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Транспорт
Лиана Липанова
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Uber запланировала перейти на электромобили и выделить $800 млн до 2025 года на скидки и премии для водителей Материал редакции

Стать сервисом с нулевым уровнем выбросов компания хочет к 2040 году.

4 комментария
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Uber запланировала стать «платформой с нулевым уровнем выбросов» к 2040 году: компания пообещала полностью перейти на электромобили. Для этого Uber хочет снизить «общую стоимость владения электромобилями» для партнёров.

Uber договорилась о скидках для водителей с General Motors и альянсом Renault, Nissan, Mitsubishi. Компания ведёт переговоры и с другими автопроизводителями.

Кроме того, Uber пообещала выделить $800 млн, чтобы помочь «сотням тысяч» водителей в США, Канаде и Европе перейти на электромобили к 2025 году. Эти деньги компания потратит на скидки на зарядку, а также на дополнительные выплаты за поездки для электрических и гибридных автомобилей.

Так, компания объявила о запуске в 15 городах США и Канады тарифа Uber Green: поездки по этому тарифу будут дороже на $1 и будут выполняться на электрическом или гибридном автомобиле. К концу года тариф заработает в более чем 65 городах по всему миру, говорят в компании.

В США, Канаде и Европе сервис планирует достичь нулевых выбросов к 2030 году с помощью поддержки регуляторов и развитой инфраструктуры в этих регионах. Uber также опубликовала отчёт о влиянии выбросов на окружающую среду и пообещала отчитываться и в будущем.

По собственным данным, к началу февраля 2020 года к сервису было подключено около 5 млн автомобилей по всему миру.

#новость #uber #электромобили

Лиана Липанова
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4 комментария
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Volodymyr Tomyuk

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Это все хорошо и хорошая пиар история. Но при нынешних проблемах с туризмом, риском ковиду и давлением от правительства, чтобы конвертировать всех водителей в наемных работников - их бизнес модель сжигания кэша становится неподъемной. Поэтому интересно наблюдать, как они будут менять бизнес, чтобы не обанкротиться.

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Nikolai O

Volodymyr
0

не будут они их в наемные брать. 

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Bobo Momo

0

Недавно ж их СЕО был на Pivot с Карой и Псом, может он еще интересное что то там сказал?
https://castbox.fm/vb/304868442

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Алексей Федин

0

США не входят в Киотский протокол (не ратифицировали в 2001),  ни в Парижский протокол (вышли в 2017 году, Трамп), поэтому данная инициатива видится частью проблемы: отказ многих стран от машин с ДВС и переход на возобновляемые источники энергии. Чтобы развивать бизнес по своей модели UBER будет пиарить эту тему про нулевые выбросы. p.s. а просто выкупить квоты на выброс авто  - потратить много денег ;)

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