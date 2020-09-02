(function(w, d, id) { var a = d.querySelector('#volvo-article'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); if (a && b) a.style.display = 'block';}(window, document, 137185));
Транспорт
Дарья Дейнека
426

Кто разрабатывает российский электроавтомобиль Zetta, производство которого откладывают уже несколько раз Материал редакции

В стартап вложено 570 млн рублей, но этого не хватает, чтобы пустить машины в серию.

4 комментария
В закладки
Электроавтомобиль Zetta

В начале сентября 2020 года российская компания Zetta отложила серийное производство электромобиля City Modul 1. Это связано с тем, что Фонд развития промышленности (ФРП) не предоставил компании заём на 99,9 млн рублей под 1% годовых.

Но это не первый раз, когда компания откладывает запуск.

Кто разрабатывает и вкладывается в Zetta

Разработчик Zetta — ООО «Зетта», которое находится в Тольятти. Текущие владельцы компании, согласно «Контур.Фокусу», — предприниматели Денис Щуровский и Вальдемар Вагнер. Они имеют равные доли в стартапе.

До этого среди учредителей и участников Zetta числились АО «Завод высокоточных деталей» и «Групп Икс», в которое входит производитель пластмассовых деталей «Автокомпонент».

Zetta появилась в 2016 году, за четыре года компания собрала 570 млн инвестиций, говорил генеральный директор компании Щуровский. Кто именно вкладывался в стартап, он не уточнил.

По некоторым данным, Zetta получила грант на 49,5 млн от Фонда развития моногородов, и Минпромторг субсидировал научно-исследовательскую работу на 190 млн рублей.

139 млн рублей из общих инвестиций компания потратила на собственное производство в Тольятти. Максимальная будущая производительность площадки — 15 тысяч машин в год, отметил Щуровский.

Как менялась концепция автомобиля

Первую версию автомобиля стартап показал в 2017 году. В то время у модели было два названия: Zetta или El-Panda, позже от второго варианта отказались.

Особенностью машины было то, что её хотели адаптировать под разных водителей, включая инвалидов: человек на коляске мог бы заехать внутрь через багажник, закрепить её и рулить.

Для этой версии Zetta Нижегородский государственный институт разрабатывал нейроинтерфейс, чтобы водитель управлял машиной с помощью движений глаз или языка.

Версия Zetta с инвалидной коляской
Ещё один вариант дизайна Zetta в 2017 году

Спустя год дизайн модели обновили и назвали её Zetta «Модуль 2».

Дизайн Zetta 2018 года

Последнее упоминание о модели, рассчитанной на инвалидную коляску, было в июне 2019 года. Эта версия электроавтомобиля не получила господдержку, а без неё проект бы не окупился. Поэтому Zetta решила разрабатывать машину, рассчитанную на водителя и трёх пассажиров.

Характеристики и цена машины

Весной 2019 года стартап озвучил цену Zetta — 450 тысяч рублей. Позже Щуровский уточнил, что эта стоимость без НДС. Автоэксперт Игорь Моржаретто считал цену электроавтомобиля заниженной. Соучредитель уточнил: такая цена связана с тем, что в компании нет издержек.

Автопроизводитель планирует выпустить три модели Zetta. Базовая, с батареей на 180 км, будет стоить 550 тысяч рублей. Цены средней и полной комплектации неизвестны, но они рассчитаны на 360 км; в первом варианте будет передний привод, а во втором — полный.

Заряжаться автомобиль будет от розеток 220–380 В и трансформаторов: стартап договорился о строительстве зарядных станций с «Россетью».

По словам Щуровского, 99% деталей машины — российские, только батареи из Китая. Моторы Zetta планирует собирать сама, по российской технологии.

«Вот-вот запустим»

По мнению совладельца, стартап достигнет безубыточности при выпуске 2000 машин в год. Для производства нужно нанять ещё 120–140 человек. При таком подходе проект окупится за шесть лет, считает Щуковский.

Zetta — самый дешёвый автопроизводственный проект в России.

Денис Щуковский
цитата из материала drom.ru

Компания несколько раз переносила начало производства:

  • «Производство будет вот-вот запущено», — говорил Щуровский в сентябре 2019 года.
  • В ноябре 2019 года глава Минопромторга Денис Мацуров заявлял, что производство Zetta начнётся в первом квартале 2020 и сертификация машины находится «на финальном этапе».
  • В начале августа 2020-го Мацуров сообщил: серийный выпуск электроавтомобиля начнётся в конце года. «Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены», — сказал он и добавил, что проекту нужны дополнительные 100 млн рублей. Запрос на заём должен был рассмотреть ФРП.
  • В начале сентября экспертный совет фонда решил, что средств Zetta и 99,9 млн рублей не хватит, чтобы запустить производство. ФРП пересмотрит заявку на финансирование, если стартап найдёт соинвестора.

«В этом году мы однозначно не успеем начать производство, — прокомментировал Щуровский отказ Фонда. — Планы по запуску сохраняются, но переносятся».

#zetta #электромобиль

Дарья Дейнека
+4749
2
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Дарья Дейнека", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c","zetta"], "comments": 4, "likes": 5, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 155065, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 02 Sep 2020 18:54:54 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
SEO
Контент — король: как мы с помощью SEO привели 400 тысяч англоязычных геймеров в блог, играя в PUBG
Подготовили кейс по работе с изначально незнакомой нам нишей, да еще и на англоязычную аудиторию. Вот некоторые…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('gaged-solo-special'); if (container) { s.onload = function() { new GagedSolo.Special({ css: 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 'd04d309c');
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Pavel Ivanov

2

Блин, почему они такие страшные... топором они их что ли делают.

Ответить

Александр Привалов

0

Да что же это за стартапы такие, которые в рыночных условиях - нежильцы ¯\_(ツ)_/¯

И землю им выдели, и разработку спонсируй, и субсидии на развитие дай, и кредитную линию ниже рынка в банке открой, и льготы в ПФР/ФСС предоставь, и пакеты в пятерочке бесплатно давай...

Ответить

Konstantin Aleksandrov

Александр
0

Тесла долгое время тоже была убыточная, так что обычная тема для стартапов

Ответить

Denis Novikov

0

Хотелось написать что то язвительное про внешний вид.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Bang Bang Education
Подписан
Отписаться
Полезные ссылки для дизайнеров UI-анимации
Советует дизайнер, ex-диджитал-арт-директор ONY и преподаватель курса UI-анимация Александр Груздев.
0
Мегаплан
Подписан
Отписаться
Как контролировать выполнение задач
С тем, что контроль за работой нужен, не поспоришь. Если в теории мы все сильны, то на практике с задачами сложнее. Они…
1
NTA
Подписан
Отписаться
"Слияние документов" в MS Word
Каждый день в своей работе мы сталкивается с трудоёмкой работой (обычно мы называем это «рутиной»), а временные ресурсы…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Игорь Рачук
за день
Силовики пришли за обещанной помощью!
В минский офис PandaDoc пришли с проверкой: ранее сооснователь стартапа предлагал помощь силовикам, которые хотят уйти
Maksim Momonov
за неделю
Это 90 часов английского между прочим
От души, «Альфа»

Комментарии

Артём Владимирович

У меня угнали домен с…

Иван Касаткин

Netflix нашёл оператора в…

Ярослав Шенцов

Tesla запланировала продать…

Alexander Berenov

Российский разработчик «умных…

Vladimir Eskin

Победа рекламирует БДСМ в Турции

Дмитрий Иванов

«Следят за работниками и ставят…

Tv Box

В минский офис PandaDoc пришли…

Елена Разумова

Бесплатная статья для сайтов…

Wera Ferat

Ниша на сотни миллиардов…

Розарио Агро

«Обхитрили алгоритмы Amazon…

Михаил Качалов

В минский офис PandaDoc пришли…

Denis Novikov

Кто разрабатывает российский…

Ivan Miasnikov

Запасной аэродром: что…

Иван Сологуб

Какие социальные сети вы…

Иван Сологуб

Какие социальные сети вы…

Sergei Timofeyev

Zetta отменила запуск серийного…

Larini

Постоянно такое происходит

Pol Bal

Инвесткопилка Тинькофф не…

Denis Novikov

«Обхитрили алгоритмы Amazon…

Максим Никитин

«Следят за работниками и ставят…