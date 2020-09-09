Стать сервисом с нулевым уровнем выбросов компания хочет к 2040 году.

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Uber запланировала стать «платформой с нулевым уровнем выбросов» к 2040 году: компания пообещала полностью перейти на электромобили. Для этого Uber хочет снизить «общую стоимость владения электромобилями» для партнёров.

Uber договорилась о скидках для водителей с General Motors и альянсом Renault, Nissan, Mitsubishi. Компания ведёт переговоры и с другими автопроизводителями.

Кроме того, Uber пообещала выделить $800 млн, чтобы помочь «сотням тысяч» водителей в США, Канаде и Европе перейти на электромобили к 2025 году. Эти деньги компания потратит на скидки на зарядку, а также на дополнительные выплаты за поездки для электрических и гибридных автомобилей.

Так, компания объявила о запуске в 15 городах США и Канады тарифа Uber Green: поездки по этому тарифу будут дороже на $1 и будут выполняться на электрическом или гибридном автомобиле. К концу года тариф заработает в более чем 65 городах по всему миру, говорят в компании.

В США, Канаде и Европе сервис планирует достичь нулевых выбросов к 2030 году с помощью поддержки регуляторов и развитой инфраструктуры в этих регионах. Uber также опубликовала отчёт о влиянии выбросов на окружающую среду и пообещала отчитываться и в будущем.