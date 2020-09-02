В стартап вложено 570 млн рублей, но этого не хватает, чтобы пустить машины в серию.

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Электроавтомобиль Zetta

В начале сентября 2020 года российская компания Zetta отложила серийное производство электромобиля City Modul 1. Это связано с тем, что Фонд развития промышленности (ФРП) не предоставил компании заём на 99,9 млн рублей под 1% годовых.

Но это не первый раз, когда компания откладывает запуск.

Кто разрабатывает и вкладывается в Zetta

Разработчик Zetta — ООО «Зетта», которое находится в Тольятти. Текущие владельцы компании, согласно «Контур.Фокусу», — предприниматели Денис Щуровский и Вальдемар Вагнер. Они имеют равные доли в стартапе.

До этого среди учредителей и участников Zetta числились АО «Завод высокоточных деталей» и «Групп Икс», в которое входит производитель пластмассовых деталей «Автокомпонент».

Zetta появилась в 2016 году, за четыре года компания собрала 570 млн инвестиций, говорил генеральный директор компании Щуровский. Кто именно вкладывался в стартап, он не уточнил.

По некоторым данным, Zetta получила грант на 49,5 млн от Фонда развития моногородов, и Минпромторг субсидировал научно-исследовательскую работу на 190 млн рублей.

139 млн рублей из общих инвестиций компания потратила на собственное производство в Тольятти. Максимальная будущая производительность площадки — 15 тысяч машин в год, отметил Щуровский.

Как менялась концепция автомобиля

Первую версию автомобиля стартап показал в 2017 году. В то время у модели было два названия: Zetta или El-Panda, позже от второго варианта отказались.

Особенностью машины было то, что её хотели адаптировать под разных водителей, включая инвалидов: человек на коляске мог бы заехать внутрь через багажник, закрепить её и рулить.

Для этой версии Zetta Нижегородский государственный институт разрабатывал нейроинтерфейс, чтобы водитель управлял машиной с помощью движений глаз или языка.

Версия Zetta с инвалидной коляской

Ещё один вариант дизайна Zetta в 2017 году

Спустя год дизайн модели обновили и назвали её Zetta «Модуль 2».

Дизайн Zetta 2018 года

Последнее упоминание о модели, рассчитанной на инвалидную коляску, было в июне 2019 года. Эта версия электроавтомобиля не получила господдержку, а без неё проект бы не окупился. Поэтому Zetta решила разрабатывать машину, рассчитанную на водителя и трёх пассажиров.

Характеристики и цена машины

Весной 2019 года стартап озвучил цену Zetta — 450 тысяч рублей. Позже Щуровский уточнил, что эта стоимость без НДС. Автоэксперт Игорь Моржаретто считал цену электроавтомобиля заниженной. Соучредитель уточнил: такая цена связана с тем, что в компании нет издержек.

Автопроизводитель планирует выпустить три модели Zetta. Базовая, с батареей на 180 км, будет стоить 550 тысяч рублей. Цены средней и полной комплектации неизвестны, но они рассчитаны на 360 км; в первом варианте будет передний привод, а во втором — полный.

Заряжаться автомобиль будет от розеток 220–380 В и трансформаторов: стартап договорился о строительстве зарядных станций с «Россетью».

По словам Щуровского, 99% деталей машины — российские, только батареи из Китая. Моторы Zetta планирует собирать сама, по российской технологии.

«Вот-вот запустим»

По мнению совладельца, стартап достигнет безубыточности при выпуске 2000 машин в год. Для производства нужно нанять ещё 120–140 человек. При таком подходе проект окупится за шесть лет, считает Щуковский.

Zetta — самый дешёвый автопроизводственный проект в России. Денис Щуковский цитата из материала drom.ru

Компания несколько раз переносила начало производства:

«Производство будет вот-вот запущено», — говорил Щуровский в сентябре 2019 года.

В ноябре 2019 года глава Минопромторга Денис Мацуров заявлял, что производство Zetta начнётся в первом квартале 2020 и сертификация машины находится «на финальном этапе».



В начале августа 2020-го Мацуров сообщил: серийный выпуск электроавтомобиля начнётся в конце года. «Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены», — сказал он и добавил, что проекту нужны дополнительные 100 млн рублей. Запрос на заём должен был рассмотреть ФРП.

В начале сентября экспертный совет фонда решил, что средств Zetta и 99,9 млн рублей не хватит, чтобы запустить производство. ФРП пересмотрит заявку на финансирование, если стартап найдёт соинвестора.