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Московский суд позволил агрегаторам такси не проверять у водителей наличие разрешений на перевозку пассажиров Материал редакции
В российском законодательстве нет понятия агрегатора такси, поэтому и нельзя обязать его контролировать разрешения, постановил суд.
- Арбитражный суд Москвы отказал в иске Московской административной дорожной инспекции (МАДИ): ведомство требовало обязать такси-сервис Gett проверять у водителей наличие разрешений на перевозку пассажиров и багажа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда.
- МАДИ подала иск в апреле 2020 года. Такие же требования ведомство предъявило «Ситимобилу» и «Яндекс.Такси» — соответсвующие иски ещё рассматриваются.
- Gett уже заключил соглашение с департаментом транспорта и добровольно проверяет разрешение у водителей при регистрации, говорится в решении суда.
- Кроме того, в российском законодательстве нет понятия агрегатора такси, поэтому и нельзя обязать его контролировать разрешения, постановил суд. Такие полномочия есть только у госорганов, включая саму МАДИ, ГИБДД и департамент транспорта Москвы, передаёт газета.
- В Gett и «Ситимобиле» назвали требования МАДИ необоснованными. В «Яндекс.Такси» не ответили на запрос издания. Все агрегаторы и так работают с информационной системой департамента транспорта и проводят проверки «тайными покупателями», добавили в Gett.
- С «Яндекс.Такси» и «Ситимобилом» МАДИ уже обсуждала мировое соглашение, согласно которому сервисы согласились бы добровольно не передавать заказы водителям без разрешений, утверждает партнер юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Антон Гришин. «Однако в связи с тем, что по спору с Gett было принято другое решение, такие переговоры могут зайти в тупик», — заявил он.
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