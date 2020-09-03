Россия возобновит авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ Материал редакции
Также увеличено количество рейсов в Женеву и Цюрих из Москвы.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении рейсов в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Эпидемиологическая обстановка в этих странах отвечает требованиям Роспотребнадзора.
Пассажирские перевозки «на взаимной основе» будут выполняться:
- В Каир (Египет) четыре раза в неделю.
- В Дубай (ОАЭ) два раза в неделю.
- В аэропорт Велана (Мальдивы) два раза в неделю.
Кроме того, увеличено число рейсов с одного до четырёх из Москвы в Цюрих и Женеву, Швейцария.
Россия прекратила международное авиасообщение с 27 марта 2020 года из-за пандемии. Были сохранены, в частности, вывозные рейсы для россиян из-за границы.
С 1 августа 2020 года российские авиакомпании возобновили полёты в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 10 августа — в Турцию, с 15 августа — в Швейцарию.
Мама мама я в Дубае
Комментарий удален
Шейхи заждались
Комментарий удален
А я когда поеду в Египет (с) ?
Блоги компаний
Показать еще