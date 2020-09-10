Американская Lucid представила свой первый серийный электромобиль Air — конкурента Tesla Материал редакции
Компания рассчитывает начать производство в 2020 году в Аризоне. Стоить машины будут от $80 000.
Калифорнийский стартап Lucid Motors представил первый серийный электроседан Air премиум-класса спустя почти четыре года после показа прототипа машины. Компания работала над ней более десяти лет, отмечает The Verge.
Всего представлено четыре варианта:
- Базовая Air за $80 000 (около 6 млн рублей), поступит в продажу в 2022 году.
- Air Touring за $95 000 (7,2 млн рублей), четвёртый квартал 2021 года.
- Air Grand Touring за $139 000 (10,5 млн рублей), второй квартал 2021 года.
- Air Dream Edition за $169 000 (12,8 млн рублей), воторой квартал 2021 года.
The Verge отмечает, что как и другие производители электромобилей Lucid рассчитывает повторить стратегию Tesla и сначала продать большое количество дорогих машин, чтобы заработать на производство более доступных моделей.
Lucid собирается конкурировать, в первую очередь, с Model S, указывает издание. В интервью Bloomberg гендиректор компании Питер Роулинсон, выходец из Tesla, отмечал: Lucid Air — машина для тех, у кого есть Mercedes S-класса и кто верит в технологии, которые предлагает Tesla, но при этом не хочет отказываться от S-класса ради Model S.
Помимо седана, Lucid работает также над внедорожником, пишет The Verge. По словам источников издания, на этом настаивает инвестор — Национальный фонд Саудовской Аравии. В 2018 году стартап привлёк от него более $1 млрд на строительство завода в Аризоне и серийное производство Air. Всего, по данным Crunchbase, компания привлекла $1,1 млрд с момента основания в 2007 году.
Дизайн, по мне, интереснее, чем Тесла. При конкуренции может быть и Тесла задумается, что пора обновлять туже S.
Да, но с такой панорамой только из Аризоны в Калифорнию и ездить, не для российского рынка точно :(
Почему у любого конкурента Теслы дизайн лучше, чем у Теслы?
Потому что по всем остальным параметрам Тесла обгоняет всех производителей минимум на 2 года — нужно хотя бы что-то, в этом случает, предлагать рынку.
ну типа Тесла специально делает некрасиво, чтобы была конкуренция?)
Хорошо, что появляется второй игрок
Будет соперничество и будет лучшее качество
Второй????!!!
Второй да, который только в этой нише, а не в производстве классических автомобилей
красиво, но дороже тайкана 😱
Красиво, но дороже Весты.
Любая хорошая машина дороже весты
Рано или поздно любая машина становится вестой
Маск уже изменил мир.
Лет через десять электрокары будут нормой.
Сегодня на троллейбусе ехал
Давно не ездил, но троллейбусы — ван лав ваще, с детства не люблю автобусы и люблю троллейбусы :)))
Скажи мне это зимой, в троллейбусе модели ЗИУ-9 )))
Осталось дождаться серийника от Мерседес, для тех кто не хотел бы отказываться от уровня S-класса. Почему-то мне кажется, что Air лососнёт тунца.
Блоги компаний
Показать еще