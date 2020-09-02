Кто разрабатывает российский электроавтомобиль Zetta, производство которого откладывают уже несколько раз Материал редакции
В стартап вложено 570 млн рублей, но этого не хватает, чтобы пустить машины в серию.
В начале сентября 2020 года российская компания Zetta отложила серийное производство электромобиля City Modul 1. Это связано с тем, что Фонд развития промышленности (ФРП) не предоставил компании заём на 99,9 млн рублей под 1% годовых.
Но это не первый раз, когда компания откладывает запуск.
Кто разрабатывает и вкладывается в Zetta
Разработчик Zetta — ООО «Зетта», которое находится в Тольятти. Текущие владельцы компании, согласно «Контур.Фокусу», — предприниматели Денис Щуровский и Вальдемар Вагнер. Они имеют равные доли в стартапе.
До этого среди учредителей и участников Zetta числились АО «Завод высокоточных деталей» и «Групп Икс», в которое входит производитель пластмассовых деталей «Автокомпонент».
Zetta появилась в 2016 году, за четыре года компания собрала 570 млн инвестиций, говорил генеральный директор компании Щуровский. Кто именно вкладывался в стартап, он не уточнил.
139 млн рублей из общих инвестиций компания потратила на собственное производство в Тольятти. Максимальная будущая производительность площадки — 15 тысяч машин в год, отметил Щуровский.
Как менялась концепция автомобиля
Первую версию автомобиля стартап показал в 2017 году. В то время у модели было два названия: Zetta или El-Panda, позже от второго варианта отказались.
Особенностью машины было то, что её хотели адаптировать под разных водителей, включая инвалидов: человек на коляске мог бы заехать внутрь через багажник, закрепить её и рулить.
Для этой версии Zetta Нижегородский государственный институт разрабатывал нейроинтерфейс, чтобы водитель управлял машиной с помощью движений глаз или языка.
Спустя год дизайн модели обновили и назвали её Zetta «Модуль 2».
Последнее упоминание о модели, рассчитанной на инвалидную коляску, было в июне 2019 года. Эта версия электроавтомобиля не получила господдержку, а без неё проект бы не окупился. Поэтому Zetta решила разрабатывать машину, рассчитанную на водителя и трёх пассажиров.
Характеристики и цена машины
Весной 2019 года стартап озвучил цену Zetta — 450 тысяч рублей. Позже Щуровский уточнил, что эта стоимость без НДС. Автоэксперт Игорь Моржаретто считал цену электроавтомобиля заниженной. Соучредитель уточнил: такая цена связана с тем, что в компании нет издержек.
Автопроизводитель планирует выпустить три модели Zetta. Базовая, с батареей на 180 км, будет стоить 550 тысяч рублей. Цены средней и полной комплектации неизвестны, но они рассчитаны на 360 км; в первом варианте будет передний привод, а во втором — полный.
Заряжаться автомобиль будет от розеток 220–380 В и трансформаторов: стартап договорился о строительстве зарядных станций с «Россетью».
По словам Щуровского, 99% деталей машины — российские, только батареи из Китая. Моторы Zetta планирует собирать сама, по российской технологии.
«Вот-вот запустим»
По мнению совладельца, стартап достигнет безубыточности при выпуске 2000 машин в год. Для производства нужно нанять ещё 120–140 человек. При таком подходе проект окупится за шесть лет, считает Щуковский.
Компания несколько раз переносила начало производства:
- «Производство будет вот-вот запущено», — говорил Щуровский в сентябре 2019 года.
- В ноябре 2019 года глава Минопромторга Денис Мацуров заявлял, что производство Zetta начнётся в первом квартале 2020 и сертификация машины находится «на финальном этапе».
- В начале августа 2020-го Мацуров сообщил: серийный выпуск электроавтомобиля начнётся в конце года. «Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены», — сказал он и добавил, что проекту нужны дополнительные 100 млн рублей. Запрос на заём должен был рассмотреть ФРП.
- В начале сентября экспертный совет фонда решил, что средств Zetta и 99,9 млн рублей не хватит, чтобы запустить производство. ФРП пересмотрит заявку на финансирование, если стартап найдёт соинвестора.
«В этом году мы однозначно не успеем начать производство, — прокомментировал Щуровский отказ Фонда. — Планы по запуску сохраняются, но переносятся».
Да что же это за стартапы такие, которые в рыночных условиях - нежильцы ¯\_(ツ)_/¯
И землю им выдели, и разработку спонсируй, и субсидии на развитие дай, и кредитную линию ниже рынка в банке открой, и льготы в ПФР/ФСС предоставь, и пакеты в пятерочке бесплатно давай...
Тесла долгое время тоже была убыточная, так что обычная тема для стартапов
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