиции» устроили…
«Тинькофф Инвестиции» устроили…
Бесплатный логотип за…
Бесплатная статья для сайтов…
Zetta отменила запуск серийного…
Худший сервис у "лучших…
Я не скажу свое имя машине
Будто какие-то сомнения были
Arthur Niazyan
Надо было акции дробить.
Александр КучеряевArthur
Чтобы дробить надо начать их выпускать) а чтобы выпустить надо получить деньги налогоплательщиков,а чтобы ТЗ получить надо найти мамонта с большим кошельком, запутанная схема в общем))
Andrei Smirnovsky
Никогда такого не было, и вот опять.
Maxim Petrukhin
Я вот понять не могу, какие нах бюджетные деньги, пусть даже и займом? В стране куча бабла у небольшой группы людей. У Сургута до сих пор 3 триллиона лежит на счетах. Я могу ещё как-то понять, что фунтаментальную науку надо за госсчет финансировать. Но тут чисто коммерческий проект.
Кирилл Вечкасов
Такое фото машины, как будто разрабатывая проект по горизонтали сжали его и отправили инженерам с дизайнерами
YuriКирилл
На номере написано "модуль 1". Наверное можно будет докупать и расширять её, как МКС.
Лучезарный Смех
Вот чёрт, индусы будут недовольны
Alexandr Simonov
2014 год - Илон Макс делает все патенты Tesla открытыми.
Проект Zetta стартовал в 2016 году. В 2017 году компания создала первый прототип, а в 2019 году подала заявку на патент.
Firidun Abbasov
а могли бы так хорошо вписаться в 2020))
ivan krapivin
На фото Kia Soul, у которой при панорамном снимке Google Maps вырезали половину кузова.
Bobo Momo
Who would've thought?
Александр Кондратенко
Тем временем в сингапуре.