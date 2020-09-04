«Яндекс» выделил беспилотники в отдельную компанию Yandex SDG, а «Драйв» присоединил к «Такси» Материал редакции
Компания дополнительно инвестирует в беспилотное направление $150 млн и выкупит в нём часть доли Uber.
«Яндекс» выделит из группы «Яндекс.Такси» направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG), рассказали vc.ru в компании. Исполнительным директором Yandex SDG станет руководитель направления беспилотников Дмитрий Полищук.
После реструктуризации «Яндекс» инвестирует в Yandex SDG $100 млн и выдаст конвертируемый заём ещё на $50 млн, а также выкупит часть доли Uber в Yandex SDG — какую часть, компания не раскрывает.
Доля «Яндекса» в Yandex SDG составит 73%, доля Uber — 19%, остальные 8% акций пойдут на мотивационную программу сотрудникам.
Uber и «Яндекс» объединили сервисы онлайн-заказа поездок и доставки еды в России в феврале 2018 года. Тогда «Яндекс» получил 59,3% компании, а Uber — 36,9%. Ещё 3,8% акций были выделены для сотрудников.
Первые прототипы беспилотников «Яндекс» испытал весной 2017 года, сейчас на дорогах России, США и Израиля ездят 130 машин, общий пробег в автономном режиме — более 7 млн километров.
В России «Яндекс» тестирует беспилотники в Москве и Иннополисе, где работает служба беспилотного такси без водителя за рулём. В августе 2020 года компания начала тестирование автомобилей в США без человека за рулём.
В ноябре 2019 года «Яндекс» запустил тестирование беспилотных роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» для перевозки небольших грузов. Они уже используется в «Сколково» на коммерческой основе и «приносит компании деньги», отмечают представители «Яндекса».
«Яндекс.Драйв» войдет в состав «Яндекс.Такси»
Вторая часть реструктуризации «Яндекс.Такси» — переход службы каршеринга «Яндекс.Драйв» в состав группы компаний. Команда «Драйва» во главе с Антоном Рязановым продолжит работать над приложением и сервисом уже в составе «Такси».
Интеграция «Драйва» позволит водителям, подключенным к «Яндекс Go», арендовать машины каршеринга на короткий срок — например, брать в аренду премиальные автомобили «Драйва» для перевозки пассажиров. Сейчас эксперимент с арендой проводится в Москве.
Для партнёров «Яндекс.Такси» предлагает комплексную систему управления автопарков, построенную на базе технологий «Такси» и «Драйва» с автоматизацией процессов: контролем состояния машин, учетом заправок, моек, парковок, системой безопасности и доступу к автомобилю без ключа.
После вывода из «Яндекс.Такси» подразделения беспилотников и присоединения «Драйва» доля «Яндекса» в «Яндекс.Такси» достигнет 61,7%, доля Uber составит 33,5%. Остальные 4,8% акций зарезервированы за руководством и сотрудниками компании.
"8% акций пойдут на мотивационную программу сотрудникам." Круто когда люди делающие крутые сервисы очень быстро станут долларовыми миллионерами. Респект яндексу.
1. Машины каршеринг под такси даже в Москве не работают
2. Вы лучше бы службу поддержки по такси и драйву увеличили, а то столько жалоб от водителей в сети что саппорт по 4 дня отвечает.... скоро все в диди убегут как в Казани. Уже в Казани клиенты стали жаловаться что раньше машина за 3 минуты приходила, а сейчас за 10+
3. Диди дает бонусы водителем которые вы не переплюнули и сервис для водителей у вас 👎🏽
А еще есть ситимобил и другие меокие которые откусывают долю у вас...
Диди не вечно бонусы давать будут. При выходе на рынок все дают. Вот перестанут, тогда и посмотрим на расклад.
Машины под такси в драйве работают. Но только мерсы и бэхи и только для прямых партнёров, т.е. самозанятых
чем это грозит убер раша? их приложение удобно. яндекс не люблю. не хочу чтобы закрылись
Поздно и мало....
Сравнить только:
Хенде в конце 19 года презентовал что вложит за 5 лет в беспилотные технологии не менее 5 млрд. долларов. И уже вложил 2 млрд в Motional (1,6 млрд деньгами, 400 млн технологиями, машинами и патентами)
Тойота - весной в разгар пандемии объявило о 3 млрд инвестиций до 2022 года, и тут же дала очередные 400 млн pony.ai..
Waymo взял 2,25 млрд от инвесторов в марте и 900 млн от китайцев geely в июле...
Яндекс» выделит из группы Яндекс.Такси
Ооо, спасибо. Вчера час ждал такси, оказалось случайно заказал дрона и он все это время надо мной висел, неудобно получилось
Отдать драйв водителям, чтобы машины побыстрее ушатывались в такси? Ну так себе идея
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