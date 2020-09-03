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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Россия возобновит авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ Материал редакции

Также увеличено количество рейсов в Женеву и Цюрих из Москвы.

6 комментариев
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении рейсов в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Эпидемиологическая обстановка в этих странах отвечает требованиям Роспотребнадзора.

Пассажирские перевозки «на взаимной основе» будут выполняться:

  • В Каир (Египет) четыре раза в неделю.
  • В Дубай (ОАЭ) два раза в неделю.
  • В аэропорт Велана (Мальдивы) два раза в неделю.

Кроме того, увеличено число рейсов с одного до четырёх из Москвы в Цюрих и Женеву, Швейцария.

Россия прекратила международное авиасообщение с 27 марта 2020 года из-за пандемии. Были сохранены, в частности, вывозные рейсы для россиян из-за границы.

С 1 августа 2020 года российские авиакомпании возобновили полёты в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 10 августа — в Турцию, с 15 августа — в Швейцарию.

#новость #снятиеограничений #авиаперевозки

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Лучезарный Смех

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Половина VC на низком старте

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Холден Колфилд

2

Мама мама я в Дубае

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Комментарий удален

Alexander Mitryashkin

2

Шейхи заждались

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Stanislav Milykh

0

А я когда поеду в Египет (с) ? 

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Ruslan Kondakov

Stanislav
0

Ахахахахахаха

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Холден Колфилд

Stanislav
0

почему ты, а не я ????

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