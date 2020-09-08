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Транспорт
Лиана Липанова
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Московский суд позволил агрегаторам такси не проверять у водителей наличие разрешений на перевозку пассажиров Материал редакции

В российском законодательстве нет понятия агрегатора такси, поэтому и нельзя обязать его контролировать разрешения, постановил суд.

  • Арбитражный суд Москвы отказал в иске Московской административной дорожной инспекции (МАДИ): ведомство требовало обязать такси-сервис Gett проверять у водителей наличие разрешений на перевозку пассажиров и багажа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда.
  • МАДИ подала иск в апреле 2020 года. Такие же требования ведомство предъявило «Ситимобилу» и «Яндекс.Такси» — соответсвующие иски ещё рассматриваются.
  • Gett уже заключил соглашение с департаментом транспорта и добровольно проверяет разрешение у водителей при регистрации, говорится в решении суда.
  • Кроме того, в российском законодательстве нет понятия агрегатора такси, поэтому и нельзя обязать его контролировать разрешения, постановил суд. Такие полномочия есть только у госорганов, включая саму МАДИ, ГИБДД и департамент транспорта Москвы, передаёт газета.
  • В Gett и «Ситимобиле» назвали требования МАДИ необоснованными. В «Яндекс.Такси» не ответили на запрос издания. Все агрегаторы и так работают с информационной системой департамента транспорта и проводят проверки «тайными покупателями», добавили в Gett.
  • С «Яндекс.Такси» и «Ситимобилом» МАДИ уже обсуждала мировое соглашение, согласно которому сервисы согласились бы добровольно не передавать заказы водителям без разрешений, утверждает партнер юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Антон Гришин. «Однако в связи с тем, что по спору с Gett было принято другое решение, такие переговоры могут зайти в тупик», — заявил он.

#новость #агрегаторытакси #gett #яндекстакси #ситимобил

Лиана Липанова
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3 комментария
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Сергей Подливчук

0

Как страшно жить, мужики насилуют женщин, водители такси ездят без разрешения на перевозку людей.

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Андрей Иванов

Сергей
4

Причём
Тут
Изнасилование
Блеать?

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Natalia Kulaeva

0

Все веселей и веселей.... 🤦‍♂️

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