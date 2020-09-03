Конкурс идей
«Сберавто» разрешил пользователям продавать автомобили — в сервисе можно заказать осмотр и оформить доставку Материал редакции
До этого сервис от «Сбербанка» работал только с дилерами.
- Сервис по продаже автомобилей «Сберавто» подключил возможность продавать машины с пробегом для частных лиц, сообщили vc.ru в компании.
- В приложении продавцы могут разместить объявление о продаже, а покупатели — заказать удалённый осмотр, оформить нужные документы и полностью оплатить выбранный автомобиль.
- Сервис гарантирует безопасность сделки. Все автомобили проходят проверку по 250 параметрам — покупатель может запросить детальный отчёт о состоянии выбранного им автомобиля, отмечают в компании. Экспресс-отчет (историю ДТП) сервис предоставляет бесплатно, а полный отчёт (с характеристикой транспортного средства, данными о техосмотре, пробеге и так далее) стоит 299 рублей.
- Всю информацию о машине пользователю предоставляет личный менеджер сервиса, общаться с продавцом не нужно, отмечают в «Сберавто».
- Деньги за автомобиль продавец получает только после того как подписан договор, и покупатель поставил машину на учёт. По запросу в сервисе можно также оформить кредит, страховку каско или ОСАГО.
- Сервис не берёт плату за размещение объявления или комиссию при продаже автомобиля, компания планирует зарабатывать на дополнительных услугах: например, удалённых осмотрах, независимой диагностике, продаже страховок, пояснили vc.ru в «Сберавто».
- «Сбербанк» представил сервис купли-продажи автомобилей в конце апреля 2020 года. Сначала пользователи могли купить машину только у дилера и производителя. Чтобы пользоваться приложением, нужен аккаунт «Сбербанк ID» — единая учётная запись для входа во все сервисы банка.
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Вася Анонов
Давно пора сделать нормальный сервис для продажи машин с валидацей, чтобы отсечь перекупов и мутных продаванов с копиями ПТС.
Машина, конечно, сложный товар, но с другой стороны у всех есть ICAN-шина: подключиться к ней и снять данные и загрузить в облако вполне реально. Толщиномером потыкать - тоже не рокетсайнс. Ну и стоит помнить, что Сбер - это такой большой брат, который знает о человеке очень много, потому сбер может заскорить продавца по данным из своих многочисленных баз.
Pavel Bobrovskikh
Вот в каком отделении автомобиль осматривали, туда и обращайтесь
Комментарий удален
Холден Колфилд
Хорошая идея
А просмотр по 250 параметрам это как ? Бесплатно?
Галина МубаракшинаХолден
Экспресс-отчет (историю ДТП) сервис предоставляет бесплатно, а полный отчёт (с характеристикой транспортного средства, данными о техосмотре, пробеге и так далее) стоит 299 рублей.
Розарио Агро
Это капец. Если все будет в реальности, как на бумаге - Сбербанк здорово почистит свою карму.
Руслан Яцукевич
Было бы хорошо, если бы эта схема работала и при экспорте автомобилей в Беларусь и Казахстан.
Сергей Подливчук
А как будет проверяться характеристики: в угоне не состоял (с перебитыми номерами), не собран из двух частей, был в дтп, но дтп не зарегистрировали? Ни один эксперт не будет проверять это за 299 рублей, так как тут по времени 1 день выезда специалиста. Что будет, если авто завернут в гаи на регистрации? Вы несете за это ответсвтенность?
Андрей ПупкинСергей
***Что будет, если авто завернут в гаи на регистрации?***
Они ж типа написали, что прод получит $$$ только когда машина поставлена на учет
Victor NosovСергей
а если вы сами купите такой автомобиль на авто.ру, вы что будете делать?