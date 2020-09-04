«Сбербанк» создаст «дочку» для развития технологий и сервисов в беспилотных машинах Материал редакции
У банка уже есть совместное предприятие в сфере беспилотного транспорта с Cognitive Technologies.
«Сбербанк» выделит департамент SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) для развития беспилотного транспорта. Руководитель департамента Андрей Василевский возглавит новую компанию, рассказали в банке.
SberAutoTech займётся созданием платформы для беспилотников, а также автомобильной операционной системы, продуктов и сервисов для пассажиров и водителей. Инвестиции в проект банк не раскрывает.
В «Сбербанке» планируют выпустить первые беспилотные машины на дороги общего пользования в конце 2020 года — начале 2021 года. В 2021 году компания намерена начать тестирование решений на базе автомобильной операционной системы «Сбербанка».
«Умный цифровой транспорт — важное направление развития и необходимая часть экосистемы “Сбера”», — отметил Давид Рафаловский, руководитель блока «Технологии», директор по технологиям и исполнительный вице-президент «Сбербанка».
- У «Сбербанка» уже есть совместное предприятие в сфере беспилотного транспорта — российская Cognitive Pilot в партнёрстве с Cognitive Technologies. Компания занимается развитием беспилотной сельхозтехники.
- В России беспилотные машины уже тестирует в том числе «Яндекс», который вывел направление в отдельную компанию, а также Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) и «КамАЗ».
- Сейчас тестирование беспилотников на дорогах общего пользования разрешено в нескольких регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В августе «Ведомости» писали, что власти перенесли испытания беспилотников без водителя-ипытателя с осени 2020 года на 2021 год.
// Шутка про "вот где .. туда и идите"
компания намерена начать тестирование решений на базе автомобильной операционной системы «Сбербанка»
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