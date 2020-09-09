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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Немецкий производитель велосипедов Canyon представил концепт транспорта будущего: автомобиль снаружи, электробайк внутри Материал редакции

В нём можно ехать по велодорожке, крутя педали, или по автомобильной дороге, включив электродвигатель.

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Немецкая компания Canyon представила концепт транспорта будущего: снаружи он выглядит как автомобиль, но внутри это электровелосипед, пишет Dezeen.

В компании считают, что их проект — «революционная альтернатива и автомобилю, и велосипеду»: в отличие от велосипеда, человек закрыт от ветра и дождя, у него есть дополнительное место для вещей; в отличие от автомобиля, этот транспорт чище и маневреннее.

Stefan Simak

Длина транспортного средства — более двух метров, ширина — 83 см. Оно достаточно компактное, чтобы двигаться в плотном потоке машин, отмечает издание. За водительским креслом достаточно места для багажа, продуктов или ребёнка в возрасте до 11 лет.

Водитель сидит, как в обычном автомобиле, однако транспортное средство управляется с помощью двух джойстиков под сиденьем, поясняет Deezen. В салон можно сесть, открыв дверь или сдвинув верхнюю часть корпуса и запрыгнув внутрь, примерно как в бобслее.

У «электромобиля» два скоростных режима: до 25 км/ч на велодорожке, если водитель крутит педали, и до 60 км/ч — на обычной дороге, если используется аккумулятор — его емкость составляет 2000 Вт·ч.

В Canyon надеются, что их транспорт также позволит ускорить развитие инфраструктуры городов с акцентом на велосипедах, а не автомобилях, указывает издание.

Нишу «гибридов» уже пытается занять Citroen: в марте 2020 года компания предложила пользователям автомобиль по подписке под названием Ami. Технически это полностью электрический квадроцикл, для езды на котором не нужны права, отмечает Deezen.

Над похожим проектом работает канадский стартап VeloMetro — он уже сдаёт в аренду трёхколёсные «веломобили» с электроприводом, уточняет издание.

#велосипеды

Галина Мубаракшина
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