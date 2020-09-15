Пять лет в пути: история каршерингового сервиса «Делимобиль»

Со 100 автомобилей до 15 тысяч.
10 сентября 2020 года «Делимобилю» исполнилось пять лет. За это время мы вышли на федеральный, а затем и международный уровень, популяризировали каршеринг и смогли с минимальными потерями пережить пандемию. Вспоминаем самые важные и интересные события из жизни компании.
2015 год — стартовали с сотней машин
Размер парка к концу года: 300 машин.
«Делимобиль» стал первым участником программы «Московский каршеринг». Это было важное событие для муниципалитета, поэтому в церемонии открытия сервиса поучаствовали Сергей Собянин и руководитель транспортного департамента Максим Ликсутов.
Каршеринговый бизнес может эффективно развиваться только при поддержке городских властей. Если бы мэрия Москвы не установила льготные условия оплаты парковок, каршеринга в столице не было бы.
Конкуренция на рынке тогда была номинальной. Компания Anytime, открытая в 2012 году, ориентировалась скорее на классическую аренду с некоторыми элементами каршеринга. Их автопарк не превышал 50 автомобилей.
Мы запустились с сотней автомобилей и до конца года увеличили парк в три раза. Этого недостаточно, чтобы покрыть весь город, так что поначалу завершить поездку можно было только в пределах Садового кольца. Потом зону расширили до Третьего транспортного.
Интерес к новому сервису оказался очень высоким — в первые дни мы получили заявки от 50 тысяч человек. Далеко не все ещё понимали, что каршеринг — это про краткосрочную аренду, и средняя длительность поездки держалась на аномально высоком уровне — 58 минут.
2016 год — рассказали Москве, что такое каршеринг
Размер парка к концу года: ~900 машин.
Весь год продолжалась кампания по популяризации сервиса и обучению населения. В онлайн-каналах было сложно объяснить все нюансы и развеять предрассудки. Поэтому значительную часть маркетингового бюджета мы отвели на офлайн-мероприятия.
С апреля по октябрь каждые выходные в разных точках города работали промоутеры. Они стояли около брендированных автомобилей и объясняли прохожим принципы услуги, которая тогда казалась инновационной. Помогали зарегистрироваться в приложении, привязать карту и убеждали, что за бензин действительно не придётся платить отдельно.
Кстати, до сих пор даже те, кто знает про каршеринг, но не пользуется им, удивляются, когда узнают, что бензин, техобслуживание, страховки и ремонт компания полностью берёт на себя. Для каршеринга по-прежнему существует много барьеров и мифов и основная задача маркетинговых коммуникаций — повысить осведомленность о сервисе среди потенциальных пользователей. А это по сути — все люди с водительскими правами.
Параллельно рос автопарк и расширялась тарифная линейка. Появился, например, утренний тариф с фиксированной ставкой три рубля в минуту. Он решил две важные задачи — клиенты перегоняли автомобили из окраин в центр, где спрос всегда выше, и заодно сокращали время простоя. А ещё стали доступны первые суточные аренды.
В 2016 году клиенты сервиса впервые отгуляли свадьбу на арендованных машинах. Сейчас таким уже никого не удивить (на каршеринге ездят по разным поводам — и в роддом, и в отпуск), но тогда это было важным событием — каршеринг стал частью повседневной городской жизни.
2017 год — вышли в регионы
Размер парка к концу года: ~2000 машин.
В январе «Делимобиль» стал доступен петербуржцам, а осенью открылся в Уфе и Нижнем Новгороде. Большую часть местных автопарков составили машины, приехавшие из Москвы. При этом в столице, где нельзя было терять темп роста, их срочно заменяли на новые автомобили.
Развёртывание в регионах всегда строится по одному сценарию. Сначала важно получить одобрение от местных властей, ведь каршеринг — часть транспортной инфраструктуры, который должен её разгрузить и помочь с формированием оптимальных транспортных потоков. За этим следует формирование команды и подготовка всей инфраструктуры — договоры со станциями техобслуживания и шиномонтажа, мойками, заправками. Далее — масштабирование ИТ-инфраструктуры.
Тарифы в новых городах присутствия несильно, но отличались. Их рассчитывали в зависимости от среднего уровня жизни и стоимости поездок на альтернативных видах транспорта — метро, автобусы, такси. Привлечь аудиторию помогали промотарифы — 20–40 бесплатных минут для новых пользователей.
Между тем, в Москве развивалась программа для самых лояльных клиентов. Они могли бесплатно покататься на машине премиального уровня. К уже имеющейся Ferrari F430 Spider добавилась Audi TT. Мы подбирали спортивный, эмоциональный автомобиль. Как альтернативы рассматривали Ford Mustang, Chevrolet Camaro, кабриолеты от Audi и Mercedes.
В 2017 году появилась возможность регистрации в сервисе через приложение, без посещения офиса или вызова курьера. Нужно было загрузить паспорт, водительское удостоверение, подписанный договор и селфи с паспортом, подтверждающее личность.
2018 — подготовились к чемпионату мира
Размер парка к концу года: ~5000 машин.
Вслед за Уфой и Нижним Новгородом география «Делимобиля» выросла ещё на четыре города — Екатеринбург, Самара, Новосибирск, Краснодар.
В преддверии чемпионата мира по футболу обновился модельный ряд. Новые Volkswagen Polo стали вытеснять Hyundai Solaris. Эту модель выбрали неслучайно. В хорошей комплектации Polo, в отличие от прямых конкурентов, располагает системой, которая синхронизирует всё мультимедиа с подключённым смартфоном. Соответственно, иностранцам гораздо удобнее пользоваться арендованным автомобилем.
На более дорогих тарифах появился целый ряд новых моделей — BMW третьей и пятой серий, Mercedes аналогичных классов, Mini Cooper. Настолько масштабное расширение автопарка стало возможным благодаря поглощению компании Anytime. «Делимобиль» вернул себе лидерство по количеству автомобилей среди российских операторов.
Сделка не предполагала объединение брендов. Планировалось, что «Делимобиль» займётся массовым сегментом, а Anytime — средним и премиальным. Позднее руководство скорректировало стратегию: Anytime, как российский оператор каршеринга, закрылся и переродился в Anytime Prime — сервис подписки на автомобили бизнес- и премиум-сегмента. Сейчас клиентская база сервиса насчитывает почти 300 тысяч человек, а автопарк включает в себя такие бренды, как Mercedes, Audi, Ferrari, Maserati, Porsche, Lamborghini, Toyota, Jeep.
Клиенты, у которых не было принципиальной приверженности бренду, перешли из Anytime в «Делимобиль». А те, кому важны автомобили без оклейки и статусная история бренда, стали пользователями Anytime Prime. Так мы расширили не только автопарк, но и клиентскую базу.
В конце года провели ребрендинг. К серо-рыжей гамме добавились белые и мятные элементы, а с логотипа исчез оранжевый руль.
2019 — освоились на мировом рынке и решили выходить на IPO
Размер парка к концу года: ~12 000 машин.
Бренд Anytime, хоть и закрылся в России, но стал представлять компанию на международном рынке. Весной 2018 года он открылся в Беларуси и Казахстане, а в начале 2019-го заработал в Чехии.
Каршеринг наиболее востребован в тех государствах, где экономическая ситуация нестабильна или у населения нет доступа к дешёвому кредитованию. Многие не могут быть уверены в завтрашнем дне и потому должны дважды подумать, прежде чем покупать собственную машину. Краткосрочные аренды не давят финансовой нагрузкой и при этом позволяют быть мобильным.
В продолжении ребрендинга состоялся редизайн мобильного приложения. Это стало поворотным моментом с точки зрения продукта, благодаря чему в «Делимобиле» появились фикс-тарифы, уникальный для рынка абонемент «проездной» и другие новые опции.
В 2019 году мы объявили о планах выйти на IPO. «Делимобиль» сперва проведёт листинг акций в Нью-Йорке, а затем — на Московской бирже. Мы запланировли привлечь $300 млн за два года.
2020 год — выстояли в сражении с пандемией
Сейчас в парке: ~15 000 машин.
Из-за пандемии коронавируса мы были вынуждены остановить работу на два месяца. А ещё две недели после открытия действовали существенные ограничения — аренда от пяти суток и обязательное наличие пропусков у водителей.
Во время паузы мы переключились на доставку — предложили свои услуги компаниям, у которых не было своего автопарка или нужно было его срочно масштабировать. Это позволило сохранить главный актив компании — штат сотрудников. Партнёрами выступили «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Самокат» и DPD. За несколько месяцев наши курьеры доставили около 350 тысяч заказов.
2020 год стал временем запуска множества новых проектов и форматов. Запустили, например, технологию верификации личности при регистрации в приложении. Она позволяет блокировать попытки несанкционированного доступа к аккаунтам.
Когда поездки за границу оказались недоступны, мы обратили внимание на кросс-региональные маршруты и дальние направления. Теперь на машинах «Делимобиля» можно поехать в более чем 160 направлений из 13 городов. Это повлияло на длительность аренды и дальность маршрутов.
В августе мы изменили критерии доступа к авто во всех городах, кроме Москвы (в столице значительно выше аварийность), — теперь поездки могут совершать все совершеннолетние клиенты и сразу после получения прав. У большинства выпускников школ и студентов нет свой машины, но они часто перемещаются. При этом, как показало исследование, люди, недавно получившие права, ездят аккуратнее опытных водителей и их аварийность ниже, чем можно подумать. На практике так и оказалось.
Отмена требования к стажу — это воплощение социальной миссии компании по повышению культуры ответственного вождения. Мы начали сотрудничество с крупнейшими местным автошколами и уже получили более 40 тысяч новых пользователей. При этом их средний чек на 10% выше, чем у других сегментов аудитории.
А еще для молодой аудитории мы запустили новый drive-in-формат коммуникаций через развлекательный контент. На музыкальных фестивалях Deli Music Day в Москве и Екатеринбурге выступили Cream Soda, «Нервы», Niletto, Клава Кока и GONN.Fludd. Весь июль для клиентов «Делимобиля» был открыт бесплатный drive-in-кинотеатр в Москве.
За два месяца мероприятия нового формата посетили суммарно более пяти тысяч человек. Это подтверждает рост тренда на нестандартное присутствие бренда — «Делимобиль» стал ассоциироваться не только с классической услугой каршеринга, но и чем-то большим, что дало нам дополнительную ценность и отразилось на бизнес-результатах.
В честь дня рождения мы решили персонально поблагодарить нескольких особенных клиентов и подарить им кастомизированные подарки:
Скидка 15% клиенту, который читает каждый имейл.
- 5000 бонусов пользователю, который зарегистрирован в сервисе с первого дня его работы, но так ни разу и не совершил поездку.
- Сертификат на 5000 рублей в Anytime Prime для клиента, который привёл больше всего друзей в «Делимобиль».
- 5000 бонусов тому, кто проехал больше всех на «Делимобиле».
44 444 бонусов нашему 4 444 444-му пользователю.
А ещё разыграем пять годовых абонементов на поездки среди тех, кто накатает больше, чем на 777 рублей, с 10 по 25 сентября.
Враньё! Первой компанией в России была Anytime. Репутация у Дели самая плохая которая могла бы быть: столько скандалов, скотского отношения к клиентам мало кто себе позволяет.
Да вроде написали про Anytime:
Конкуренция на рынке тогда была номинальной. Компания Anytime, открытая в 2012 году, ориентировалась скорее на классическую аренду с некоторыми элементами каршеринга. Их автопарк не превышал 50 автомобилей.
это такое когнитивное искажение: ему попались на глаза пара скандалов с делимобилем (которые бывают у любой компании, которая работает с сотнями тысяч клиентов, на новом рынке) — и его мозг сделал (неверный) вывод что репутация у Делимобиля "самая плохая"
Если едешь по шоссе и вдруг замечаешь из ниоткуда шашечками вылетевшего идиота, то с 50% вероятностью это будет дорогущая БМВ или AMG, и еще 50% — Поло Делимобиля, выжимающая свои последние соки.
Хз как они вообще контролируют допуск к автомобилям, но за пять лет видимо никакого прогресса в этом не сделали.
Это никак не проконтролировать. Сегодня ты дол"""б, завтра ты адекватный. Сегодня ты разложился, завтра уже не сядешь за руль) А из разряда - выключать электрику на ходу, ну уж лучше сразу в столб рулить))
А сам продукт по сути только люди и делают хуже. Выдрачивая так машины. А потом сидят в комментах и пишут ересь, что машины разваливаются.
хз как они вообще контролируют допуск к автомобилям
В России "допуск к автомобилям" дают водительские права.
«Компания Anytime, открытая в 2012 году, ориентировалась скорее на классическую аренду с некоторыми элементами каршеринга.» - вы вообще о чем? Anytime сразу был каршерингом с отличным приложением и поддержкой. Был у них одним из первых пользователей. Помню даже как они вешали таблички на двери за стёкла, которые приходилось снимать
А Делимобиль я удалил сразу, как только мне позвонил непонятный человек из вашей поддержки с жутким акцентом и стал требовать оплаты долга, которого нет.
Приложение вызывает стресс по сравнению с яндексом и выбор падает на яндекс, даже если он дороже.
Брал пару раз, мерсы хорошые у них. Главеое, чтобы можно было бы от души покататься. Улучшайте сервис ребята, я за вас!
Спасибо за навигаторы в машинах, очень нравятся, никогда за пять лет не ошибались.
Давным давно зарегистрировался в нескольких каршерингах, нигде не возникло проблем. Только делимобиль не признал мои права и сказал что надо идти в ГИБДД, брать там какую-то справку что права настоящие и отослать им скан. Я, естественно, на это забил. Потом всплыла история со Славиком, я понял кто это такие, кто за ними стоит и порадовался что у меня так и не вышло стать вашим клиентом :)
Последний год Делимобиль в открытую копирует Яндекс Драйв.
Сейчас набегут хейтеры, которые никогда в жизни сами ничего не сделали и понятия не имеют, что это такое — создать и поддерживать продукт, которым пользуются сотни тысяч человек.
А что же не написали, что в 2020 году из части городов Делимобиль ушел?
В Уфу в 2017 они пришли, в 2020 уже нет их.
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