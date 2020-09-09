Wheely пожаловался британским властям на давление со стороны московских из-за приостановки работы в Москве Материал редакции
Суд приостановил работу сервиса на 90 дней из-за отказа передавать данные о поездках Дептрансу.
Сервис для вызова премиальных автомобилей Wheely обратился в Офис уполномоченного по информации в Великобритании (ICO), сообщает The Guardian. Компания со штаб-квартирой в Лондоне пожаловалась британским властям на давление со стороны московских, пишет издание.
В начале августа 2020 года Мещанский районный суд Москвы приостановил работу Wheely на 90 дней из-за отказа компании передавать данные водителей и геолокацию машин в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) департамента транспорта Москвы. Wheely посчитал такое требование незаконным.
«Мы очень обеспокоены тем, что передача данным Дептрансу может привести к нарушению прав и свобод людей из-за очень деликатного и очень детального свойства запрашиваемой информации», — говорится в письме ICO гендиректора сервиса Антона Чиркунова.
Компания попросила ICO «срочно рассмотреть» правовую базу и изучить, как «другие европейские транспортные компании, работающие на московском рынке, выполнили эти требования и предотвратили ущерб для физлиц».
«Согласно указу мэра, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы запрашивает местоположение автомобиля и маршрут, по которому он едет, а также краткую информацию о водителе — отсутствие судимости, водительский стаж и другие данные, чтобы убедиться в безопасности услуги. Личные данные пассажиров не запрашивались — ни имя, ни способ оплаты, ничего, что могло бы раскрыть личность», — объяснил представитель Дептранса.
Другие сервисы, включая Gett, российский бизнес Uber и «Яндекс», предоставили данные, поэтому их работа не была приостановлена, добавили в ведомстве.
давление со стороны московских...
Неофициальная реакция:
И рыбку съесть и на...
Таксуешь в Москве - разбирайся в российском суде по российскому праву. В чем проблема?
Тем более, что после изменения конституции любое решение чужого суда или органа нам не указ деюро.
Ни разу британские компании не обратились бы к российскому регулятору для решения внутренних вопросов. Стыд и позор
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