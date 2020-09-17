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Транспорт
Филипп Концаренко
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«Вас ожидает белый беспилотник»: тест-драйв нового автономного такси «Яндекса» — на этот раз без водителя Материал редакции

Но пока ещё с инженером на пассажирском сидении.

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Два года назад «Яндекс» запустил тестирование бесплатного беспилотного такси в Иннополисе. Город до сих пор остаётся единственным местом в России, где можно воспользоваться услугами автономного транспорта. В компании говорят, за два года машины «Яндекса» совершили уже более 10 тысяч поездок.

В отличие от тестовых поездок в Москве и Энн-Арбор (США), в Иннополисе проверяется не только работа технологий автономного управления, но и сценарии взаимодействия с реальными пользователями: как заказать поездку, как выбрать точку посадки и высадки, как взаимодействовать с машиной во время поездки и так далее.

Я уже ездил на беспилотных машинах «Яндекса». Один раз по московским улицам около штаб-квартиры компании — с водителем за рулём, который подстраховывал в непредвиденных ситуациях. Второй раз — на загородном полигоне компании, без водителя за рулём, но и без неожиданных ситуаций, создаваемых другими машинами и пешеходами.

Беспилотник «Яндекса» предыдущего поколения

В этот раз в Иннополисе я впервые проехал на беспилотнике по городским дорогам и без водителя за рулём. И машина на этот раз другая — вместо Toyota Prius новая Hyundai Sonata.

Как заказать поездку на беспилотнике

Туристы и гости Иннополиса вряд ли смогут заказать поездку на беспилотнике. Автономное такси доступно только жителям города, которые записались на участие в тестировании через Telegram-чат. Для них в приложении «Яндекс.Go» активируется функция заказа поездок на беспилотниках.

Машины работают с 7 утра до 22 часов с небольшим перерывом на обед, во время которого из них выкачивают логи поездок, а в дежурство заступает новая смена инженеров.

Сам процесс вызова «беспилотника» мало чем отличается от заказа обычного такси. В приложении «Яндекс.Go» с активированным доступом к беспилотникам на карте появляются точки посадки, в которые может подъехать машина.

Выбираем точку и один из предложенных адресов — территория для перемещения на автономном такси ограничена границами Иннополиса.

Вместо названия модели автомобиля — лаконичное «белый беспилотник»

Все поездки бесплатные — ограничения в законодательстве не позволяют брать плату за услуги автономного транспорта.

Вас ожидает беспилотник

Приложение говорит, что машина уже ждёт на остановке около жилого квартала на Спортивной улице. Подхожу к нему сзади и испытываю секундный восторг — на мгновение показалось, что в салоне вообще никого нет. Такая иллюзия складывается из-за того, что инженера, сидящего на переднем пассажирском кресле, скрывают перегородка и массивная спинка его кресла.

Автомобиль — Hyundai Sonata, на базе которой собирается новое, четвёртое поколение беспилотников «Яндекса», представленное в начале лета практически в разгар пандемии. Оно примечательно тем, что впервые ИТ-компания разработала машину совместно с автопроизводителем — предыдущие поколения строились на основе Toyota Prius и без участия автокомпании.

Изменения в новом поколении беспилотников заметны и без пристального изучения — все крепления для наружных блоков, проводка и прочие вмешательства в экстерьер машины теперь скрыты от посторонних глаз пластиковыми кожухами, «обтекающими» автомобиль (сравните с Toyota Prius).

У машины есть имя

Над автомобильными арками передних колёс установлены вытянутые белые блоки, повторяющие силуэт машины и датчиков одновременно. В каждом из них находится лидар, радар и камера. Такое расположение помогает лучше «видеть» пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора — например, при выезде из двора с припаркованными вдоль дороги автомобилями.

На месте логотипа Hyundai в решетке радиатора спереди — блок из ещё одного лидара и камеры.

Передний лидар специально установлен под углом, чтобы лучше сканировать пространство непосредственно перед автомобилем.

Короб на крыше, в котором собрано вспомогательное оборудование и датчики, получил новую форму с чёрными вставками.

Появились выступы для радаров, которые «смотрят» назад.

Все камеры, которые раньше располагались по периметру короба, переместились наверх — в специальный постамент, который одновременно служит платформой для ещё одного лидара. В конце 2019 года «Яндекс» рассказывал о разработке собственных лидаров и камер, но Sonata, которую я тестировал, была оборудована датчиками и сторонних производителей.

К лобовому стеклу ближе к водителю приклеен модуль с датчиками.

Сажусь на заднее правое кресло. В интерьере, в отличие от экстерьера, не так много деталей говорит о том, что машиной управляют алгоритмы (помимо, конечно, отсутствия человека на водительском кресле): два iPad Pro, водительское кресло без подголовника для лучшего обзора на вращающийся сам по себе руль и зелёная кнопка в подстаканнике рядом с инженером. Вот, пожалуй, и всё, что отличает интерьер беспилотника от обычного такси класса «Комфорт».

Один планшет в специальном кожухе с логотипом Yandex установлен для пассажиров на задних креслах машины. До начала поездки на нём показываются маршрут, предполагаемая длительность и кнопка «Поехали». После отправления планшет отображает визуализацию движения беспилотника в реальном времени.

Второй планшет установлен прямо поверх экрана штатного бортового компьютера. Он, как и пассажирский экран, показывает визуализацию движения, но в нём есть и специальное сервисное меню для инженеров, с помощью которого они могут «управлять» беспилотником: назначать новые маршруты, изменять текущую поездку и так далее.

Нигде в поле зрения я не увидел «красной» кнопки, как в Prius, которая отключает алгоритмы от управления автомобилем. По словам инженера, сидящего на переднем кресле, в Sonata её нет, так как машина может самостоятельно реагировать на внештатные ситуации. Что ж, проверим.

«Зелёная» кнопка инженера

Поехали

Иннополис в разгар рабочего дня кажется пустым и просторным городом с идеальными широкими дорогами, простыми перекрёстками и редкими автомобилями, проезжающими по улицам, часть из которых — это другие беспилотники «Яндекса». «Почти как на полигоне», — поспешно подумал я в начале поездки.

Автомобиль включает левый поворотник и плавно трогается с места. По сравнению с беспилотным Prius Sonata, плавнее набирает скорость — довольно незаметно мы уже едем на скорости в 40 км в час, без рывков и шума повышенных оборотов. В «Яндексе» говорят, что это заслуга совместной работы команды с инженерами Hyundai — автомобиль получает более точные команды от компьютера.

Впереди в нашем ряду остановилась беспилотная Toyota Prius, за ней — машина дорожной службы и знак объезда. По визуализации на iPad видно, что Sonata заранее распознала преграду — на схеме появились два серых прямоугольника, иллюстрирующих автомобили, поэтому машина сразу занимает левый ряд, проезжает работников и приближается к пешеходному переходу, к которому быстрым шагом движется пешеход.

Машина лишь слегка сбрасывает скорость, понимая, что человек довольно быстро перейдёт дорогу и полной остановки не потребуется. Первая минута поездки проходит практически в идеальных условиях, но тут перед кругом дорогу решил перебежать рабочий. Беспилотник не дёргается — лишь немного сбрасывает скорость и поворачивает точно по разметке.

Сразу отмечаю важность наличия визуализации в салоне беспилотника. Это не просто iPad для развлечения пассажиров в пути — по нему я понимаю, что видит машина и что планирует делать.

Видит машина явно лучше меня. Подъезжаем к следующему пешеходному переходу, и Sonata почему-то останавливается. Через секунду на пешеходный переход выходит человек, которого я не видел из-за кустов вдоль дороги и довольно крутого подъёма перед зеброй. Это преимущество лидара, расположенного на крыше машины, — он помогает заглядывать туда, куда не может посмотреть водитель седана.

Местные пешеходы настолько привыкли к машинам без водителей за рулём, что даже не обращают внимания на них

Если бы мне нужно было дать характеристику стилю вождения беспилотника «Яндекса», то она звучала бы так: отличник, слишком аккуратный, чересчур осторожный. Этот «водитель» не будет рисковать и лучше дважды перестрахуется перед манёвром. Вот, например, приближаемся к рабочим, которые что-то делают в непосредственной близости к дороге. Машина на всякий случай занимает левый ряд. Вдруг что.

Ещё черед минуту оказываемся у круга, на котором почему-то припарковался «Камаз», полностью перекрыв обзор на перекрёсток. В такой ситуации аккуратный водитель сбавляет скорость, чтобы медленно выехать на перекрёсток, убедиться, что за грузовиком не скрывается опасность, и потом продолжить движение. Так же поступает и беспилотник.

К такой манере езды быстро привыкаешь и начинаешь чувствовать себя в безопасности уже через несколько минут. Ещё через десять минут хочется откинуться назад на спинку кресла и просто смотреть, как работают алгоритмы. Конечно, большую роль играет и то, что это не Москва с безумным трафиком и бесконечными неожиданностями на дорогах.

Разворачиваемся прямо перед носом другого беспилотника.

Плавный поворот без сбрасывания скорости и в рамках разметки.

За время поездки инженер несколько раз добавлял новые маршруты машине, чтобы продлить поездку по компактному Иннополису. Наконец, Sonata заезжает в карман на автобусную остановку, чтобы высадить меня. Практически на повороте машина почему-то сбрасывает скорость. «Побоялась, что подрежет», — сказал инструктор, указывая на быстро приближающийся сзади кроссовер. Пожалуй, это единственный момент за всю поездку, когда я не понял, чего испугался беспилотник. Но ему виднее — у меня на затылке глаз нет.

Почти приехали

После поездки на беспилотнике я сел в каршеринг, чтобы отправиться в аэропорт, и по пути проехал Иннополис практически тем же маршрутом, что и Sonata, встретив описанные выше «неожиданности»: «Камаз», рабочие, ремонт и пешеходы. Однако в этот раз я даже не придавал им никакого значения.

Причина в том, что в машине с водителем за рулём мы не видим странностей на дороге. Ни для кого ведь не будет сюрпризом, что водители могут нарушать правила, пешеходы перебегать дорогу в неожиданных местах, а ремонтные работы принуждать пересекать сплошную линию. Это повседневная реальностью, в которой мы как-то научились ездить.

Но в салоне беспилотника каждое такое отклонение от идеального устройства мира привлекает пристальное внимание: «А поймёт ли алгоритм, что сейчас будет?», «А что он будет делать с этой ситуацией». Сейчас алгоритмы похожи на новичка на дороге, который сначала из-за своей неуверенности ездит медленно и осторожно.

Он уже научился справляться с движением в маленьком городе и типичными для любых дорог сюрпризами. Осталось впустить его в поток большого города с плотным движением, чтобы он набрался смелости, подвинул настройку «наглости» чуть ближе в сторону жёлтой зоны — и через пару лет из него может получиться хороший водитель.

#тестдрайв #беспилотник #яндекстакси

Филипп Концаренко
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