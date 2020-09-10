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Транспорт
Татьяна Боброва
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Американская Lucid представила свой первый серийный электромобиль Air — конкурента Tesla Материал редакции

Компания рассчитывает начать производство в 2020 году в Аризоне. Стоить машины будут от $80 000.

26 комментариев
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Калифорнийский стартап Lucid Motors представил первый серийный электроседан Air премиум-класса спустя почти четыре года после показа прототипа машины. Компания работала над ней более десяти лет, отмечает The Verge.

Всего представлено четыре варианта:

  • Базовая Air за $80 000 (около 6 млн рублей), поступит в продажу в 2022 году.
  • Air Touring за $95 000 (7,2 млн рублей), четвёртый квартал 2021 года.
  • Air Grand Touring за $139 000 (10,5 млн рублей), второй квартал 2021 года.
  • Air Dream Edition за $169 000 (12,8 млн рублей), воторой квартал 2021 года.
Характеристики разных вариантов Air, The Verge

The Verge отмечает, что как и другие производители электромобилей Lucid рассчитывает повторить стратегию Tesla и сначала продать большое количество дорогих машин, чтобы заработать на производство более доступных моделей.

Lucid собирается конкурировать, в первую очередь, с Model S, указывает издание. В интервью Bloomberg гендиректор компании Питер Роулинсон, выходец из Tesla, отмечал: Lucid Air — машина для тех, у кого есть Mercedes S-класса и кто верит в технологии, которые предлагает Tesla, но при этом не хочет отказываться от S-класса ради Model S.

Помимо седана, Lucid работает также над внедорожником, пишет The Verge. По словам источников издания, на этом настаивает инвестор — Национальный фонд Саудовской Аравии. В 2018 году стартап привлёк от него более $1 млрд на строительство завода в Аризоне и серийное производство Air. Всего, по данным Crunchbase, компания привлекла $1,1 млрд с момента основания в 2007 году.

#новость #электромобили #lucid

Татьяна Боброва
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26 комментариев
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Pavel Voronkov

15

Дизайн, по мне, интереснее, чем Тесла. При конкуренции может быть и Тесла задумается, что пора обновлять туже S.

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Bobo Momo

Pavel
2

Любой дизайн интереснее чем в Тесла.

Ответить

Олег Павлов

Pavel
1

Да, но с такой панорамой только из Аризоны в Калифорнию и ездить, не для российского рынка точно :(

Ответить

Сослан Сакшин

6

Почему у любого конкурента Теслы дизайн лучше, чем у Теслы?

Ответить

Volodymyr Varda

Сослан
3

Потому что по всем остальным параметрам Тесла обгоняет всех производителей минимум на 2 года — нужно хотя бы что-то, в этом случает, предлагать рынку.

Ответить

Сослан Сакшин

Volodymyr
1

ну типа Тесла специально делает некрасиво, чтобы была конкуренция?)

Ответить

Bobo Momo

Сослан
0

Это единственное объяснение.

Ответить

Артур

Volodymyr
0

Потому что по всем остальным параметрам Тесла обгоняет всех производителей минимум на 2 года

Это не причина, почему дизайн у теслы такой отсосный

Ответить

Холден Колфилд

1

Хорошо, что появляется второй игрок
Будет соперничество и будет лучшее качество

Ответить

Andrew Solovov

Холден
8

Второй????!!!

Ответить

Холден Колфилд

Andrew
–1

Второй да, который только в этой нише, а не в производстве классических автомобилей

Ответить

911

0

красиво, но дороже тайкана 😱

Ответить

Igor Filippov

911
10

Красиво, но дороже Весты.

Ответить

Холден Колфилд

Igor
0

Любая хорошая машина дороже весты

Ответить

Andrew Solovov

Холден
0

Рано или поздно любая машина становится вестой

Ответить

Кирилл Стенцов

Andrew
0

Все тлен

Ответить

Холден Колфилд

Холден
0

Что угодно дороже весты

Ответить

Bobo Momo

0

Маск уже изменил мир.

Лет через десять электрокары будут нормой.

Ответить

Павел Логинов

Bobo
7

Сегодня на троллейбусе ехал

Ответить

Vasya Aksyonov

Павел
0

Давно не ездил, но троллейбусы — ван лав ваще, с детства не люблю автобусы и люблю троллейбусы :)))

Ответить

Лучезарный Смех

Vasya
0

Скажи мне это зимой, в троллейбусе модели ЗИУ-9 )))

Ответить

Vasya Aksyonov

Лучезарный
0

Зима не нужна просто!

Ответить

Денис Дизкейн

2

Осталось дождаться серийника от Мерседес, для тех кто не хотел бы отказываться от уровня S-класса. Почему-то мне кажется, что Air лососнёт тунца. 

Ответить

Олег Павлов

Денис
1

При прочих равных немцы явно задерут цену, иначе не солидно

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евгений аношин

0

не получилось у Питера сделать лучше и дешевле своей же Модел S

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Тапкин Кот

0

Представить то переставила, еще продать нужно

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