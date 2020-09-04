Мы гордимся успехами нашего направления беспилотных автомобилей. Всего за три года нам удалось создать одну из лучших в мире технологий беспилотного транспорта. Это стратегически важное направление для «Яндекса», поэтому мы увеличиваем долю в нём и вкладываемся в его развитие.

Дополнительные инвестиции позволят команде вывести на новый уровень отличный продукт, который принесёт пользу экосистеме сервисов Яндекса и сможет реализовать коммерческий потенциал за пределами компании, в том числе на международном рынке.