В нём можно ехать по велодорожке, крутя педали, или по автомобильной дороге, включив электродвигатель.

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Немецкая компания Canyon представила концепт транспорта будущего: снаружи он выглядит как автомобиль, но внутри это электровелосипед, пишет Dezeen.

В компании считают, что их проект — «революционная альтернатива и автомобилю, и велосипеду»: в отличие от велосипеда, человек закрыт от ветра и дождя, у него есть дополнительное место для вещей; в отличие от автомобиля, этот транспорт чище и маневреннее.

Длина транспортного средства — более двух метров, ширина — 83 см. Оно достаточно компактное, чтобы двигаться в плотном потоке машин, отмечает издание. За водительским креслом достаточно места для багажа, продуктов или ребёнка в возрасте до 11 лет.

Водитель сидит, как в обычном автомобиле, однако транспортное средство управляется с помощью двух джойстиков под сиденьем, поясняет Deezen. В салон можно сесть, открыв дверь или сдвинув верхнюю часть корпуса и запрыгнув внутрь, примерно как в бобслее.

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У «электромобиля» два скоростных режима: до 25 км/ч на велодорожке, если водитель крутит педали, и до 60 км/ч — на обычной дороге, если используется аккумулятор — его емкость составляет 2000 Вт·ч.

В Canyon надеются, что их транспорт также позволит ускорить развитие инфраструктуры городов с акцентом на велосипедах, а не автомобилях, указывает издание.

Нишу «гибридов» уже пытается занять Citroen: в марте 2020 года компания предложила пользователям автомобиль по подписке под названием Ami. Технически это полностью электрический квадроцикл, для езды на котором не нужны права, отмечает Deezen.